Comment Tesla est au centre des grèves de l’UAW

L’UAW frappe les trois constructeurs automobiles de Détroit — Directeur général , Gué et Stellantis – pourrait creuser l’écart entre eux et Tesla, qui contrôle déjà 60 % du marché des véhicules électriques.

Les trois constructeurs automobiles de Détroit ont tous recours à la main-d’œuvre syndicale, et ces travailleurs sont représentés par le syndicat United Auto Workers… Tesla ne fait pas. Si les Trois de Détroit satisfaisaient à toutes les revendications du syndicat, cela pourrait plus que doubler le coût de la rémunération d’un travailleur par rapport au montant actuel. Déjà, des experts du secteur affirment que les coûts de main-d’œuvre chez GM, Ford et Stellantis sont considérablement plus élevés que chez le constructeur de voitures électriques.

Mais les travailleurs de Tesla ont tenté de syndiquer ses usines dans le passé. Bien que les tentatives aient jusqu’à présent échoué, des sondages récents montrent qu’environ les deux tiers des Américains soutiennent les syndicats.

