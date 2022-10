Comment TikTok a conduit les artistes R&B canadiens Shawn Desman et Jully Black à une nouvelle génération de fans

Peut-être que vous n’avez pas entendu le nom de Shawn Desman depuis un moment.

Le crooner R&B de 40 ans à l’origine de tubes comme Électrique, Secoué et Sois prêt – connu par certains comme la réponse canadienne à Justin Timberlake au début et au milieu des années 2000, un interprète et danseur énergique au son doux et sexy – n’a pas sorti d’album depuis 2013.

Sa vie et sa chance ont changé cet été lorsque son label l’a exhorté à télécharger TikTok. Il avait atteint le sommet en se produisant au spectacle OVO All Canadian North Stars de Drake en juillet, un concert de retrouvailles à Toronto qui mettait en vedette les artistes les plus populaires de l’apogée du R&B et du hip-hop canadiens.

Plus de 64 000 abonnés plus tard, Desman refait de la musique, se produisant devant des foules à guichets fermés – et il a trouvé une nouvelle génération de fans avec qui chanter.

“Appelons ça 2010, quand j’ai sorti Nuit comme ça, Frisson, Électrique. S’il y avait les médias sociaux comme ils sont maintenant, j’ai l’impression que ce serait un jour différent pour moi”, a déclaré Desman.

Une génération mature d’artistes canadiens apparus au début et au milieu des années 2000 – une ère sans grands mégaphones de médias sociaux et sans services de diffusion de musique numérique – se tourne maintenant vers ces plateformes pour organiser un retour.

“Les médias sociaux et le streaming ont totalement changé le jeu”, a déclaré Desman.

TikTok donne un coup de pouce

Jully Black sait ce qu’il veut dire. Jusqu’à cette année, le vétéran du R&B né à Toronto était à l’origine de succès comme Fou de sept jours et La sueur de ton front n’avait pas sorti d’album depuis 2015.

Elle a sauté dans le train TikTok au début de 2021 – et a trouvé une connexion qu’elle n’avait pas tout à fait lorsqu’elle était une artiste débutante au milieu des années 1990 et au début des années 2000.

“Ce que j’apprécie maintenant, c’est de pouvoir parler directement aux fans sur les réseaux sociaux”, a-t-elle déclaré à CBC News. Elle en compte plus de 26 000 qui la suivent sur TikTok.

REGARDER | Comment Jully Black et Shawn Desman ont trouvé de nouveaux fans sur TikTok :

Shawn Desman et Jully Black expliquent comment les médias sociaux et le streaming ont “changé la donne” Les chanteurs canadiens de R&B ont tous deux fait leur retour sur la scène musicale en 2022 et ont trouvé de nouveaux publics sur TikTok.

Au milieu d’une série de performances très médiatisées en 2022 où elle a chanté avec ses contemporains et ses successeurs, Black a sorti un nouvel album, Trois pierres et une frondeen septembre.

Alors qu’il accumule des écoutes sur Spotify, elle dit que le streaming est différent du geste d’acheter un support physique.

“Quand vous vendiez un CD, un vrai CD à 10 $, un CD à 15 $, c’était une toute autre chose. Parce que vous saviez que cette personne était allée au magasin, elle voulait vraiment cette chanson, elle voulait vraiment cet album”, a-t-elle déclaré.

Alors que TikTok devient un choix populaire pour les musiciens plus âgés qui souhaitent redécouvrir leur public, c’est aussi une rampe de lancement accessible pour la génération actuelle de nouveaux artistes qui n’ont pas d’entrée traditionnelle dans l’industrie de la musique.

C’est une arène bondée – pas nécessairement un problème pour Black alors qu’elle était l’une des rares femmes de la scène R&B et soul des années 2000 au Canada, a-t-elle déclaré.

“Il y a du monde, ne le déformez pas. Chaque jour, de la nouvelle musique, de la nouvelle musique, de la nouvelle musique. Alors, comment faites-vous pour calmer le bruit, vous démarquer de la foule ?” Noir ajouté.

Shannon Burns, correspondante de divertissement avec iHeartRadio et animatrice sur Virgin Radio, a noté qu’une génération d’artistes plus âgés rejoignaient TikTok, répondant à une demande de nostalgie qui, selon elle, a commencé pendant la pandémie.

