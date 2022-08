Comment tester votre vitesse Internet gratuitement

Si vous souhaitez vérifier si vous bénéficiez de la vitesse à large bande que votre fournisseur prétend offrir, ou si vous essayez de savoir s’il s’agit d’une mauvaise connexion Wi-Fi provoquant la mise en mémoire tampon des vidéos ou le décalage des jeux, nous connaissons un certain nombre de façons gratuites de le faire.

Souvent, il peut être difficile de savoir si c’est votre Wi-Fi domestique ou votre haut débit qui est lent. De plus, faire un “test de vitesse Wi-Fi” n’est pas la même chose que de vérifier votre vitesse à large bande, mais il existe de nombreuses applications (et personnes) qui utilisent les deux termes de manière interchangeable.

Si vous essayez de tester votre vitesse Internet sur une connexion Wi-Fi faible ou lente, vous n’obtiendrez peut-être pas un vrai chiffre car une faible vitesse Wi-Fi peut être le goulot d’étranglement. Il s’agit en fait d’un test de toute la connexion de votre appareil – un PC, un ordinateur portable, un téléphone ou une tablette – à un serveur sur Internet. Il teste donc à la fois votre vitesse Wi-Fi et votre vitesse haut débit. Bien sûr, vous pouvez tester la vitesse de vos données mobiles si vous exécutez le test sur votre téléphone avec le Wi-Fi désactivé.

Mais que se passe-t-il si vous voulez connaître avec certitude la vitesse de votre connexion haut débit sur votre routeur ? Eh bien, vous êtes au bon endroit car nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir.

Il convient de savoir que les vitesses Internet varient en fonction de nombreux facteurs. Parfois, lorsque vous et tous vos colocataires, les membres de votre famille ou même vos voisins diffusez Netflix en même temps, les choses peuvent ralentir. Ou, il se peut qu’une connexion Wi-Fi douteuse fonctionne lentement et vous fasse penser que votre fournisseur de haut débit est en faute.

Si vous utilisez un VPN, cela pourrait être la cause du chargement lent des pages Web. Assurez-vous de désactiver tout VPN avant d’exécuter des tests – à moins que vous ne testiez la vitesse de votre fournisseur VPN, bien sûr.

Test de vitesse Internet gratuit

Le service que nous utilisons pour vérifier les vitesses du haut débit est Speedtest.net. Vous pouvez le faire dans un navigateur Web ou télécharger l’application pour Android et iOS.

Il vous indiquera – normalement en une minute – la rapidité de votre connexion, mais assurez-vous que vous vous tenez à proximité de votre routeur si vous exécutez le test sur un appareil connecté via Wi-Fi. Pour éliminer la possibilité d’un Wi-Fi lent, il est préférable d’exécuter le test à l’aide d’un ordinateur portable ou d’un PC connecté directement à votre routeur avec un câble Ethernet.

Il y en a beaucoup d’autres que vous pouvez utiliser, notamment Fast.com, Broadspeedchecker.co.uk et Broadgenie.co.uk.

Cela dépend vraiment de la vitesse de votre haut débit : le haut débit le plus rapide au Royaume-Uni peut fournir 1 Gbit/s (comme le plan Gig1 de Virgin Media), ce qui sera plus rapide que la plupart des routeurs Wi-Fi. Mais pratiquement tous les routeurs fournis par les FAI offriront un Wi-Fi plus rapide que votre vitesse haut débit. Ceux qui prennent en charge le Wi-Fi 5 devraient pouvoir gérer 300 à 500 Mbps à courte portée.

Si vous voulez voir à quelle vitesse fonctionne votre Wi-Fi domestique, voici comment tester la vitesse du Wi-Fi. Découvrez également si le Wi-Fi 6E en vaut la peine.

Vous devez savoir que de nombreux forfaits haut débit sont asynchrones, ce qui signifie qu’ils offrent des vitesses différentes pour le chargement et le téléchargement. Les vitesses de téléchargement sont les chiffres phares dont vous entendez parler, car elles sont souvent beaucoup plus rapides. Les vitesses de téléchargement peuvent être très lentes – jusqu’à 90 % plus lentes que les vitesses de téléchargement – c’est pourquoi le téléchargement d’une vidéo sur YouTube peut prendre du temps, par exemple, lorsqu’il est beaucoup plus rapide de télécharger depuis YouTube.

