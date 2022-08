Comment Tigres-Monterrey, America-Cruz Azul se comparent

Tigres contre Monterrey est l’une des plus grandes rivalités mexicaines en Liga MX. Azaël Rodriguez/Getty Images)

En tête d’affiche du prochain week-end de la Liga MX, deux matchs de rivalité crosstown de renom débuteront ce samedi: le Clasico Regio à Monterrey et Clasico Joven à Mexico.

– Classement Liga MX | Couverture de la Liga MX sur ESPN Deportes

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Futbol Americas sur ESPN+ : MLS, Liga MX, USMNT, El Tri

En commençant par Monterrey contre Tigres dans le Clasico Regio, attendez-vous à une abondance de fanfare dans un Estadio BBVA Bancomer bondé qui accueillera certains des supporters les plus passionnés du football mexicain. Sur le terrain, les grosses dépenses des deux côtés ont fait de la rivalité un spectacle riche en talents qui devrait mettre en vedette plusieurs des meilleurs joueurs de renom de la ligue.

Plus tard samedi, à Mexico, Clasico Joven, Club America contre Cruz Azul représente une bataille captivante entre deux des équipes traditionnelles de la Liga MX. Alors que le Club America occupe une place importante avec plus de titres (13) que toute autre équipe du pays, l’ancien “maudit” Cruz Azul a remporté sa première couronne de ligue depuis 1997 lorsqu’il a remporté le trophée Clausura 2021.

Avec des droits de vantardise à gagner (ainsi qu’un positionnement possible en séries éliminatoires), voici où les quatre équipes se tiennent devant les matchs de rivalité très attendus de samedi.

Sauter à: Monterrey | Tigres UANL | Club Amérique | Cruz Azul

MONTERREY

Debout: 2e place, 6W-2D-1L

Comment s’est déroulée leur saison : Autrefois frustrant à regarder avec leurs moments indécis dans le dernier tiers, Monterrey joue maintenant avec une confiance retrouvée puisqu’il a marqué 20 buts lors de ses neuf premiers matches de l’Apertura 2022. Leur secret ? Ramener l’ancien manager Victor Manuel Vucetich, qui a précédemment mené l’équipe à deux titres de Liga MX et trois trophées de la Ligue des champions de la CONCACAF lors de son premier passage avec l’organisation en 2009-13.

Une décennie plus tard, Vucetich, parfois appelé “King Midas” pour ses succès précédents, continue d’avoir un peu de sa touche managériale magique après avoir été ramené ce printemps. Trois jours avant d’accueillir les Tigres dans le Clasico Regio, Monterrey a prolongé sa séquence sans défaite à huit matchs après avoir remporté un match nul 1-1 la semaine 9 avec la première place Toluca.

Sur qui ils se sont appuyés : Le cas pourrait être fait pour Arturo “Ponchito” Gonzalez en tant que MVP de la Liga MX, jusqu’à présent. En plus de ses cinq passes décisives, le milieu de terrain mexicain de 27 ans a également contribué avec quatre buts à son actif. Ailleurs, d’autres comme l’attaquant Rodrigo Aguirre et le milieu de terrain offensif Maxi Meza sont des pièces influentes du puzzle offensif de Monterrey.

S’il est en pleine forme après avoir subi un petit coup contre Toluca, l’attaquant Rogelio Funes Mori est quelqu’un qui devrait faire une apparition qui changera la donne. Depuis qu’il a débuté l’Apertura avec quatre buts en quatre matchs, il est resté silencieux lors de ses cinq derniers matches. Un superbe but contre Toluca cette semaine, malheureusement déclaré hors-jeu, pourrait être un signe des choses à venir.

Qui doit intervenir : Au risque de déranger un nombre incalculable de fans de l’équipe nationale mexicaine qui veulent le dépasser, Rodolfo Pizarro est une réponse facile ici. Perte de pertinence rapide avec Le Tri et généralement beaucoup trop calme pour son équipe de club, le milieu de terrain pourrait grandement bénéficier d’une performance qui fait la une des journaux. Même avec quelques matchs assez ternes à son actif, Pizarro a remporté de nombreuses apparitions ces dernières semaines pour Monterrey, ce qui signifie probablement qu’il aura au moins une apparition ce samedi.

Si Pizarro s’améliore, il pourrait être considéré comme un remplaçant dans l’équipe mexicaine de la Coupe du monde pour Jesus Corona, blessé, qui devrait maintenant manquer le voyage au Qatar.

Pas de plaisanterie. Rodolfo Pizarro a beaucoup à gagner s’il peut accélérer pour Monterrey. Jaime Lopez/Jam Media/Getty Images)

TIGRES UANL

Classement : 3e place, 6W-0D-2L

Comment s’est déroulée leur saison : La première partie de saison n’a pas été mauvaise pour l’entraîneur Miguel “Piojo” Herrera. Bien qu’ils se tirent constamment une balle dans le pied avec six cartons rouges lors de leurs sept derniers matchs, les Tigres ont en quelque sorte remporté six victoires au cours de cette course.

