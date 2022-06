Comment The Janes a formé un réseau clandestin pour fournir des avortements à la fin des années 1960

« Je n’avais pas d’autres options. Je voulais en finir et je me fichais de la façon dont c’était fait », a déclaré une femme, dans les premiers instants du nouveau documentaire de HBO, Les Janes. Elle décrit son expérience d’un avortement dans la pré-Chevreuil époque: une chambre de motel miteuse, une transaction avec la foule – et allongée en sang sur un lit, avec une autre femme sur le lit à côté d’elle, jusqu’à ce qu’ils soient tous les deux assez forts pour se lever et rentrer chez eux. « J’étais terrifiée », dit-elle.

C’était le monde dans lequel les Janes se sont réunis à Chicago. Le réseau clandestin de femmes, inspiré par le mouvement des droits civiques et d’autres groupes de réforme de la justice sociale, s’est organisé à la fin des années 1960 et au début des années 1970 pour proposer des avortements aux femmes qui en avaient besoin.

Fournir des services d’avortement à cette époque était un acte politique. C’était aussi une affaire criminelle. Les Janes ont publié des dépliants et des publicités énigmatiques dans les journaux : « Enceinte ? Appelle Jeanne. Leur notoriété s’est développée grâce au bouche à oreille. L’une des Janes a autorisé son numéro de téléphone personnel à servir de ligne d’assistance téléphonique, et les femmes qui ont appelé le numéro ont reçu des conseils de soutien d’un groupe de bénévoles. Si un appelant décidait d’aller de l’avant, l’un des Janes venait la chercher et l’emmenait chez un partisan qui offrait sa maison comme clinique pour la journée. Les Janes ont accepté de payer pour maintenir leur réseau en activité, mais ils n’ont pas refusé les femmes qui ne pouvaient pas payer leurs soins.

Les Janes estiment qu’ils ont pratiqué environ 11 000 avortements avant la Chevreuil décision a mis fin à leurs activités, non sans risques considérables. « J’avais peur tout le temps », a déclaré l’un des Janes, « mais j’étais un guerrier pour la justice. » En 1972, la police de Chicago a perquisitionné les Janes et arrêté plusieurs de leurs membres, qui ont fait face à des accusations pouvant aller jusqu’à 110 ans de prison. Après Chevreuil a été décidée l’année suivante, les Janes ont vu leurs accusations abandonnées.

Le documentaire d’Emma Pildes et Tia Lessin sur le groupe, Les Janesdiffusé le 8 juin. Vox a parlé avec les cinéastes de ce qu’ils ont appris des Janes et de leur pertinence pour le moment actuel.

Cette conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de raconter l’histoire des Jane ?

Emma: J’ai un lien familial avec les Jane. Daniel Arcana, l’un des producteurs du film, qui se trouve être mon frère, a commencé à développer cette idée après que Trump est entré en fonction et a commencé à emballer les courts. Il avait l’impression que c’était le moment. Les choses sont devenues effrayantes et désastreuses très rapidement au cours des deux dernières années, et il semblait qu’il était temps de donner une plate-forme à ces femmes, de témoigner de ce à quoi ressemble ce pays lorsque les femmes n’ont pas le droit de prendre ces décisions. eux-mêmes.

Qu’ont-ils ressenti à l’idée de se présenter pour raconter leur histoire ?

Tia: Je pense qu’ils ont compris l’importance de ce moment. C’était la toute première fois pour beaucoup d’entre eux, de se faire enregistrer et d’utiliser leurs noms et de parler de leur passage dans les Janes. Ils menaient une vie bien remplie et beaucoup d’entre eux avaient gardé le secret à ce sujet – c’était une activité illégale. Ils n’en avaient pas parlé aux membres de leur famille, dans certains cas, mais ils ont vu l’écriture sur le mur et ont voulu rendre service.

Emma: C’est la même partie d’eux qui se sentait responsable dans les années 60 et 70 qui les a amenés à vouloir tout mettre en jeu pour aider les autres. Tout le monde ne veut pas s’impliquer et parler d’activités illégales et controversées qu’ils ont commises il y a 50 ans. Mais ils savaient, je pense, à quel point ce témoignage était puissant et à quel point il pouvait être utile maintenant à la fois pour passer le relais et pour soutenir les femmes qui ont besoin de soutien – et pour transmettre le message sur la gravité de la situation lorsque l’avortement est criminalisé.

Qu’avez-vous appris des Janes sur l’organisation de ce réseau de soins de santé clandestin qui vous a le plus surpris ?

Tia: J’ai été surprise par l’implication du Service de consultation du clergé sur l’avortement. C’étaient des hommes et des femmes de l’étoffe qui étaient moralement opposés au déni des droits reproductifs des femmes, et ils ont fait quelque chose à ce sujet. Ils ont facilité l’accès des femmes aux soins d’avortement, que ce soit à Chicago ou à l’étranger. C’est une histoire qui n’a pas vraiment été racontée. C’était surprenant.

