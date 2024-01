Comment The Secret Little Agency a créé un divertissement à succès grâce à l’avenir électrique de Singapour

L’Autorité des transports terrestres de Singapour et The Secret Little Agency ont lancé ce mois-ci la première publicité d’une série en trois parties pour signaler l’état de préparation de Singapour en matière de véhicules électriques.

Le spot plein d’action plonge dans le domaine cinématographique pour promouvoir le déploiement de l’infrastructure EV à Singapour.

Le directeur créatif associé de The Secret Little Agency, Jonathan Yip, dévoile l’inspiration créative derrière la campagne électrisante « Now Showing on Roads Near You », utilisant le langage du cinéma pour intégrer de manière transparente la préparation aux véhicules électriques dans la culture singapourienne.

LBB> La campagne « Maintenant diffusée sur les routes près de chez vous » utilise la narration cinématographique pour présenter l’état de préparation des véhicules électriques. Qu’est-ce qui a inspiré la décision d’exploiter le langage du cinéma et comment pensez-vous que cela contribue à intégrer la préparation aux véhicules électriques dans la culture quotidienne ?

Jonathan> De nombreux Singapouriens pensent qu’une ville prête pour les véhicules électriques est encore dans un avenir lointain et que l’infrastructure du pays n’est pas entièrement prête pour l’adoption des véhicules électriques. Il fallait informer le grand public que de nombreux véhicules électriques se trouvent à proximité. Nous savions que le frisson et le drame des bandes-annonces de films constituaient un moyen efficace de s’adresser aux différents segments du public. Après tout, qui n’aime pas l’excitation d’une bonne bande-annonce de film ?

LBB> Le premier film de la série présenté comme un thriller d’action, met l’accent sur la longévité et l’autonomie des véhicules électriques. Comment avez-vous collaboré avec Abundant Films et le réalisateur Jesse James Mcelroy pour créer un récit plein d’action qui sensibilise également les téléspectateurs aux capacités des voitures électriques ?

Jonathan> Dès le départ, Jesse et moi savions que nous aurions échoué si le bâillon s’était levé dans les 15 premières secondes. Nous avons tous deux appris que nous allions faire passer le film au-delà de la publicité et dans le domaine du divertissement. Il y a eu beaucoup d’allers-retours entre nous, pour trouver cette fine ligne, la chevaucher et créer un endroit captivant tout en délivrant un message fort sur les avantages des véhicules électriques.

LBB> Le film suit un protagoniste dans une mission passionnante pour sauver sa famille avec une seule charge de véhicule électrique. Comment avez-vous équilibré la valeur divertissante du thriller d’action avec les aspects informatifs de la gamme de véhicules électriques pour créer une expérience visuelle engageante et éducative ?

Jonathan> Nous savions que si nous gardions le message clé au cœur, il s’agissait d’imaginer la manière la plus dramatique et la plus exagérée de le transmettre. Et comme nous étions tous cinéphiles, c’est la partie que l’équipe a le plus appréciée. Nous avons exploré une multitude de genres cinématographiques. Nous avons pensé qu’un thriller d’action captivant mettant en scène un homme accomplissant des tâches dans tout Singapour était le moyen idéal pour montrer l’autonomie des batteries des véhicules électriques.

LBB> La campagne vise à rendre l’état de préparation aux véhicules électriques hyper-visible au public. Pouvez-vous partager des stratégies spécifiques pour garantir que la campagne trouve un écho auprès d’un large public et fasse partie des conversations quotidiennes ?

Jonathan> Nous avons constaté que les Singapouriens étaient déjà très conscients des avantages, principalement environnementaux, de l’adoption d’un véhicule électrique dans le monde moderne d’aujourd’hui. Cependant, leur confiance dans l’infrastructure des véhicules électriques a diminué pour qu’ils puissent passer à l’électrique. Nous savions donc que le travail de LTA n’était pas de faire croire aux gens en un avenir électrique, mais de montrer aux Singapouriens que notre avenir électrique est déjà là. Nous le voyons dans plus de 60 000 bornes de recharge à travers le pays, dans les flottes de bus électriques qui sont déjà sur nos routes et dans les politiques gouvernementales qui s’efforcent d’intégrer de manière transparente les véhicules électriques dans nos rues. Ainsi, que vous soyez conducteur ou non, l’avenir électrique de Singapour fait partie de notre vie quotidienne, et LTA continuera à se développer et à normaliser les transports verts pour tous.

LBB> Le choix de sortir les films entre mi-janvier et début février, en amont de la période du Nouvel An chinois, est fascinant. Comment envisagez-vous l’impact de la campagne en cette période de fêtes, et quels aspects culturels sont intégrés dans les films pour connecter avec le public ?

Jonathan> Alors que les deux premières bandes-annonces se concentraient sur les véhicules électroniques, la dernière sur les trajets en bus durables devait s’adresser aux masses singapouriennes qui se trouvaient à bord de ces bus. Nous avons décidé de travailler avec la célébrité et réalisateur singapourien Jack Neo, qui, par coïncidence, sortait le troisième volet de son film, Money No Enough, juste avant la période du Nouvel An chinois.

Petits et grands Singapouriens reconnaîtront l’acteur principal de notre bande-annonce. Nous avons engagé une autre célébrité locale, Henry Thia, pour jouer le protagoniste dans la troisième bande-annonce. Henry est connu avec amour pour avoir dépeint le Singapourien de tous les jours dans de nombreux films locaux, principalement réalisés par Jack.

La combinaison d’un réalisateur et acteur singapourien bien-aimé, d’un scénario hyper-local et de la décision stratégique de sortir la troisième bande-annonce juste une semaine avant le film de Jack nous permettra de nous connecter et d’entrer en relation avec les millions de Singapouriens au sujet de l’initiative de transport durable de notre client.