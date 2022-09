Comment The Woman King confronte le rôle de l’Afrique dans la traite des esclaves, expliqué par la réalisatrice Gina Prince-Bythewood

Dans un paysage cinématographique de redémarrages et de suites, il est assez stupéfiant que Gina Prince-Bythewood ait pu faire une épopée historique sur les femmes guerrières noires dans l’Afrique des années 1800.

Tout aussi frappante est la recherche historique qui a mené à la réalisation de son film, La femme roi. Comme l’explique Prince-Bythewood, les cinéastes ne pouvaient pas détourner le regard du rôle du royaume du Dahomey dans la traite atlantique des esclaves.

La femme roi a récolté 19 millions de dollars au box-office ce week-end, mettant les téléspectateurs en première ligne d’une lutte réelle pour la liberté qui a eu lieu dans ce qui est aujourd’hui le Bénin. Situé en 1823, le film suit une tribu de guerriers entièrement féminine appelée les Agojie, également connues sous le nom d’Amazones du Dahomey, qui ont défendu leur royaume contre les colonisateurs français et les tribus africaines ennemies.

Viola Davis joue le rôle du général du groupe, Nanisca, qui s’efforce de convaincre le jeune roi, Ghezo, de mettre fin au rôle du Royaume dans la traite des esclaves. Le film a été tourné en Afrique du Sud, d’après un scénario de Dana Stevens, et s’appuie fortement sur des recherches menées sur les costumes, les armes, l’architecture et la culture du Dahomey.

La réaction en ligne a été plutôt positive, les téléspectateurs saluant un film d’action qui met en lumière la force et la férocité des guerrières noires. Les détracteurs ont critiqué le film pour ne pas avoir approfondi suffisamment l’héritage du Dahomey consistant à construire sa richesse en capturant et en vendant des personnes dans le cadre de la traite des esclaves, certains sur les réseaux sociaux appelant même au boycott du film.

Sur Aujourd’hui, expliqué — Podcast explicatif des nouvelles quotidiennes de Vox — L’animateur Noel King a parlé à la réalisatrice Gina Prince-Bythewood des défis liés à la réalisation de ce film et de la lutte avec la complexité historique du Dahomey et de ses femmes guerrières.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la conversation, édité pour plus de longueur et de clarté. Il y a beaucoup plus dans le podcast complet, alors écoutez Today, Explained partout où vous obtenez des podcasts, y compris Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Stitcher.

Noël Roi

Il s’agit d’un film d’action mettant en vedette des femmes noires, qui se déroule il y a deux siècles, où les hommes sont à peine à l’écran. Quels ont été les plus grands défis pour faire un film comme celui-ci?

Gina Prince Bythewood

Vous savez, Hollywood est un endroit fascinant, dans la mesure où les gens parlent de vouloir des histoires originales, mais ils se rabattent continuellement sur ce qui est familier parce que ce qui est familier est sûr. Il y a une expérience éprouvée à cela. Donc, quand vous sortez avec du contenu original – ce qui, en tant que public, c’est ce qui m’enthousiasme – c’est plus difficile à vendre. C’est certainement plus difficile à vendre quand c’est un film, une épopée historique, qui est absolument un genre qui a été dominé par des histoires masculines et des héros masculins et des protagonistes masculins et des méchants. Et certainement nous n’avons jamais vu cela avec les femmes noires auparavant.

Noël Roi

Et alors, quelle était votre attitude en entrant dans la pièce avec des gens dont vous saviez qu’ils pourraient être sceptiques ?

Gina Prince Bythewood



Je voudrais dire mon enthousiasme et ma passion pour cela, quand j’ai lu le scénario, j’ai vu le film. Et j’ai l’impression d’être mon premier public et le film dans ma tête était exactement le type de film que je mourrais d’envie de voir. Et donc ça apportait cette passion dans la pièce. Mais pas seulement la passion, mais la fanfaronnade de “Tout ce que je vous dis, je veux que ce film soit, je peux le faire parce que mon travail vous a montré que je peux le faire.” Et ayant certainement La vieille garde sur mon CV à ce moment-là était absolument utile dans leur conviction que, oui, elle pouvait faire l’action et bien faire ces gros coups de pied arrêtés. Les gens ignorent ce que la passion peut faire. Quand vous entrez dans une pièce, vous convainquez quelqu’un de vous donner des millions de dollars. Ils doivent être inspirés et excités par votre vision. Et donc c’est vraiment ce que je suis venu avec.

Noël Roi

C’est un film basé sur de vrais événements historiques et un vrai royaume historique, ce qui, bien sûr, complique les choses. Lorsque vous avez abordé ce film, aviez-vous une certaine appréhension quant à la façon dont vous alliez donner vie à l’histoire et comment vous traiteriez certains des défis historiques?