De même, si vous rencontrez des problèmes avec les appels Zoom où votre propre vidéo s’arrête et démarre, vous devez tester votre vitesse de téléchargement et n’oubliez pas que les caméras intelligentes qui enregistrent sur le cloud utiliseront une partie de votre bande passante de téléchargement.

Les tests de vitesse Internet devraient vous indiquer à la fois vos vitesses de téléchargement et de téléchargement.

Ils doivent également signaler votre “ping” en millisecondes, qui correspond à la latence de votre connexion. Ceci est important pour les applications en temps réel telles que les jeux en ligne et les appels vidéo. Un nombre inférieur est meilleur.

Noter: Les vitesses de téléchargement et de téléchargement seront signalées en Mbps, c’est-à-dire en mégabits par seconde, à ne pas confondre avec les mégaoctets par seconde. Pour convertir entre les deux, divisez une vitesse en mégabits par seconde par 8 pour obtenir le nombre de mégaoctets par seconde.

Vous pouvez également obtenir des applications pour certains contrôleurs de vitesse, y compris le très populaire Speedtest, pour iOS et Android.

Chris Martin / Fonderie

Comment tester votre vitesse Wi-Fi

Si votre résultat de vitesse est plus lent que prévu et que vous avez effectué le test via Wi-Fi, vous pouvez vérifier votre vitesse Wi-Fi séparément pour voir si c’est le problème ou non. Trouver une application pour tester la vitesse Wi-Fi est difficile car de nombreuses applications de test à large bande s’appellent elles-mêmes “test de vitesse Wi-Fi”.

Cependant, il existe une application Android appelée WiFi Speed ​​​​Test Internet Speed ​​par Zoltán Pallagi qui vous permet de désactiver la partie Internet et de voir à quelle vitesse est votre Wi-Fi local. Ce n’est pas le plus beau, mais il fait le job.

Cela ne teste que la vitesse de “téléchargement”, qui est la vitesse de votre téléphone (ou tablette) à votre routeur ou à tout point d’accès auquel vous êtes connecté. Encore une fois, la vitesse sera limitée par l’appareil le plus lent – votre routeur peut être le dernier modèle prenant en charge le Wi-Fi 6, mais à moins que votre téléphone ne prenne également en charge la même vitesse, le résultat que vous verrez sera la vitesse de l’appareil le plus lent.

Ici, nous avons testé avec un Huawei P30 Pro (Wi-Fi 5) se connectant à un système maillé tri-bande Linksys Velop. (Ignorez le SSID BT Hub – il a été cloné sur le système Velop pour éviter d’avoir à reconfigurer tout un tas d’appareils avec un nouveau réseau Wi-Fi.) La vitesse de 461 Mbps est très bonne et bien plus rapide que la vitesse de téléchargement de 60 Mbps que nous obtenir de BT.

Vous pouvez utiliser cette application à divers endroits de votre maison pour voir comment les vitesses varient dans différentes pièces, ou même dans le jardin. Cela peut être très utile pour savoir où placer au mieux votre routeur ou vos appareils Wi-Fi maillés.

De quelle vitesse Internet ai-je besoin pour Netflix, Zoom et les jeux ?

Si la raison de tester votre vitesse haut débit est de voir si elle est suffisante pour certaines tâches, voici quelques vitesses recommandées :

Streaming vidéo en définition standard Téléchargement à 1,5 Mbps

Streaming vidéo HD téléchargement 5 Mbps

Diffusion vidéo 4K : téléchargement 25 Mbps

Diffusion vidéo 8K : téléchargement à 50 Mbps (minimum – recommandé : 100 Mbps)

Appel vidéo Zoom / Teams : téléchargement 4 Mbps / téléchargement 3 Mbps (pour la HD)

Jeu en ligne : <50 ms souhaitable, <100 ms utilisable. Au-dessus de 150 ms peut être inutilisable

Si vous n’êtes pas satisfait des vitesses que vous avez obtenues grâce à ces outils de test, consultez les meilleurs services haut débit britanniques, les meilleures offres haut débit britanniques, les meilleurs systèmes Wi-Fi maillés et apprenez également à réduire le ping.

De plus, voici de superbes conseils pour accélérer et améliorer les vitesses de votre Wi-Fi domestique.