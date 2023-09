Comment Terrion Arnold et Kool-Aid McKinstry de l’Alabama forment l’un des meilleurs tandems CB de la SEC

TUSCALOOSA, Alabama — Après une victoire de 24-10 contre Ole Miss samedi, le souvenir de la rencontre de 2022 était encore frais dans l’esprit de Terrion Arnold. Le cornerback de l’Alabama a raté le match précédent contre LSU à cause de la grippe, et il est revenu contre Ole Miss et a immédiatement été poussé à jouer après que le partant Eli Ricks soit parti avec une blessure lors des premiers clichés du match.

Arnold a été ciblé 10 fois.

« Quand (Ricks) est tombé, j’ai dû intervenir », a déclaré Arnold. «(L’entraîneur d’Ole Miss) Lane Kiffin a lancé (lancements d’épaule arrière) environ quatre fois. Je n’étais pas à l’aise.

Ole Miss a ciblé Arnold sur des lancers à l’épaule arrière à quatre reprises en première mi-temps, complétant trois passes sur 68 verges et provoquant une interférence de passe lors de l’autre essai. Ce fut un match globalement difficile pour Arnold, qui a accordé six attrapés pour 123 verges au receveur Malik Heath. Avance rapide d’un an et Arnold était mieux préparé.

Lors de la possession finale d’Ole Miss avant la mi-temps samedi, le quart-arrière Jaxson Dart a tenté de se connecter avec Tre Harris sur une route en fondu près de la ligne de but. Arnold l’a lu, a perturbé le parcours et a rompu le col. Ole Miss s’est contentée d’une tentative de panier et a raté.

Arnold a terminé le match avec huit plaqués, a dévié deux passes et une interception.

« Je dirai que la différence entre cette année et l’année dernière, c’est comme avant le match, comme si j’y allais et m’amusais vraiment avec ça », a déclaré Arnold. « En ce qui concerne mes coéquipiers et tout le reste, je me sens très, très à l’aise cette année. J’ai hâte de le mettre sur cassette.

L’ascension d’Arnold en début de saison est l’une des bonnes histoires d’une défense de l’Alabama qui se classe deuxième dans la SEC et 16e au niveau national en termes de taux d’arrêt : le pourcentage de frappes d’une défense qui se terminent par des punts, des revirements ou un revirement sur les downs. La première campagne d’Arnold en 2022 a connu des moments difficiles, mais il est désormais plus confiant, et cela se reflète dans son jeu.

« J’ai l’impression que Terrion a connu une excellente intersaison », a déclaré Kool-Aid McKinstry. « Je m’attendais à la saison qu’il a eue en raison de tout le travail qu’il a accompli, de combien il s’est amélioré, de combien il a appris et de combien il a grandi, tout autant en tant qu’individu en dehors du terrain qu’en tant qu’individu sur le terrain. »



Kool-Aid McKinstry (1) n’a accordé que 81 verges par la passe en quatre matchs sur seulement 14 cibles. (Andrew Wevers-USA Today)

McKinstry joue aux côtés d’Arnold en tant qu’autre demi de coin de l’Alabama. Le parcours de McKinstry pour devenir un cornerback établi a été plus linéaire, depuis un cornerback cinq étoiles de lycée jusqu’à l’équipe de première année All-SEC, All-American en 2022 et l’un des noms les plus reconnaissables du sport en 2023. La cache de McKinstry est accompagnée d’un certain le respect des autres équipes, ce qui signifie qu’Arnold verra plus de cibles, comme ce fut le cas en 2022.

C’est un défi qu’Arnold a relevé alors qu’il mène l’Alabama dans les déflexions de passes (cinq) et est l’un des trois joueurs (Jaylen Key, Malachi Moore) à avoir réussi une interception. Il y avait des questions sur les cornerbacks en face de McKinstry à l’entrée en 2023, mais maintenant Arnold et McKinstry forment l’un des meilleurs tandems de cornerbacks de la conférence.

« J’ai juste l’impression que nous sortons ensemble, en jouant vite et physiquement », a déclaré McKinstry. « Tout le monde est sur la même longueur d’onde, connaît son rôle et joue son rôle. Tout le monde fait son travail selon des normes élevées.

Arnold et McKinstry étaient des recrues très convoitées dans la classe de recrutement 2021 de l’Alabama. McKinstry s’est inscrit tôt et a immédiatement impressionné les entraîneurs avec ses compétences avec le ballon et sa maturité, généralement deux compétences préalables pour jouer tôt dans le secondaire, et il a trouvé un rôle de première année en 2021.

