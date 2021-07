Comment tester les appareils OnePlus Lab non annoncés

OnePlus a ouvert le Lab cette semaine, acceptant les candidatures des membres de la communauté OnePlus pour recevoir et examiner des appareils non annoncés, cette fois étant le OnePlus Buds Pro et OnePlus Nord 2 5G. Je suis presque sûr que personne ne savait que les OnePlus Buds Pro étaient une chose, donc c’est cool de la part de OnePlus de les rendre officiels.

Si vous n’êtes pas familier avec OnePlus Lab, la société permet aux utilisateurs de son forum de soumettre des échantillons d’écriture et de photos afin de recevoir des appareils gratuits. S’il est sélectionné, l’utilisateur doit évaluer l’appareil, puis autoriser OnePlus à utiliser cet avis à des fins de marketing. Il existe d’autres règles et exigences, mais pour la plupart, si vous avez de l’expérience dans la prise de vue avec un appareil photo et la rédaction de critiques techniques, il y a de fortes chances que vous soyez sélectionné pour tester des appareils non annoncés. Oh, et vous gardez les appareils !

Si vous voulez tenter votre chance et postuler, suivez le lien ci-dessous.

