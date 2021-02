Comment Thomas Randolph a réagi à la volonté secrète de la défunte épouse: Regardez

Une volonté secrète.

Dans ce clip exclusif de la série documentaire sur le crime en trois parties de NBC, Le veuf, Colleen Beyer, la fille de la victime d’un meurtre Sharon Causse révèle comment le veuf de sa mère Thomas Randolph a réagi à la dernière volonté et testament de Sharon. Comme le rappelle Colleen dans Le veuf, qui a vu le jour par les producteurs de Ligne de données NBC, Thomas croyait «qu’il contrôlait tout» grâce à un testament en sa possession.

Cependant, dans les jours qui ont suivi la mort de Sharon, Colleen dit avoir reçu « un autre testament » de la meilleure amie de sa mère, Alice Wolfe.

Le confident de Sharon détaille dans un confessionnal: « Elle l’écrit. Je la regarde faire. Et nous allons chez le notaire et le faisons notarié. Et elle me le donne, et elle dit: ‘Si quelque chose m’arrive, Alice, dit-elle, donnez ceci à Colleen. Elle avait laissé la maison à Colleen. «

Malheureusement pour Sharon, elle a connu sa disparition en mai 2008 lorsque ce qui semblait initialement être une invasion de domicile l’a laissée, ainsi qu’un homme à tout faire. Michael Miller morte.