Comment The Good Nurse de Netflix retourne le scénario sur le vrai genre de crime

La bonne infirmière n’est pas votre véritable histoire de crime typique. La production Netflix, avec Jessica Chastain et Eddie Redmayne, raconte la véritable histoire d’Amy Loughren, une habitante du New Jersey infirmière qui apprend que son ami proche et collègue est un tueur en série.

Au lieu de se concentrer uniquement sur l’infirmier troublé et tueur Charles Cullen, La bonne infirmière choisit de souligner la bravoure de Loughren alors qu’elle travaillait avec la police pour faire tomber Cullen.

“L’une des premières choses qu’Amy m’a dites quand j’ai dit:” Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, c’était un risque incroyable pour vous-même “, a été:” N’importe qui aurait fait ce que j’aurais fait “, a déclaré Chastain. CBC News lors de la première du film au TIFF en septembre.

Cullen, une infirmière de l’unité de soins intensifs avec Loughren, a été condamné en 2006 pour avoir tué 29 personnes en utilisant des doses mortelles de médicaments par voie intraveineuse, bien qu’il ait avoué en avoir tué au moins 40 et que les experts soupçonnent que c’est possible. qu’il aurait pu causer plus de 300 morts jusqu’à son arrestation.

En 2003, Loughren portait un appareil d’enregistrement pour capturer les aveux de Cullen, que la police a ensuite utilisé pour l’arrêter.

REGARDER | Le casting de Good Nurse décrit les actes héroïques d’Amy Loughren :

Le casting de The Good Nurse décrit Amy Loughren comme une héroïne Jessica Chastain, Eddie Redmayne et Noah Emmerich décrivent les actes héroïques d’Amy Loughren et son pouvoir de changer le monde d’une manière dont l’institution n’était pas capable.

Faire vivre l’histoire

Loughren a travaillé en étroite collaboration avec Chastain, à la fois sur Zoom et sur le plateau, pour capturer l’empathie de Loughren et la nuance de ses actions, a-t-elle déclaré à CBC News.

“Elle voulait vraiment être farouchement compatissante, et je pense qu’elle le fait”, a déclaré Loughren à propos de la performance de Chastain.

Redmayne, qui joue Cullen, a déclaré qu’il n’avait pas entendu parler du tueur avant de lire le scénario et qu’il ne pouvait pas croire comment l’histoire s’était déroulée.

“Cet homme, qui semblait très doux, très gentil, très empathique, utilisait cette empathie et l’utilisait comme arme pour faire des choses horribles”, a-t-il déclaré à CBC News.

De gauche à droite, les membres de la distribution de The Good Nurse Nnamdi Asomugha, Jessica Chastain et Eddie Redmayne posent pour une photo sur le tapis rouge pour la première du film au TIFF le 11 septembre 2022. (Evan Mitsui/CBC)

Noah Emmerich, qui joue le détective Tim Braun, a déclaré que son rôle était différent des autres détectives qu’il a incarnés dans le passé. “Les détectives n’ont pas pu l’attraper. Ils étaient totalement morts dans l’eau jusqu’à ce petit ange, Amy.”

Le film n’est pas la première adaptation des meurtres. La chaîne britannique Sky Crime a diffusé un documentaire intitulé Charles Cullen – Tuer pour la gentillesse en 2020. Un autre film de 2008, Infirmière tueuse, a été inspiré par le tueur en série. Le film Netflix est basé sur le roman de 2013 La bonne infirmière : une histoire vraie de médecine, de folie et de meurtre par Charles Graber.

REGARDER | Comment l’amitié a aidé Jessica Chastain et Eddie Redmayne à filmer des scènes cruelles :

Jessica Chastain et Eddie RedMayne expliquent comment leur amitié a facilité les scènes granuleuses “Ils voulaient travailler ensemble et j’étais juste là au bon moment”, déclare le réalisateur Tobias Lindholm

Obligations sur le plateau

C’était une histoire difficile à raconter, a déclaré Redmayne, mais travailler avec Chastain a aidé. Il a noté que lui et Chastain étaient amis depuis plusieurs années, mais n’avaient pas vraiment eu la chance de travailler ensemble auparavant. La bonne infirmière.

“Malgré le fait que le sujet soit intense et granuleux, nous avons passé un moment vraiment joyeux à faire le film”, a-t-il déclaré.

Le réalisateur Tobias Lindhilm a déclaré que l’amitié des acteurs était “juste sa chance”.

“C’est toujours dangereux de travailler avec des amis. Je pense que puisque ce n’était pas l’histoire d’un tueur en série, mais une amitié entre deux personnes qui a évolué vers autre chose, j’avais vraiment besoin de cette amitié”, a déclaré Lindhilm.

REGARDER | La bande-annonce de La Bonne Infirmière :

En regardant son amie, Redmayne, se transformer en Cullen, Chastain a déclaré: “Je n’aime pas ça, mais Amy n’aime pas ça non plus, donc je suppose que c’est une chose parfaite à jouer.”

Loughren a déclaré que la caractérisation de Cullen par Redmayne lui avait donné des frissons.

“J’ai crié. C’était incroyable”, a-t-elle déclaré.

La bonne infirmière fait ses débuts le 26 octobre sur Netflix.