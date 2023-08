Comment tester l’IA et les victimes cachées des escroqueries liées à la boucherie porcine

Au cours des dernières années, plusieurs chercheurs affirment avoir montré que les grands modèles de langage peuvent réussir des tests cognitifs conçus pour les humains, allant de la résolution de problèmes étape par étape à la prédiction de ce que pensent les autres.

Ce genre de résultats alimente une machine à battage publicitaire qui prédit que ces machines seront bientôt disponibles pour les emplois de cols blancs ; qu’ils pourraient remplacer les enseignants, les médecins, les journalistes et les avocats. Geoffrey Hinton a évoqué la capacité apparente de GPT-4 à enchaîner les pensées comme l’une des raisons pour lesquelles il a désormais peur de la technologie qu’il a contribué à créer.

Mais il y a un problème. Il y a peu d’accord sur la signification réelle de ces résultats. Certaines personnes sont éblouies par ce qu’elles considèrent comme des lueurs d’intelligence humaine, tandis que d’autres ne sont pas du tout convaincues. Et le désir d’anthropomorphiser de tels modèles sème la confusion chez les gens quant à ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire. Lisez l’histoire complète.

—William Douglas Ciel

Les criminels involontaires derrière les escroqueries liées à la boucherie de porcs

Les escroqueries liées à la boucherie porcine sont omniprésentes. Ces escroqueries, dont le terme fait référence au long processus d’établissement de la confiance nécessaire pour élever un porc destiné à l’abattage, ont extorqué aux victimes des millions, voire des milliards de dollars.

Mais ces dernières semaines, une attention croissante a été accordée aux escrocs à l’origine de ces crimes, qui sont souvent eux-mêmes victimes. Un nouveau livre en anglais, un film en chinois et une multitude d’articles dans les médias mettent en lumière les aspects fascinants (et horribles) d’une tendance effrayante de la traite des êtres humains, où les victimes quittent leur foyer dans l’espoir d’obtenir un emploi stable. mais finissent par être retenus captifs et incapables de partir. Lisez l’histoire complète.