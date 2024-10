Comment The Daily Wire change la relation entre la politique et le divertissement

Si vous avez prêté attention aux changements dans le paysage médiatique de droite, vous connaissez déjà The Daily Wire.

Fondée en 2015 par le commentateur politique Ben Shapiro et le réalisateur Jeremy Boreing, The Daily Wire est une société médiatique conservatrice américaine qui produit des podcasts tels que Le spectacle Ben Shapiro.

Aujourd’hui sur Agitation, L’animateur invité Ali Hassan s’entretient avec le monteur du Globe and Mail Barry Hertz et le critique culturel new-yorkais Vinson Cunningham sur la montée en puissance de la société de médias conservatrice The Daily Wire et sur ce que leur approche du secteur pourrait révéler sur le rôle que joue la politique dans le divertissement que nous consommons.

Nous avons inclus quelques faits saillants ci-dessous, modifiés pour plus de longueur et de clarté. Pour la discussion complète, écoutez et suivez Commotion avec Elamin Abdelmahmoud sur votre lecteur podcast préféré.

Ali: Qu’est-ce qui est fait [The Daily Wire] ça vaut la peine d’être couvert maintenant à votre avis ?

Barry: Ils ont pris une ampleur remarquable, à mon avis, au cours des dernières années. Leurs réseaux de podcasts de Shapiro, Matt Walsh et Andrew Klavan génèrent des chiffres vraiment remarquablement énormes, pas seulement dans l’espace « conservateur », entre guillemets, mais sur toutes les plateformes. Ils jouent actuellement dans le grand secteur de la guerre culturelle du cycle électoral américain, qui est bien sûr très tendu. Et ils ont lancé leur service de streaming Daily Wire+, qui a attiré un bon nombre d’abonnés dans cet espace alternatif. Et cet automne, ils ont lancé leur premier film en salle, qui est Suis-je raciste ?, une sorte de quasi-documentaire de Matt Walsh.

Ali: Vinson, laissez-moi vous demander : que pensez-vous que le Daily Wire fait que ces médias conservateurs plus classiques ne font pas, comme Fox, Breitbart ou Newsmax ?

Vinson: Oui, ces autres réseaux – et vous pouvez également ajouter à cela des endroits comme la National Review, ou des revues spécifiquement idéologiques – une grande partie de ce qu’ils font sont des informations biaisées ou, à bien des égards, proposent des alternatives idéologiques conservatrices à ce qu’ils considèrent comme le courant dominant. médias libéraux. Alors que ce que The Daily Wire semble faire, c’est créer tout un système de divertissement rival.

Vous pouvez regarder certaines des choses qu’ils produisent, et ce n’est pas une question de conservatisme en soi, mais c’est juste comme, hé, la gauche a des émissions de juges, par exemple. Pourquoi ne pas faire un Matt Walsh, ce leader d’opinion/comédien/blogueur conservateur, pourquoi ne pas le faire jouer le rôle de juge Judy ? Vous savez, cela vous offre des alternatives à ce que vous pourriez trouver sur votre téléviseur pour vous divertir, pas seulement pour les informations. Honnêtement, cela me semble être une vision plus ambitieuse.

Ali: Eh bien, il y a quelques années, les gens disaient que la comédie conservatrice n’existe pas. Ce terme n’existait pas vraiment. Mais maintenant… vous avez des chiffres assez élevés, avec certaines de ces émissions plus comiques. Ils ne sont peut-être pas au même niveau que Le spectacle quotidien ou La semaine dernière ce soir avec John Oliver, mais Barry, ai-je raison de dire que leur nombre est encore quelque peu formidable ?

Barry: Ouais, je pense qu’ils sont extrêmement redoutables. Et je veux dire, il suffit de regarder le monde de la comédie en ce moment et même dans le grand public pour voir le succès de la pénétration de la comédie à tendance conservatrice – Joe Rogan, Shane Gillis, des trucs comme ça. Donc, The Daily Wire reprend cela et l’amplifie à un niveau comique et provocateur.

Ali: Ouais. Eh bien, entrons dans Suis-je raciste ?. Il s’agit, comme nous l’avons dit, de la première sortie en salles de The Daily Wire. C’est un faux documentaire. Il met en vedette Matt Walsh, susmentionné. Vinson, le titre le révèle en quelque sorte…. Vos pensées sont également bien documentées dans une pièce new-yorkaise que tu as fait. Vous avez longuement écrit sur exactement tout cela.

Vinson: C’est exact. Après que Walsh et ses partisans se soient en quelque sorte plaints du fait que les « médias grand public » ne critiqueraient jamais ce film, même s’il s’agit du film le plus populaire du pays, je l’ai examiné. Et puis ils ont dit que j’avais un agenda, vous savez. C’est donc comme si l’une des caractéristiques de ce monde était de dire : « Nous sommes ignorés par le courant dominant ». Mais si quelqu’un les critique en disant : « Bien sûr, ils disent cela parce qu’ils sont redevables à leurs maîtres libéraux. » Donc, que vous y prêtiez attention ou non, en tant que personne qui n’est pas conservatrice, vous êtes en quelque sorte dans une situation damnée si vous le faites, damnée si vous ne le faites pas.

