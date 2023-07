Comment The Sun a fait la différence au cours de nos 20 années de campagne – de la violence domestique aux banques pour bébés

AUJOURD’HUI, nous lançons notre campagne Jade’s Law pour arrêter les monstres qui assassinent un partenaire contrôlant leurs enfants derrière les barreaux.

Le Sun veut aider à combler une échappatoire qui permet aux tueurs en cage de voir les dossiers médicaux et les bulletins scolaires de leurs enfants, en plus de les empêcher de voyager à l’étranger.

La chanteuse Mel B s’est adressée à la conférence du parti conservateur en octobre dernier pour encourager les femmes à s’exprimer contre la violence domestique Crédit : Simon Jones

Notre volonté de changement, décrite à la page 2 de l’article d’aujourd’hui, est inspirée par Jade Ward, 27 ans, qui a été poignardée et étranglée par son petit ami Russell Marsh en août 2021.

Il purge au moins 25 ans de prison mais a toujours son mot à dire dans la vie de leurs enfants, âgés de 4 à 11 ans.

Les parents de Jade, Paul, 56 ans, et Karen, 52 ans, veulent que les pères tueurs soient automatiquement privés de leurs droits parentaux afin qu’ils ne puissent pas infliger plus de détresse aux familles de leurs victimes.

Depuis plus de 20 ans, The Sun se bat pour les droits des femmes et vous, nos fidèles lectrices, avez été à nos côtés à chaque étape.

Nous sommes fiers de notre bilan en matière de défense des femmes, du soutien aux victimes de violence domestique à la pression pour une baisse du coût du THS et à l’aide à résoudre les aspects techniques de la loi qui ont mis les femmes en danger.

Nous avons également soutenu les femmes et leurs familles avec des conseils pratiques sur le coût de la vie et la collecte de fonds Fabulous Baby, Bank On Us, soutenue par Catherine, princesse de Galles.

Chez The Sun, nous n’avons jamais hésité à aborder des sujets inconfortables et nos croisades féminines ont été soutenues par des stars telles que Spice Girl Mel B.

Nous avons soutenu la campagne He’s Coming Home de l’année dernière pendant la Coupe du monde, qui a mis en lumière la violence masculine tout au long du tournoi, et nous avons également exigé que les femmes migrantes soient incluses dans la loi de 2021 sur la violence domestique.

Et nous avons été époustouflés par la façon dont VOUS nous soutenez. Chaque. Seul. Temps.

Voici comment nous avons fait une différence jusqu’à présent. . .

La campagne Sun’s Baby, Bank On Us a été soutenue par Catherine, princesse de Galles Crédit : PA

S’EXPRIMER

CHANTEUR Mel B a ouvert la voie alors que nous nous sommes associés à Women’s Aid pour encourager les femmes à s’exprimer contre la violence domestique.

La Spice Girl, 48 ans, a lancé l’initiative après avoir quitté son mari Stephen Belafonte en 2017.

En octobre dernier, elle a déclaré aux députés lors d’un panel sur la violence domestique lors de la conférence du parti conservateur à Birmingham : homme.”

Nous voulons un financement supplémentaire pour les victimes de la crise du coût de la vie.

VICTOIRES JURIDIQUES

EN 1999, nous nous sommes associés à Refuge pour collecter des fonds pour l’association caritative dans le cadre d’une initiative dirigée par Sheryl Gascoigne, qui avait été victime d’intimidation et battue par son ex, l’ancien footballeur anglais Paul Gascoigne.

Nous nous sommes à nouveau associés à Refuge en 2003 pour éliminer la stigmatisation entourant la violence domestique, en imprimant des photos choquantes et inédites des blessures des survivants.

Et en septembre de cette année-là, nous avons publié les visages de six agresseurs sur notre première page dans un appel au changement très médiatisé.

Quelques heures plus tard, le ministre de l’Intérieur de l’époque, David Blunkett, a annoncé la plus grande répression de la violence contre les femmes en 25 ans.

Depuis 2004, la police a été en mesure d’enlever les agresseurs pour voies de fait simples après que notre campagne en ait fait une infraction passible d’arrestation.

BANQUES BÉBÉ

Fabulous a récemment lancé sa campagne Baby, Bank On Us Crédit: .

FABULOUS a récemment lancé notre Bébé, mise sur nous campagne pour aider les jeunes familles aux prises avec le coût de la vie.

Il a été soutenu par Kate, avec la gagnante de X Factor Leona Lewis notre ambassadrice.

Les lecteurs ont généreusement soutenu les 200 banques de bébés britanniques, sur lesquelles de nombreuses familles en sont venues à compter alors que les temps difficiles mordent.

SAUVEGARDE DES ABRIS

The Sun on Sunday a lancé sa campagne Save Our Shelters pour garantir le financement des places de refuge

Des MILLIERS de nos lecteurs ont signé une pétition en 2015 pour que le gouvernement redonne un coup de pouce de financement de 3,2 millions de livres sterling aux refuges pour femmes.

Trois ans plus tard, The Sun a lancé dimanche sa campagne Save Our Shelters, soutenue par Women’s Aid, pour garantir le financement des places de refuge.

Et la première ministre conservatrice de l’époque, Theresa May, a obligé les conseils par la loi à protéger les victimes de violence domestique en leur fournissant un logement sûr.

BIEN-ÊTRE

Menopause Matters a remporté la campagne de l’année l’année dernière

OUR Fabulous lifestyle team a également levé le tabou de la ménopause avec une campagne soutenue par de grands noms.

Des stars comme Davina McCall, 55 ans, et Gabby Logan, 50 ans, ont partagé des histoires personnelles alors que nous nous battions pour que HRT soit rendu gratuit sur le NHS.

Nous avons également demandé aux entreprises d’introduire des politiques de ménopause telles que le travail flexible et les congés pour les rendez-vous chez le médecin, et des entreprises telles que PwC, Tesco, Sainsbury’s et Santander se sont inscrites.

En février, il a été annoncé que les femmes paieraient 18,70 £ pour un approvisionnement de 12 mois de THS, économisant jusqu’à 205 £.

Menopause Matters a remporté la campagne de l’année lors des prix de la British Society of Magazine Editors l’année dernière.