Bien équilibrée avec beaucoup de profondeur dans l’équipe, la ligne de fond de Herrera sera encore plus résistante à l’avenir avec l’ajout du défenseur Samir Caetano de Watford la semaine dernière. Cela dit, il est probablement peu probable que le Brésilien soit présent ce week-end.

Quoi qu’il en soit, l’alignement des Tigres aura l’avantage notable de ne pas avoir de match en milieu de semaine avant le match de samedi.

Miguel Herrera a des Tigres affûtés ces jours-ci. Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images

Sur qui ils se sont appuyés : Sans surprise, la légende du club André-Pierre Gignac a de nouveau mené la ligne de front avec ses trois buts et ses deux passes décisives en huit apparitions. Le milieu de terrain mexicain Sebastian Cordova a tranquillement connu un bon début de saison, tout comme le gardien Nahuel Guzman. L’arrière Javier Aquino a été actif, sur les deux flancs, et est une source vitale d’innombrables passes de construction dans la moitié de terrain adverse.

Le partenariat défensif central entre Diego Reyes et Igor Lichnovsky ne se démarque pas immédiatement, mais a apporté de la stabilité. En supposant que Herrera n’essaie pas de prendre Monterrey au dépourvu avec des changements inattendus – ce qui demande peut-être trop à l’entraîneur parfois spontané et impulsif – les deux joueurs devraient être des options fiables devant Guzman.

Qui doit intervenir : L’ailier Luis Quiñones a marqué lors de la dernière victoire 2-0 des Tigres contre Santos Laguna, mais cela ne suffira probablement pas à convaincre les supporters qui ont remis en question les incohérences de la Liga MX All-Star. Avec la profondeur imposante des Tigres, quelqu’un comme Quiñones ne peut pas se permettre de ne pas être fiable dans une position aussi cruciale.

En général pour Tigres, les joueurs de Herrera doivent également faire un meilleur travail pour éviter les cartons rouges. Une ou deux décisions pour les cartes ont été discutables, mais cela reste une tendance inquiétante pour l’équipe qui est proche d’une moyenne de suspension à chaque match.

CLUB AMÉRIQUE

Debout: 5ème place, 4W-1D-3L

Comment s’est déroulée leur saison : Après un mauvais début de saison Apertura, Las Aguilas gagnent désormais du terrain avec trois victoires consécutives. Grâce à une combinaison de nouvelles recrues percutantes et de visages familiers, le manager Fernando Ortiz et son équipe ont enfin trouvé la chimie ce mois-ci et sprinteront dans l’Estadio Azteca avec un moral élevé.

Ils ne prendront pas ça Classique légèrement non plus. Après une victoire 3-0 à l’extérieur contre Pachuca mercredi, le manager du Club America avait ceci à dire sur la façon dont ils perçoivent leur rencontre avec Cruz Azul : “Samedi, nous avons une finale.”

Sur qui ils se sont appuyés : Depuis le début du rajeunissement du Club America vers le milieu de la saison régulière, divers noms me viennent à l’esprit. Le jeune défenseur mexicain Emilio Lara a semblé pouvoir être le prochain grand talent de leur académie. Au milieu de terrain, Alejandro Zendejas, Richard Sanchez et Diego Valdes sont tous dignes de reconnaissance pour leur répartition et leur contrôle au sein du XI.

Le récent ajout Jonathan “Cabecita” Rodriguez, qui a joué pour Cruz Azul de 2019 à 21 avant un court passage à Al-Nassr, commence également à cliquer en première ligne avec deux buts ce mois-ci.

Néanmoins, l’attaquant Henry Martin devrait recevoir un immense crédit en tant que point central des efforts offensifs de l’équipe. L’attaquant – souvent l’objet de beaucoup de colère de la part Le Tri supporters – compte désormais cinq buts et deux passes décisives lors de ses quatre derniers matchs seulement. Peu de joueurs de Liga MX, voire aucun, ont le même élan que le buteur mexicain. S’il continue comme ça, il est probable qu’il se rendra au Qatar.

Qui doit intervenir : En parlant de l’équipe nationale, Le Tri le nouveau venu Salvador Reyes devrait être désespéré de faire sensation ce week-end. Aux prises avec des problèmes de blessures persistants, l’arrière de 24 ans n’a pas encore commencé cette saison pour le Club America. Il a effectué deux remplacements en seconde période au cours des derniers matchs, montrant qu’il est au moins en assez bonne santé pour être de retour sur le terrain.

Avec d’autres qui le dépassent sur le tableau de profondeur pour le club et le pays, Reyes devrait utiliser ce match de haut niveau comme une opportunité de voler la vedette.