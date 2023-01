Comment tester votre vitesse Wi-Fi – pas votre connexion Internet

Connaître la vitesse de votre Wi-Fi est plus difficile qu’il ne devrait l’être. C’est en partie parce que si vous recherchez “test Wi-Fi” sur Google, vous finirez par être dirigé vers des sites Web et des applications qui ne font pas ce qu’ils promettent.

Au lieu de cela, ils vous indiquent la vitesse de votre haut débit, ce qui n’est pas la question à laquelle vous essayez de répondre.

Techniquement, ces tests faire utiliser votre Wi-Fi dans le cadre de la connexion à Internet, mais ils ne signalent que la vitesse de votre connexion Internet et ne vous indiquent pas la vitesse de votre Wi-Fi domestique. Les chiffres que vous voyez sont probablement les vitesses de téléchargement et de téléchargement de votre haut débit.

Si votre Wi-Fi est plus lent que votre haut débit, les résultats sont votre vitesse Wi-Fi. Mais dans la plupart des cas, le haut débit est plus lent et constitue le facteur limitant.

Heureusement, il existe des moyens de tester la vitesse du Wi-Fi, et c’est pourquoi vous êtes ici bien sûr.

Tester la vitesse est utile pour plusieurs raisons :

Il vous indique la vitesse du Wi-Fi sur un appareil particulier

Il vous indique la vitesse de votre Wi-Fi à divers endroits de votre maison afin que vous puissiez identifier les problèmes et les résoudre

Il peut vous dire si le Wi-Fi est ou non la cause d’une connexion Internet lente ou qui ne fonctionne pas

Comment tester la vitesse Wi-Fi avec une application

Comme mentionné, il existe de nombreuses applications qui prétendent tester la vitesse Wi-Fi. Nous ne les avons pas tous testés, mais nous en avons essayé beaucoup qui ne nous ont indiqué que notre vitesse à large bande. Si vous voulez connaître ces chiffres, voici comment vérifier votre vitesse Internet.

Tester votre vitesse Wi-Fi signifie découvrir à quelle vitesse est la vitesse de connexion entre votre routeur et votre téléphone, ou quel que soit l’appareil que vous utilisez pour exécuter le test.

Une application Android gratuite qui peut le faire est WiFi Speed ​​​​Test de Zoltan Pallagi. Il testera également votre vitesse Internet si vous le souhaitez. Malheureusement, il n’est disponible que pour Android, pas pour iOS. Si vous avez un iPhone, installez Wi-Fi SweetSpots qui fonctionne de la même manière et vous permet également de voir la vitesse moyenne au fil du temps.

Avant de commencer le test, assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi que vous souhaitez tester. Cela peut sembler évident, mais vous voudrez peut-être tester les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz si votre routeur les diffuse en tant que réseaux distincts.

Et au cas où vous ne le sauriez pas, les vitesses les plus rapides sont disponibles sur 5 GHz, mais si vous êtes assez loin de votre routeur, vous constaterez que 2,4 GHz vous donnera une connexion plus fiable et utilisable.

Gardez à l’esprit que votre téléphone peut être le facteur limitant lors de l’exécution du test, car cela dépend de ses spécifications Wi-Fi. Idéalement, votre téléphone doit correspondre ou dépasser la vitesse dont votre routeur est capable, sinon vous atteindrez la limite de votre téléphone et vous ne saurez toujours pas à quelle vitesse votre Wi-Fi est.

Sur un téléphone Android, lancez l’application WiFi Speed ​​​​Test et balayez vers la droite jusqu’à l’écran de test. Vous devriez voir deux interrupteurs à bascule vers le bas : test WiFi et test Internet.

Désactivez le test Internet, puis appuyez sur le bouton DÉMARRER en haut. Le test prend 10 secondes et vous verrez le “speedo” changer au fur et à mesure du test.

Vous pouvez répéter le test dans différentes pièces ou à différentes distances de votre routeur pour comparer les vitesses. Les résultats sont enregistrés afin que vous puissiez les consulter ultérieurement sous l’onglet RÉSULTATS DU TEST.

Ce n’est pas la plus belle application, mais elle fait le travail.

Cette application vous dira également une autre chose utile : la force du signal Wi-Fi à n’importe quel endroit de votre maison. Il suffit de se promener et de voir la puissance du signal changer. Voici ce que vous devez savoir sur les chiffres dBm afin de comprendre ce qu’ils signifient, ainsi que la façon de vérifier la puissance du signal sur un iPhone.