Gina Prince Bythewood



Ce n’était pas de l’intimidation, je pense, parce que les épopées historiques font partie de mes films préférés. Vous savez, Un cœur brave, je l’ai regardé une centaine de fois. J’ai adoré ce film. Le dernier des Mohicans. Gladiateur. Ces films qui se déroulent dans une véritable période de l’histoire, et pourtant il y a une certaine inventivité en termes de personnages et votre capacité à raconter des histoires personnelles à l’intérieur. Je savais donc que je voulais avoir l’équilibre, et la confiance en cela et l’excitation et pouvoir raconter l’histoire de ce royaume, comme si c’était une chose supplémentaire de savoir que ces femmes étaient réelles, que ce David et Goliath la bataille qu’ils ont eue était réelle, et les enjeux étaient réels, et les raisons étaient réelles, que ce royaume était réel, que la politique et la politique de genre étaient réelles. Je n’arrêtais pas de m’exciter au fur et à mesure que j’approfondissais la recherche parce que je voyais plus de vérité et plus d’authenticité que je pouvais verser dans l’histoire.

Noël Roi

Beaucoup de films que vous semblez admirer, ces films sont centrés sur les hommes. Ils l’ont toujours fait, n’est-ce pas ?

Gina Prince Bythewood



Oui.

Noël Roi

Et c’est celui où vous ne faisiez tout simplement pas cela. Viola Davis n’est pas seulement la star, elle est le cœur battant du film. Le reste de la distribution principale sont toutes des femmes. Saviez-vous que vous faisiez quelque chose qui changerait la donne s’il était bien fait ?

Gina Prince Bythewood



Je suppose que je l’ai regardé comme, je savais que nous faisions quelque chose qui n’avait pas été fait auparavant. C’était excitant en tant qu’artiste de pouvoir faire ça. Et je savais à cause de cela, et qui dirigeait ce film, qui étaient les héros de ce film, j’ai l’impression d’avoir plus de pression et je dis une pression auto-imposée pour bien faire les choses. J’avais besoin que les gens puissent aller voir ce film et être captivés par ces guerriers. Quand j’ai commencé à le regarder pendant que nous le coupions ensemble, les sourires que je me retrouvais à faire quand je regardais simplement l’écran et que je voyais ces personnages. C’est comme, « Oh, nous avons fait ça et je peux regarder ça quand je veux. Je peux allumer nos moniteurs de montage et regarder ces guerriers, ces femmes noires étant des héros. Et c’était vraiment excitant.

Noël Roi

Je veux vous poser des questions sur l’histoire ici, parce que certaines de ces choses sont difficiles. Il y avait un royaume du Dahomey. Et l’une des façons dont ce royaume est devenu très riche, c’est qu’ils ont capturé leurs ennemis et les ont vendus aux marchands d’esclaves européens. Beaucoup de cela se passait en Afrique de l’Ouest à l’époque. Et c’est une chose très difficile pour un cinéaste, j’imagine, parce que vos héros font partie d’un royaume qui fait cette chose qui est épouvantable et historiquement l’une des choses les plus terribles qui se soient jamais produites. Comment avez-vous lutté avec, mes bonnes femmes font partie d’un royaume qui fait cette chose horrible?

Gina Prince Bythewood



C’était la connaissance qu’au moment où nous plaçons cela, que le royaume était à un carrefour – et un carrefour légitime – de la moitié de ce royaume et de ses habitants voulant abolir le fait de faire partie du commerce et l’autre moitié voulant de le garder parce qu’il leur a donné leur richesse. Et être capable d’utiliser ces femmes comme cette voix de vouloir changer. Et donc être capable de gérer, oui, ils l’ont fait, mais il y a eu une bagarre et un jeune roi, Ghezo, était au milieu de cela, essayant de décider dans quelle direction aller et décidant finalement d’aller à l’encontre, sachant que cela pourrait affecter son règne, que, vous savez, pour moi personnellement, je trouve héroïque en ce sens qu’il a potentiellement renoncé à son pouvoir de faire la bonne chose.

Noël Roi

Vous faites référence à un thème tout au long du film. Mais il y a une scène très vivante dans laquelle Viola Davis, qui joue le général Nanisca, essaie de convaincre le roi, joué par John Boyega, d’abandonner le commerce des esclaves et de gagner de l’argent grâce à la production d’huile de palme, ce qui est quelque chose qui le Royaume du Dahomey en a beaucoup. Et il dit: “Le commerce des esclaves est la raison pour laquelle nous prospérons.” Et elle dit : “Mais à quel prix ?” Historiquement, cette conversation a-t-elle eu lieu ?

Gina Prince Bythewood



Oh, absolument. Ils avaient le potentiel et ils se sont finalement tournés vers la production d’huile de palme comme principale source de revenus. C’est arrivé spécifiquement avec Nanisca ? Nanisca est une fusion d’un certain nombre de personnes différentes, mais c’est dans cette direction qu’elles sont finalement allées. C’était l’histoire. Et il y a eu des moments où certains ont estimé qu’il aurait été plus facile de ne pas se concentrer là-dessus et de faciliter les choses. Et je n’allais pas faire ça. Nous devions être sincères.