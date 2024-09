Comment The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom emmène la créativité de Tears of the Kingdom vers une nouvelle dimension

Pour de nombreux fans, un jeu Zelda dans lequel vous en fait Jouer en tant que Zelda est une raison suffisante pour être impatient de voir le dernier opus, mais The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom brille vraiment en montrant ce que nous pouvons attendre de la série dans un monde post-Tears of the Kingdom.

La résolution d’énigmes a toujours été au cœur de cette franchise emblématique de Nintendo depuis ses débuts en 1986, mais à mesure que la série évoluait, les énigmes que Link devait résoudre ont également évolué. Nous avons d’abord vu ce changement majeur dans Breath of the Wild avec des tests et des sanctuaires disséminés sur la carte pour des défis de vitesse et d’arrêt au stand. Sa suite, Tears of the Kingdom, a fait évoluer cela vers de nouvelles mécaniques de construction comme Ultrahand et Fuse, transformant Hyrule en un bac à sable, avec un monde conçu intuitivement dans sa verticalité et des obstacles pour nécessiter toutes sortes d’engins créatifs. Cette synergie entre une gamme polyvalente de capacités et une conception cohérente du monde ouvert se poursuit dans l’avenir du Zelda traditionnel en vue de dessus avec Echoes of Wisdom.

Pas de repos pour les sages…

Dans le monde familier d’Hyrule, notre héros attendu, Link, s’est perdu et c’est à Zelda de parcourir le monde, de vaincre des monstres et de surmonter des donjons difficiles en utilisant les « échos » qu’elle apprend au cours de ses aventures. Ce nouveau pouvoir d’invocation est accordé par Tri, la compagne utile de notre voyage, et le bâton accordé à notre héroïne appelé Tri Rod. Les échos vont des objets inanimés que vous pouvez trouver en fouinant dans les maisons des villageois, comme les lits, les pots et les tables, aux nombreux ennemis redoutables que vous affrontez au cours de vos voyages, comme les Keese et les Moblins. Chaque écho a un coût, ce qui, en fonction du niveau de puissance de Tri, signifie que vous êtes limité par le nombre d’échos que vous pouvez avoir actifs à la fois. Vous pouvez dormir dans les lits pour récupérer de la santé, cacher les pots pour des missions furtives et lancer des pierres sur les ennemis en cas de besoin. Lorsqu’ils sont vaincus pour la première fois, les ennemis peuvent être assimilés à des échos et, lorsqu’ils sont invoqués, ils vous sont fidèles, mais ils conservent leurs instincts et désirs animaux et ne se comportent donc pas toujours comme vous le souhaitez. Par exemple, dévorer la viande que vous avez déposée pour distraire un Moblin en maraude – vous pourrez manger à votre faim une fois le cochon géant lanceur de lances vaincu, merci. Chaque nouvel écho que nous avons acquis au cours de notre partie nous a laissé nous demander quel nouvel écho nous surprendrait plus tard, surtout compte tenu de la grande variété déjà à notre disposition.

Ces particularités et comportements propres à chaque écho les rendent intéressants et donnent vie au monde à mesure que vous découvrez de nouvelles méthodes et combinaisons pour atteindre vos objectifs. Tout comme dans Tears of the Kingdom, vous pouviez escalader une montagne en construisant une grande structure à partir d’arbres ou une rampe de lancement alimentée par des fusées, Echoes of Wisdom vous permet de créer des escaliers à partir de meubles assortis, des trampolines sur des trampolines ou une Strandtula utile pour vous tirer une corde de toile. Le combat consiste moins à écraser l’ennemi par la force brute qu’à déchiffrer le meilleur prédateur naturel de la cible en face de vous. Les cordes ressemblant à des serpents peuvent se faufiler entre les assauts aériens tandis que les épines acérées d’un oursin peuvent percer l’armure d’un Darknut. Ou alors, utilisez simplement la force brute et jetez-les des pierres. Les possibilités semblent infinies et, avec les échos qui renouvellent constamment leurs utilisations, vous pouvez expérimenter toutes sortes de configurations bizarres. Je suis sûr que nous verrons une nouvelle vague de pièges néfastes sur les réseaux sociaux, alors que Zelda est vue en train de mettre le feu à son royaume de meubles et de planer vers la sécurité sur les ailes d’un Keese.

