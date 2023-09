Comment TikTok a ruiné la relation Naples-Victor Osimhen

Cette histoire parle de l’ancien (l’ego, le respect, la fierté) et du nouveau (la mondialisation, la surdité du ton et, oui, les médias sociaux). Oh, et l’automutilation inutile. Il s’agit également d’un super-héros masqué dont le visage orne une ville et d’un propriétaire de club impitoyable qui n’aime pas recevoir d’ordres (ou admettre ses fautes). Et cela nous rappelle encore une fois que le monde peut être un tout petit endroit.

À 24 ans, Victor Osimhen est sans doute le plus grand joueur de Naples depuis Diego Armando Maradona. Gonzalo Higuain et Edinson Cavani ont peut-être un cas, mais peu d’autres. Il s’agit de sa quatrième saison au club, et l’année dernière, il a marqué 31 buts toutes compétitions confondues en aidant Naples à atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions et son premier titre en Serie A en 33 ans (seulement son troisième).

Il gagne environ 9 millions d’euros (un peu moins de 10 millions de dollars) par saison et son contrat expire en juin 2025, c’est pourquoi l’agent de Naples et d’Osimhen a passé une grande partie de l’été à essayer de trouver une prolongation pour éviter l’agence libre, mais sans succès.

Le point de friction ? Selon plusieurs sources, ils ne sont pas très éloignés en termes d’argent ; c’est plutôt la taille de la clause de libération (probablement au nord de neuf chiffres) à insérer dans son contrat.