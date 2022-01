Comment The North Face s’apprête à concurrencer Patagonia

Le marché mondial des vêtements de plein air est une industrie de 12 milliards de dollars. Pendant plus d’un demi-siècle, The North Face a concouru dans l’espace, équipant les alpinistes et les skieurs. Mais la marque de loisirs de plein air espère également devenir un acteur majeur sur le marché du streetwear de 185 milliards de dollars.

Un regain d’intérêt pour le plein air a également profité à l’entreprise.

« Il y a certainement un retour à l’extérieur, l’accent est mis sur la santé et le bien-être, il y a un engagement envers la durabilité et les consommateurs cherchent à se connecter avec des marques qui parlent de ces tendances particulières », a déclaré Steve Rendle, PDG de VF Corp., société mère de The North Face.

Cela a donné un coup de pouce au résultat net de l’entreprise. En octobre, VF Corp. a annoncé que les revenus du deuxième trimestre fiscal de The North Face avaient augmenté de 31 % pour atteindre 883 millions de dollars.

Et tandis que l’intérêt pour les activités de plein air a augmenté, le changement climatique et les tendances de consommation telles que la durabilité ont conduit à une série de défis et d’opportunités pour la marque. Chaque année, 85 % des textiles produits – y compris les vêtements, les chaussures et les équipements – finissent dans des décharges.

Alors, comment The North Face pivote-t-il dans sa bataille avec des rivaux tels que Patagonia dans l’espace bondé de vêtements d’extérieur ? Et qu’est-ce qui a conduit l’entreprise à passer du matériel d’escalade au streetwear ?

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la nouvelle direction de The North Face.

