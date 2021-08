Comment TikTok est devenu un paradis pour les enfants queer et en questionnement

Il existe un nouveau filtre de tendance sur TikTok appelé Blue & Red. Son travail est simple : Comme beaucoup d’autres avant lui, le filtre Bleu & Rouge transforme votre visage soit en traits stéréotypés masculins (sur fond bleu) soit en traits féminins (sur fond rouge). La différence est que vous pouvez basculer entre les deux simplement en clignant des yeux, et cela est d’abord devenu viral comme moyen de synchroniser les lèvres avec un duo spécifique de Dans les hauteurs entre un personnage masculin et féminin. Pour certains utilisateurs, c’est devenu beaucoup plus.

« Ressentir beaucoup de sentiments », déclare l’utilisateur @donniefitzzz, souriant avec le filtre rouge activé. « Certains pourraient appeler cela une crise, presque, en interne, c’est ce que cela me donne. » Donnie, dont la biographie dit qu’ils utilisent des pronoms, est captivé par leur visage dans le filtre, se voyant clairement sous un nouveau jour. « #Questioninggender », ont-ils sous-titré la vidéo, ainsi que « #idkifimtrans ».

C’est honnêtement une belle chose à voir, même si la vidéo semblait être créée dans un esprit ludique. La plupart des autres vidéos qui utilisent le filtre sont également des jeunes qui éprouvent une euphorie de genre, ou le sentiment qu’une personne non binaire décrit comme «une petite percée brillante en matière de genre», tandis que les commentateurs font des compliments et des éloges.

Le filtre bleu et rouge n’est qu’un exemple de la façon dont TikTok fournit des espaces aux personnes qui remettent en question leur identité de genre et leur sexualité pour explorer et se connecter les unes aux autres. Bon nombre des tendances TikTok les plus populaires ont été adoptées comme signaux queer, que ce soit via des chansons (Girl in Red « We Fell in Love in October » comme raccourci pour les lesbiennes et les femmes aimant les femmes), la mode (pantalons et manches à revers pour signaler la bisexualité) , des emojis (les ongles peints, par exemple) ou des mouvements de danse, comme David Mack l’a récemment couvert dans une pièce BuzzFeed sur le mouvement mou du poignet pendant le carillon de la cloche dans « Kiss Me More » de Doja Cat. C’est une façon de s’identifier et de s’exprimer, tout en servant en quelque sorte d’ouverture pour se connecter avec d’autres personnes queer.

La signalisation queer n’est pas nouvelle, bien sûr ; la pratique est aussi ancienne que l’hétéronormativité dans le sens où les personnes queer ont longtemps dû trouver des moyens de se localiser et de communiquer les unes avec les autres. Que ce soit en raison du risque d’être démasqué et puni, ou simplement d’une méthode pratique pour trouver des partenaires sexuels, à travers l’histoire, les gens ont utilisé la mode pour signaler des problèmes et des préférences sexuelles (le code hanky, par exemple). Dans l’Angleterre du XIXe siècle, certaines femmes gaies et lesbiennes utilisaient un langage secret appelé Polari ; dans les années 50 et 60, il était courant de demander : « Êtes-vous un ami de Dorothy ? pour déterminer si quelqu’un était gay.

L’un des aspects uniques de TikTok, cependant, est qu’il s’agit d’une application de médias sociaux qui ne vous connecte pas nécessairement avec les personnes que vous connaissez dans la vraie vie. Contrairement à Facebook et Instagram, vous pourriez finir par devenir massivement viral sur l’application sans que vos amis et votre famille n’en aient la moindre idée, ce qui pourrait vous permettre de parler plus librement que vous ne le feriez autrement. L’autre partie importante est son algorithme, qui est légendairement bon (et légendairement rapide) pour déterminer ce que vous aimez et voulez regarder – parfois avant même que vous ne vous connaissiez.

Plus tôt cette année, Jess Joho de Mashable a écrit sur l’expérience étonnamment courante d’avoir l’algorithme TikTok réalisant que vous êtes bi avant de le faire. « En repensant à mon histoire de likes, la transition d’un « allié » queer à un « simp salivant » est presque imperceptible», écrit-elle. Je suis tombé sur de nombreuses vidéos destinées spécifiquement aux femmes dans des relations hétérosexuelles qui, à l’âge adulte, ont commencé à se rendre compte qu’elles sont «moins hétérosexuelles qu’elles ne le pensaient», comme on dit, ou des vidéos consacrées au désapprentissage de l’hétérosexualité compulsive.

Cela ne veut pas dire que TikTok est un paradis inébranlable pour les personnes queer et en questionnement. TikTok a censuré le contenu queer dans certains pays pour apaiser leurs gouvernements, bien qu’il ait affirmé que cela visait à « réduire la cyberintimidation ». J’ai également rencontré une quantité inquiétante de vidéos anti-trans, souvent créées par des jeunes femmes partageant le genre de points de discussion alarmistes typiques des TERF. Il y a aussi beaucoup de TikTokers populaires qui ont été appelés pour « queerbaiting » pour le poids, bien que ces accusations puissent devenir obscures lorsque vous reconnaissez que, souvent, « queerbaiting » est une façon pour quelqu’un d’explorer sa sexualité.

TikTok n’a jamais été un endroit idéal pour avoir des discussions nuancées. Sa limite de temps (auparavant 60 secondes, maintenant trois minutes), sa plate-forme de commentaires chaotique et l’absence d’un calendrier clair rendent les conversations et les débats presque impossibles; cela peut se transformer en un paysage infernal de prises « chroniquement en ligne » empilées les unes sur les autres extrêmement rapidement. Mais je dirais que c’est l’une des meilleures plateformes pour interroger les gens, qui peuvent permettre à leur algorithme de les emmener dans un voyage qui pourrait éventuellement les conduire vers un endroit plus authentique et joyeux. Plutôt que d’alimenter les craintes sur la façon dont « TikTok m’a rendu homosexuel », ce que TikTok reflète est une tendance croissante vers des définitions plus fluides du genre et de la sexualité.

Selon un rapport de 2016 de l’agence de prévision des tendances J. Walter Thompson Innovation Group, seulement 48% des Américains âgés de 13 à 20 ans se sont identifiés comme exclusivement hétérosexuels, contre 65% de ceux âgés de 21 à 34 ans. Une étude de 2017 d’Ipsos Mori a montré que les jeunes sont plus susceptibles d’avoir une « vision moins binaire de la sexualité », tandis que des célébrités de la génération Z comme Lily-Rose Depp et Jaden Smith ont parlé de la liberté de ne pas utiliser les étiquettes traditionnelles. Phillip Hammack, spécialiste du genre et des sexualités, a interrogé plus de 300 adolescents queer californiens, dont 71 % se sont identifiés comme « queer », « pansexuels » ou « bisexuels » par opposition à « gays » ou « lesbiennes », tandis qu’un quart s’identifiaient comme non-sexuels. binaire. La fluidité, pour tant de gens, offre quelque chose que les anciennes étiquettes n’ont jamais fait.

Quoi qu’il en soit, je vous implore d’aller regarder d’autres vidéos de filtres bleu et rouge et tous les autres contenus queer joyeux sur TikTok. Bien qu’entrer dans votre identité de genre ou sexuelle ne soit généralement pas aussi simple que d’appliquer un filtre ou de faire défiler votre algorithme, c’est l’une des parties que j’ai le plus aimées de l’application, regarder comment les gens se découvrent en temps réel et s’encourager mutuellement.