“On nous rappelle que ces gens sont toujours là et existent, et je pense qu’on rappelle aux artistes que beaucoup de leurs fans sont toujours là”, a-t-elle déclaré.

Nelly Furtado, née à Victoria, a un compte; Nickelback est également présent ; et les rockeurs de la Colombie-Britannique Mother Mother sont devenus une sensation TikTok en 2020 lorsque leur musique est devenue virale sur l’application, entraînant une augmentation des flux sur Apple Music et Spotify.

Même MuchMusic, la chaîne bien-aimée qui servait de vitrine aux artistes et à la musique canadiens dans les années 80, 90 et 2000, a été relancée en 2021 en tant qu’entité “numérique d’abord” sur TikTok. Il compte deux millions d’abonnés au 26 octobre.

“Il y a aussi beaucoup de gens qui se souviennent de la musique et qui en sont ravis”, a déclaré Burns. “Ils ont tous ces souvenirs de nostalgie qui reviennent.”

Black était d’accord: “Une chanson, un ton, une texture, un timbre peuvent vous rappeler une autre époque.”

Les services de streaming aident à atteindre un public mondial

Ces derniers mois ont été un tourbillon pour Desman, qui a été inspiré pour retourner dans un studio d’enregistrement après un discours d’encouragement de l’un des artistes les plus célèbres au monde.

Comme le raconte l’artiste R&B, Drake l’a pris à part après son set OVO pour lui poser quelques questions simples : qu’est-ce que tu fais ? Pourquoi ne faites-vous pas de musique ?

“Cela m’a vraiment frappé. J’étais juste comme, mec, la vie arrive. J’ai trois enfants. Je suis occupé à être père et j’ai en quelque sorte perdu l’amour de la musique pendant un petit moment”, se souvient-il.

“Et il dit:” Non, non, non, efface tout ça. Shawn Desman doit refaire de la musique. Et je peux honnêtement dire que Drake a changé ma vie cette nuit-là”, a déclaré Desman. “Il l’a vraiment fait.”

REGARDER | Comment Drake a inspiré Shawn Desman à refaire de la musique :

Shawn Desman explique comment Drake a changé sa vie : “Tu es différent, hein, mon frère ?” Le chanteur R&B canadien s’est produit cet été au spectacle OVO All Canadian North Stars de Drake, où le rappeur lui a donné un discours d’encouragement qui a changé sa vie dans les coulisses.

L’effet domino a été immédiat, a-t-il ajouté. Son téléphone n’a pas arrêté de sonner ; il a reçu des appels de services de streaming numérique, lui demandant quand il sortirait plus de musique.

La performance l’a conduit à TikTok, qu’il appelle “un travail à temps plein”. En un mois sur l’application, il avait atteint 50 000 abonnés et les gens l’approchaient dans la rue.

Mais ils ne l’ont pas reconnu depuis ses premiers disques ou ses clips de danse : ils l’avaient juste vu sur leur page algorithmique “découvrir” sur l’application.

“Au début, j’étais comme, non, je ne le fais pas. Je n’ai pas le temps. Je ne peux pas le faire”, a-t-il déclaré. Maintenant, il publie régulièrement des vidéos de lui-même en train de danser avec sa fille de sept ans, ou de questionner les fans avec des anecdotes sur sa carrière, ou de faire la promotion de sa nouvelle chanson, Maniaque.

“Quand je sortais des disques, il fallait aller au magasin, acheter l’album”, a-t-il déclaré. “Maintenant, tout le monde à travers le monde, le jour où la musique sort, vous pouvez l’entendre. Peu importe où vous êtes.”

Desman compte plus de 165 000 auditeurs mensuels sur Spotify (Drake, pour référence, en compte environ 60 millions). Ses premiers morceaux – comme ceux de 2002 Secoué – sont parmi ses plus populaires, avec plus de deux millions de flux.

L’impact n’est pas perdu pour l’artiste, qui a été abandonné par son label, Universal Music Canada, en 2015. Après une longue bataille de défis, il est de retour à la musique, et il n’a jamais été aussi heureux.

“Il suffit de penser à la portée que les artistes qui sortent au début des années 2000, au milieu des années 2000, auraient eue si nous avions toutes ces plateformes”, a-t-il déclaré.