Emma: L’une des autres choses qui ont vraiment eu un impact sur Tia et moi, ce sont les salles d’avortement septique. Nous nous sommes concentrés sur un à l’hôpital du comté de Cook parce que notre histoire se concentre sur Chicago, mais ils étaient partout au pays. C’était un service de 40 lits et il était plein à peu près à 100 % du temps, comme on nous l’a dit. Le médecin à qui nous avons parlé, le Dr Allan Weiland, a décrit avoir été dans ce service en tant que jeune étudiant en médecine, et le calme étrange de ce service parce que les femmes étaient si gravement malades. Elles étaient venues là-bas à cause d’avortements bâclés ou d’avortements auto-infligés. Il a dit qu’il appelait la morgue une fois par semaine, quand quelqu’un était mort. A moins d’un an de Chevreuil passant, ce service fermé. C’est devenu obsolète parce que c’était quelque chose que nous avions créé en criminalisant l’avortement. C’est une chose très difficile à savoir et à accepter, alors que nous regardons tout ce qui se passe maintenant.

Quelle était l’implication du crime organisé dans le mouvement clandestin de l’avortement à l’époque ?

Tia: Le Chicago Outfit était assez grand et ils étaient impliqués dans toutes sortes d’activités néfastes à Chicago. Tout acte illégal dont ils pourraient profiter, ils le feraient. Lorsque l’avortement a été criminalisé à Chicago, cela est devenu un autre centre de profit pour la mafia. Nous connaissons de manière anecdotique l’implication de la foule, mais il y a aussi très peu d’écrits à ce sujet, et ce fut une surprise pour Emma et moi d’apprendre cela. Lorsque l’avortement est criminalisé, cela ne signifie pas que les femmes cessent de demander des soins d’avortement. Cela élimine tout simplement leur accès à des soins d’avortement sécurisés. La foule a comblé ces lacunes.

Je suis curieux de savoir comment les Janes ont réagi au projet d’avis divulgué sur Dobbs contre Jackson.

Emma: Ils sont énervés. Ils sont énervés mais ils ne sont pas désespérés, parce que ce n’est pas ce qu’ils sont. Ils croient en l’organisation et ils ont déjà pris les choses en main. C’est difficile à regarder, pour quiconque se soucie de soins de santé équitables et de la protection de l’autonomie corporelle des femmes. Je ne voudrais pas et ne veux pas mettre de mots dans la bouche des Janes, mais ils ont exprimé qu’après tout ce qu’ils ont mis sur la ligne et tout ce qu’ils ont fait, de ressentir le soulagement de ne plus avoir sur leurs épaules, puis d’être toujours en vie pour voir tout cela être révoqué – c’est probablement exaspérant pour eux à un niveau que nous ne comprendrons peut-être jamais.

La décision qui devrait intervenir cet été le Dobbs contre Jackson ne sortira pas de nulle part. C’est le produit d’un longue campagne des militants anti-avortement pour renverser Chevreuil. Que peuvent apprendre les militants d’aujourd’hui des Janes ?

Tia: Les lois de certains endroits seront et sont encore plus sévères que celles qui existaient il y a 50 ans. Il n’y avait personne autorisant les justiciers à poursuivre les prestataires de soins d’avortement et les personnes qu’ils servaient à l’époque, et aucune poursuite contre les femmes pour avoir franchi les frontières de l’État pour obtenir des soins d’avortement. À certains égards, les circonstances seront un peu plus désastreuses.

À votre question, le pouvoir de l’action collective est assez retentissant : en tant que groupe, ils pourraient accomplir des choses qu’ils ne pourraient pas faire seuls. Ils n’étaient pas sans peur, mais ils ne laissaient pas les peurs les contrôler ou les empêcher de s’organiser. Ils étaient conscients des conséquences auxquelles ils pouvaient être confrontés et étaient pleinement conscients qu’ils pouvaient passer leur vie en prison. Ils sont allés de l’avant et ont fait ce qu’il fallait. Il y a tellement de façons dont les gens peuvent participer à l’aide maintenant : s’ils ont les ressources, ils peuvent ouvrir leur portefeuille, s’ils ont une chambre d’amis, ils peuvent ouvrir leur maison aux personnes qui voyagent pour un avortement. Nous avons vu cela se jouer à Chicago. Il n’y avait pas une seule chose à faire, il y avait plusieurs manières de rendre service.

Qu’espérez-vous que les téléspectateurs retiendront en regardant Les Janes?

Emma: Je pense qu’il y a beaucoup de discussions en ligne, sur les réseaux sociaux et dans les nouvelles sur la politique en cours. Ce qui est perdu dans tout cela, c’est que ce sont des êtres humains qui vont mourir à cause de la criminalisation de l’avortement. Pas force mourir; elles ou ils sommes vais mourir. L’une des choses que Tia et moi voulions vraiment faire avec le film est de remettre cette humanité dans la conversation. Rappeler aux gens que ce sont des filles de 16 ans, des femmes avec trois enfants, des femmes dans des relations abusives, des femmes qui font carrière, des femmes qui veulent aller à l’université : ce sont des gens qui vont souffrir et qui sont perdre leurs droits dans une démocratie. Nous espérons que notre contribution est une image très claire de ce qui se passe dans ce pays lorsque les femmes n’ont pas le droit de choisir.

Tia: J’ajouterais également que nous savons de l’histoire et de ce qui se passe aujourd’hui que les personnes les plus touchées par l’accès inéquitable à l’avortement sont les personnes à faible revenu et de manière disproportionnée les communautés noires et brunes et les communautés rurales. Seuls 10% des comtés du pays ont accès à des cliniques d’avortement. Ce sera une crise pour toutes les femmes, mais cela va surtout nuire aux femmes de couleur, et dans le film, nous nous efforçons de montrer à quoi cela ressemble.