« Kool-Aid est un gars très compétitif, très intelligent et un travailleur acharné », a déclaré Nick Saban à propos du personnage de McKinstry. « (Il) comprend ce qu’il faut pour réussir, fait un très bon travail en appliquant les techniques et en essayant de faire les choses de la bonne manière. »

Arnold, un sécurité au lycée, s’est inscrit cet été et a porté une chemise rouge dans un groupe de positions bondé avec les joueurs actuels de la NFL Jordan Battle, Brian Branch, DeMarcco Hellams et Moore, un partant actuel.

Arnold a commencé la transition vers le poste de cornerback et a concouru aux côtés de Ricks, désormais recrue avec les Eagles de Philadelphie, et de Khyree Jackson, maintenant dans l’Oregon, pour entamer la saison 2022. Des blessures à ce poste ont forcé Arnold à assumer un rôle peut-être prématurément. Le talent physique était là, mais le cornerback est une position plus technique que la sécurité, et la technique d’Arnold était sporadique lors de ses sept départs au cours desquels il a accordé 28 attrapés sur 52 cibles (53 pour cent) pour 383 verges (13 verges par attrapé).

« (La saison 2022) a vraiment été une expérience grandissante, un peu comme la première fois de ma vie que je jouais le rôle de cornerback », a déclaré Arnold. « J’ai eu la chance de grandir. (L’entraîneur secondaire Travaris Robinson) et moi avons regardé le cinéma l’année dernière et en avons grandi et j’ai fait de moi un meilleur joueur.

La saison 2023 a apporté de nouvelles opportunités pour Arnold et McKinstry : Arnold est entré dans la deuxième année en tant que cornerback partant, et McKinstry est désormais l’un des leaders de la défense. Au cours de quatre matchs, McKinstry a été à la hauteur du battage médiatique et Arnold a dépassé les attentes.

McKinstry n’a accordé que 81 verges par la passe en quatre matchs sur seulement 14 cibles, tandis qu’Arnold a amélioré les chiffres de l’année dernière, accordant 10 attrapés sur 21 cibles (en baisse à 47 %) pour 116 verges. Et ils ont un impact en dehors de la défense : McKinstry joue à nouveau le rôle de retourneur de botté de dégagement, et alors qu’il a été rappelé, Arnold a enregistré un retour de coup d’envoi de 100 verges pour un touché contre le sud de la Floride.

Il a montré une fois de plus sa capacité de course après capture avec son interception contre Ole Miss.

Ce qui est peut-être plus impressionnant, c’est que chacun a été solide dans son soutien à la course, en particulier Arnold qui a réalisé plusieurs plaqués impressionnants en champ ouvert. McKinstry n’a raté que deux plaqués en quatre matchs, contre trois pour Arnold, soit un pourcentage de plaquages ​​proche de 90 pour cent pour chacun.

« Nous avons de bonnes sécurités en matière de plaquage, donc nous nous assurons que dans les virages, nous ne sommes pas le maillon faible dans le jeu de course », a déclaré McKinstry. «Nous savons qu’en Alabama, en tant que cornerback, vous devrez être dans le jeu de course, que cela vous plaise ou non. Autant s’y habituer et être prêt à affronter. Cela ne nous pose aucun problème.

D’autres défis se profilent à l’horizon pour Arnold, McKinstry et le secondaire de l’Alabama alors que le jeu de la SEC se poursuit, mis en évidence par les matchs contre le Tennessee (21 octobre) et le LSU (4 novembre). Ce que sont Arnold et McKinstry en tant que duo est encore en train de prendre forme, mais il existe un potentiel pour un tandem mémorable.

Cela correspondra à l’objectif de l’équipe de l’Alabama de gagner et, du point de vue des joueurs, c’est une motivation pour bien jouer et atteindre ces objectifs lorsqu’ils jouent les uns pour les autres.

« Kool-Aid est mon frère. C’est plus grand que le football », a déclaré Arnold. « Nous faisons beaucoup de choses ensemble en dehors du football. C’est un lien de savoir que vous avez quelqu’un qui veut le mettre en jeu, et il le fera pour vous.

(Photo du haut de Terrion Arnold : Cliff Welch / Icon Sportswire via Getty Images)