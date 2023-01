Comment Tesla, Google et d’autres rendent les robots plus comme nous

Il n’y a pas si longtemps, mettre un robot dans votre maison signifiait brancher un Roomba et le laisser errer autour de vos sols comme une petite sentinelle anti-poussière.

Mais maintenant, grâce aux développements ultra-rapides de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, les robots deviennent plus intelligents et beaucoup plus humains. Et si les futuristes du monde réussissent, votre prochain assistant robot pourrait être un humanoïde qui erre chez vous sur deux jambes.

En 2022, nous avons vu d’énormes progrès dans le monde de la robotique. Lors de la Journée de l’IA 2022 de Tesla, la société a dévoilé les deux premiers prototypes fonctionnels de son soi-disant Tesla Bot : un humanoïde ambulant appelé Optimus, construit avec des pièces standard, et une deuxième version plus avancée d’Optimus que la société veut mettre en production.

Optimus est construit autour de l’IA autonome de Tesla, mais au lieu d’être conçu pour naviguer sur les routes et comprendre les feux de circulation, l’IA a été modifiée pour négocier le reste du monde et détecter les objets du quotidien et les humains. S’exprimant lors de la Journée de l’IA, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le robot était conçu pour être le genre d’aide à domicile que vous pourriez un jour acheter comme cadeau pour vos parents.

“Optimus est conçu pour être un robot extrêmement performant fabriqué en très grand volume – probablement, en fin de compte, des millions d’unités”, a déclaré Musk. “Et il devrait coûter beaucoup moins cher qu’une voiture.”

Ce n’est pas seulement Tesla qui met son IA sous une forme physique. Google remodèle également le monde de la robotique en dotant son cerveau d’apprentissage automatique avancé d’un corps de robot. En 2022, Google a mis sa technologie d’intelligence artificielle, appelée Palm Say-Can, dans des robots construits par Everyday Robots (une société issue de l’initiative X de Google). Au lieu d’être programmé avec des commandes telles que “Si ceci, alors cela”, le cerveau du robot utilise l’apprentissage automatique pour comprendre des instructions vagues telles que “J’ai faim”, puis il élabore les étapes pour résoudre le problème.

Google et Tesla ne sont peut-être pas les entreprises qui viennent à l’esprit lorsque vous pensez aux robots d’assistance. Mais ces géants de la technologie sont le visage d’une nouvelle frontière dans la conception de robots : des droïdes ultra-intelligents conçus pour naviguer de manière transparente dans notre monde et interagir avec les humains qui s’y trouvent.

Dans l’épisode de What the Future de cette semaine, nous examinons de près l’évolution de la robotique et les entreprises qui tentent de pousser les robots plus loin dans nos vies, brouillant les frontières entre l’homme et la machine. D’Optimus aux robots slime “auto-réparateurs”, et tous les robots étranges et merveilleux entre les deux, regardez la vidéo ci-dessus pour voir les robots à surveiller dans l’année à venir.