À quelle vitesse mon Wi-Fi doit-il être ?

Cela pourrait prendre un peu de recherche. Le numéro « AX1800 » que vous pourriez voir sur la boîte de votre routeur n’est pas la réponse. Quel que soit le nombre que vous voyez, c’est le total combiné (en Mbps – mégabits par seconde) des différentes fréquences, mais ce n’est pas le nombre que vous obtiendriez dans le monde réel. Il est vraiment conçu pour vous aider à comparer les performances d’un routeur à un autre, mais en vérité, ce n’est pas très utile.

Ce que vous devez savoir, c’est la vitesse qu’il offre sur chaque bande – 2,4 GHz, 5 GHz et – s’il le prend en charge – 6 GHz.

Même ces chiffres sont des maximums théoriques et vous devez vous attendre à une vitesse inférieure dans le monde réel une fois que des éléments tels que les murs, les sols, les portes et les fenêtres et les interférences d’autres appareils sont pris en compte.

De plus, les vitesses chutent à mesure que vous vous éloignez de votre routeur.

Cependant, tant que la vitesse que vous voyez lorsque vous testez votre Wi-Fi est supérieure à la vitesse de votre connexion Internet, votre Wi-Fi ne posera aucun problème. S’il est plus lent que votre haut débit dans n’importe quelle pièce, ou peut-être dans le jardin, vous voudrez peut-être envisager de mettre à niveau votre routeur ou d’acheter un système Wi-Fi maillé pour résoudre ce problème.

La diffusion de vidéo HD à partir d’Internet nécessite généralement un le minimum d’environ 2,5 Mbps, et qui passe à environ 40 Mbps pour UHD (4K). Pour plus de détails, voir quelles sont les bonnes vitesses de chargement et de téléchargement ?

Même le Wi-Fi 802.11n à l’ancienne devrait être plus rapide que 40 Mbps, et les routeurs 802.11ac (Wi-Fi 5) plus modernes devraient vous donner entre 200 et 600 Mbps environ. N’oubliez pas que votre vitesse sera limitée par l’appareil le plus lent, que ce soit votre téléphone ou votre routeur.

Ainsi, même si vous êtes juste à côté de votre routeur lorsque vous exécutez le test, c’est-à-dire là où vous obtiendrez la vitesse la plus rapide, il sera limité si votre téléphone ne dispose que du Wi-Fi 802.11n mais que votre routeur est un Wi-Fi plus récent. Appareil Fi 6.

Si vous vous demandez comment cela se compare aux mégaoctets par seconde, divisez simplement votre résultat par 8, ce qui convertit les mégabits en mégaoctets.

Comment puis-je tester la vitesse Wi-Fi sous Windows ?

Si vous n’avez pas de téléphone Android ou si vous souhaitez spécifiquement tester la vitesse Wi-Fi de votre ordinateur portable, tapez Panneau de configuration dans la barre de recherche Windows.

Cliquez sur Panneau de configuration puis allez dans Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de l’adaptateur.

Double-cliquez sur la connexion Wi-Fi dans la liste (il devrait être évident de laquelle il s’agit) et dans la fenêtre qui s’ouvre, vous verrez un champ appelé Vitesse. Le chiffre à côté de celui-ci fluctuera, mais devrait être un bon indicateur de la vitesse de connexion à votre routeur.

Pour un test plus précis, connectez un deuxième ordinateur portable ou PC à votre routeur avec un câble réseau et copiez un fichier de votre ordinateur portable vers le PC, en chronométrant le temps que cela prend. Vous devrez activer le partage afin de “voir” l’autre PC ou ordinateur portable à partir de l’ordinateur portable que vous souhaitez tester. C’est sous Centre Réseau et partage> Paramètres de partage avancés.

Nous utilisons généralement un fichier vidéo de 500 Mo pour tester, et si vous voulez être plus scientifique, plutôt que d’utiliser l’Explorateur de fichiers Windows pour copier le fichier, utilisez une invite de commande et la commande xcopy.

Utilisez maintenant la taille exacte du fichier en Mo et divisez-la par le nombre de secondes que le fichier a pris pour copier et vous avez votre vitesse Wi-Fi en Mo/s. Multipliez-le par huit pour obtenir le chiffre en mégabits par seconde.

Par exemple : 500 ÷ 24 = 20,83 Mo/s. 20,83 x 8 = 166,7 Mo/s.

Vous aimerez peut-être aussi savoir comment tester la batterie de votre ordinateur portable.