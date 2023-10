Comment The Independent a révélé le projet de Rishi Sunak de réduire le HS2… et comment le gouvernement a réagi

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le mercredi 13 septembre, L’indépendant a révélé que des discussions de haut niveau avaient lieu entre Rishi Sunak et Jeremy Hunt sur l’opportunité d’abandonner certaines parties du projet ferroviaire à grande vitesse HS2.

Le projet, très retardé et dépassant le budget, concerne une ligne ferroviaire reliant certaines des plus grandes villes du pays, destinée à relier Londres, les Midlands et le nord de l’Angleterre, avec une construction divisée en trois phases.

Downing Street s’est montré évasif lorsqu’il a été contacté pour commenter – mais a refusé de nier que des discussions avaient lieu. Notre histoire est même apparue comme une nouveauté pour les chefs de projet de HS2, ainsi que pour le ministère des Transports.

Le lendemain, le reste du dossier de presse a rattrapé son retard. Le porte-parole du Premier ministre a été soumis à un interrogatoire incessant en personne lors d’un point de presse régulier avec des journalistes politiques à Westminster.

Pourtant, le numéro 10 ne nierait pas que les discussions aient eu lieu. D’autres journaux ont commencé à reprendre l’histoire.

La pression a commencé à monter : le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a été le premier à sortir, fustigeant le gouvernement : « Augmentez le niveau, mon con ! » il a dit. Cela a déterminé la teneur du reste de la réaction.

George Osborne a été le prochain gros monstre conservateur à intervenir. Il a pris la parole sur les ondes pour avertir que le Premier ministre faisait une erreur.

Dans les jours suivants, il a été rejoint par les anciens premiers ministres conservateurs Boris Johnson et David Cameron, ainsi que par le tsar des infrastructures du gouvernement.

D’autres maires, dont Sadiq Khan de Londres, se sont joints à nous, exhortant le Premier ministre à maintenir le projet sur la bonne voie. Des groupes d’entreprises ont prévenu que ce serait une trahison que d’abandonner le travail maintenant, et certains ont signé une lettre commune.

M. Hunt a finalement rompu son silence plus d’une semaine après l’histoire originale, jeudi. Le chancelier a déclaré que les coûts du HS2 étaient « hors de contrôle » – son indice le plus fort à ce jour qu’une réduction était envisagée.

L’indépendant ce week-end a en outre révélé qu’une décision sur la ligne devrait être prise avant la conférence des conservateurs – la semaine prochaine.

Le Premier ministre envisagerait un retard plutôt qu’une réduction du projet, effrayé par la réaction suscitée par les révélations de ce journal.

Westminster attend désormais sa décision.