Comment Tesla a ignoré une perte de 23 millions de dollars en bitcoins au dernier trimestre

MacKenzie Sigalos de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, Lora Kolodny de CNBC.com explique le trimestre record de Tesla et pourquoi il est si difficile de savoir comment se comportent les avoirs en bitcoins de la société. De plus, le marché du barbecue se réchauffe alors que les entreprises amassent des milliards et envisagent de devenir publiques.

Tesla annonce un bénéfice net de plus d’un milliard de dollars au deuxième trimestre, soit dix fois plus qu’il y a un an

Tesla a signalé résultats du deuxième trimestre après la cloche Lundi, et c’est un battement sur les lignes du haut et du bas. Les actions ont augmenté d’environ 2% après les heures normales. La société a déclaré un bénéfice net de 1,14 milliard de dollars (PCGR) pour le trimestre, la première fois qu’elle dépasse le milliard de dollars. Au cours du trimestre de l’année précédente, le bénéfice net s’élevait à 104 millions de dollars. Le chiffre d’affaires global de l’automobile s’est élevé à 10,21 milliards de dollars, dont seulement 354 millions de dollars, soit environ 3,5%, provenaient de la vente de crédits réglementaires. C’est un nombre de crédits inférieur à celui de n’importe lequel des quatre trimestres précédents. Les marges brutes de l’automobile étaient de 28,4 %, supérieures à celles des quatre derniers trimestres. Tesla avait déjà signalé des livraisons (son approximation la plus proche des ventes) de 201 250 véhicules électriques et une production de 206 421 nombre total de véhicules, au cours du trimestre clos le 30 juin 2021.

Bitcoin dépasse brièvement 40 000 $ pour la première fois depuis juin alors que la crypto-monnaie se redresse après la vente

Le bitcoin a dépassé les 40 000 $ pour la première fois en près de six semaines lundi, alors que le sentiment est devenu haussier à la suite d’une récente vente. La crypto-monnaie s’est brièvement échangée au-dessus du niveau de la clé, atteignant 40 245 $ à 15 h 30 HE, selon les données de Coin Metrics. Bitcoin s’est échangé pour la dernière fois au-dessus du niveau de 40 000 $ le 16 juin. Le prix du Bitcoin a reculé plus tard lundi après le refus d’Amazon Rapport de City AM que le géant de la vente au détail commencerait à accepter le bitcoin pour les paiements cette année. Amazon a confirmé vendredi qu’il cherchait à ajouter un expert en monnaie numérique et en blockchain à son équipe de paiement, suggérant qu’il pourrait examiner de plus près le bitcoin et d’autres crypto-monnaies. « Malgré notre intérêt pour l’espace, la spéculation qui s’est ensuivie autour de nos plans spécifiques pour les crypto-monnaies n’est pas vraie. Nous restons concentrés sur l’exploration de ce à quoi cela pourrait ressembler pour les clients qui achètent sur Amazon », a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué à CNBC.