Les cordes amicales peuvent vous aider à surmonter toute peur des serpents

Si les échos sont le pain quotidien du jeu, tout comme Ultrahand et Fusing l’étaient pour Tears of the Kingdom, Zelda dispose de quelques capacités supplémentaires dans son arsenal déjà étendu. Bind permet de contrôler les objets que vous ne pouvez pas faire résonner, comme les rochers géants, les plates-formes mobiles ou les caractéristiques uniques d’un puzzle. Lorsqu’un objet est lié à Zelda, il se déplace avec elle, ce qui signifie qu’un positionnement intelligent lorsque la capacité est activée est essentiel au succès. Jusqu’à présent, nous l’avons vu utilisé pour supprimer des obstacles, placer des objets sur des interrupteurs et créer des barrières contre les attaques indésirables. Étant donné que ces objets n’expirent pas comme les échos, la combinaison des pouvoirs peut vous aider à construire plus haut qu’avant et à réaliser des configurations plus créatives. Vous pouvez également lier les échos, ce qui est utile pour déplacer des objets que vous ne voulez pas toucher, comme des arbustes enflammés. Reverse Bond est, comme son nom l’indique, l’opposé de Bind en ce sens qu’il permet aux objets de déplacer Zelda. Les objets dotés de leur propre élan, comme une plate-forme mobile ou même une créature rampante, peuvent être liés en sens inverse et feront voyager Zelda avec eux.

Le Reverse Bond est pratique pour couvrir de grands gouffres

Pour ceux qui regrettent déjà notre légendaire épéiste, ne vous inquiétez pas, car Zelda peut également exploiter la puissance de la lame de Link lorsqu’elle en a besoin en se transformant en forme de combattant à l’épée. Après avoir combattu un imposteur pour récupérer l’épée de Link, Zelda peut entrer dans un état bleu brillant et utiliser de nouveaux pouvoirs pendant une durée limitée, détruisant les ennemis avec des entailles et des attaques tourbillonnantes. Ce n’est pas une capacité de base comme les échos ou les liens, et d’après ce que nous avons vu, elle n’est pas nécessaire pour résoudre des énigmes ou vaincre des boss, mais c’est un ajout intéressant lorsque vous avez besoin d’un coup de pouce contre une horde féroce ou que vous voulez simplement un point culminant dramatique pour une bataille. L’énergie nécessaire pour entrer en forme de combattant à l’épée peut être trouvée dans le monde immobile ou en vainquant les ennemis de la faille, mais charger la jauge est toujours une tâche lente, vous devrez donc l’utiliser à bon escient. De la même manière que Tears of the Kingdom vous permettait d’utiliser des armes et des appareils puissants pour contourner les défis de manière créative, si vous preniez le temps de les localiser, Echoes of Wisdom propose quelques bonus et bonus qui vous permettent de semer la destruction si c’est votre approche. Les smoothies buvables et les automates déployables présentés dans les bandes-annonces vont respectivement accorder des soins et des buffs à Zelda ou peuvent être libérés au combat pour des effets spectaculaires,. Les automates, des répliques robotiques d’ennemis avec quelques améliorations supplémentaires, peuvent être brisés au combat et doivent ensuite être réparés, de la même manière que la durabilité des armes et la durée de vie de la batterie des builds dans Tears of the Kingdom nécessitent un peu de gestion des ressources.

Qui l’a mieux porté ?

Avec toutes ces capacités, un vaste catalogue d’échos et une armée de créatures à sa disposition, l’aventure et la lutte contre les menaces dans le monde d’Hyrule sont nouvelles et passionnantes. Les lieux traditionnels auxquels on s’attend, comme le désert Gerudo et le volcan Eldin, sont de retour mais ont été conçus en tenant compte des nouveaux pouvoirs de Zelda. Il y a plus d’éléments verticaux, de dangers de terrain et de conditions météorologiques que les précédents titres en vue de dessus, ressemblant plutôt aux jeux récents. Le monde extérieur ressemble davantage à cet hybride de Tears of the Kingdom entre un puzzle géant et un bac à sable, ce qui permet au joueur de faire preuve de créativité et d’expérimentation. Les donjons conservent cet objectif de résolution de puzzle plus ciblé, ainsi que le nouveau Still World, une dimension qui contourne les lois de la physique avec des îles flottantes et des zones décalées sur le côté. Ces sections permettent des plateformes créatives qui mettent les joueurs au défi et leur apprennent de nouvelles astuces à réutiliser dans Hyrule.

Étant donné les progrès réalisés par la série en termes de créativité et de mécanique dans les derniers titres, il est passionnant de voir le retour au style top-down de Zelda s’adapter à cela ainsi qu’à une princesse jouable. Echoes of Wisdom reprend des éléments de Tears of the Kingdom et les développe en quelque chose de nouveau qui se tient debout. Si Tears of the Kingdom est un test de physique utilisant les forces et les lois de la gravité et de l’aérodynamique, Echoes of Wisdom est une expérience chimique qui pousse les joueurs à jouer avec différentes combinaisons dans un environnement plus confiné. Il marie la résolution de casse-tête classique que les fans de longue date de la série adorent avec la réflexion originale et le chaos inattendu des jeux récents. Le résultat est unique à Zelda et nous donne envie de découvrir tous les échos et défis que le jeu a à offrir. Que vous optiez pour le fort d’oreillers dont vous rêviez étant enfant, un effet domino de destruction génial ou l’humble attaque de poisson, il y a une aventure qui vous attend.