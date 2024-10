Comment Terrifier 3 a bouleversé le système de classification des films en n’étant plus classé

Dans un geste historique, la photo de slasher indépendant ultra-horrible Terrifiant 3 a éliminé d’un seul coup une institution hollywoodienne : le système de classification des films.

Le trio du cinéaste Damien Leone a stupéfié la ville lors de son ouverture à 18,9 millions de dollars au cours du week-end du 11 au 13 octobre, bien qu’il n’ait pas été classé. Avant la pandémie, peu de salles de cinéma réservaient un titre sans cote, en raison, entre autres, des limites strictes imposées à la publicité télévisée. Mais les temps ont changé et Terrifiant 3 a pu obtenir une place dans 2 513 cinémas.

Aujourd’hui, il est en passe de devenir le film non classé le plus rentable de tous les temps au niveau national, avec un budget minuscule de 2 millions de dollars et pratiquement aucune dépense marketing de la part de Cineverse Corp. de Chris McGurk, qui a sorti le film.

Entre le COVID et les grèves historiques de 2023, le calendrier du box-office est toujours en pleine évolution, et la plupart des exploitants n’allaient pas refuser de jouer ce qu’ils savaient être une valeur sûre, surtout après Joker : Folie à Deux s’est écrasé et a brûlé une semaine auparavant. « Terrifiant 3 c’était le film que les fanboys voulaient Joker être », déclare l’un des principaux spécialistes du marketing en studio à propos des films, tous deux centrés sur des clowns méchants.

C’est aussi le deuxième film non classé à s’ouvrir au n°1 après Renaissance : un film de Beyoncéqui a fait ses débuts à 21,8 millions de dollars début décembre 2023, avant d’atteindre 33,9 millions de dollars au niveau national. Il n’a pas eu le temps de passer par le processus d’audience, mais c’était un documentaire de concert, et les gens – en particulier les parents – savaient à quoi s’attendre.

Terrifiant 3 avait beaucoup de temps, mais il n’a même pas essayé d’obtenir une notation, ce qui signifie qu’il n’a pas eu à se conformer aux règles établies par la Classification and Rating Administration (CARA), qui administre le système de notation volontaire au nom de l’organisme. Motion Picture Association et National Association of Theatre Owners. Et s’il avait été soumis, il risquait de recevoir une note NC-17, ce qui signifie que personne de 17 ans ou moins ne pourrait acheter un billet, point final.

Le journaliste hollywoodien a appris que les salles diffusant le film, y compris les trois plus grands circuits (AMC, Cinemark et Regal), traitent Terrifiant 3 comme s’il s’agissait d’un film classé R, et essayer de refuser toute personne âgée de 17 ans ou moins si elle n’est pas accompagnée d’un parent ou d’un tuteur. Deux sources de distribution ont noté ce week-end que DreamWorks Animation et Universal’s Le robot sauvage J’ai vu une bosse notable et je suppose que des adolescents et des préadolescents ont acheté des billets pour ce film et se sont ensuite faufilés dans Terrifiant 3. La même tendance s’est poursuivie lundi, jour férié de la Journée des peuples autochtones.

« Ce qui fait peur, c’est que nous avons vu beaucoup de captures d’écran de gens amenant leurs enfants au film », note une autre source du film, qui repousse les limites à l’excès, notamment en commençant par un enfant assassiné hors écran et une scène de mutilation génitale.

Les quatre grands studios de cinéma hollywoodiens – Disney, Paramount, Sony et Warner Bros. – n’ont jamais pu réaliser ce que Cineverse a accompli. En tant que membres de la MPA, ils doivent soumettre leurs films au comité de classification (Amazon MGM Studios et Netfilx en sont également membres.) Si un film est soumis à la CARA mais décide finalement de ne pas être classé, il doit toujours adhérer aux règles de publicité de la CARA. , qui interdisent à un diffuseur de diffuser une publicité pour un film non classé et limitent la diffusion de la bande-annonce.

Au début des années 2000, les studios hollywoodiens et le système de notation volontaire ont été dénoncés par le Congrès après qu’un rapport cinglant publié par la Federal Trade Commission ait conclu que certains studios faisaient activement la promotion de films classés R auprès des jeunes. Ensuite, le chef de la MPA, Jack Valenti, aux côtés de l’OTAN, a mis à jour le système de notation afin d’apaiser les législateurs, notamment en fournissant des descripteurs supplémentaires expliquant pourquoi un film a reçu la note qu’il a reçue. Les règles de commercialisation ont également été renforcées.

Cineverse est avant tout une entreprise numérique, de marketing et de contenu de marque. Il compte plus de 30 chaînes de streaming qui attirent 80 millions de téléspectateurs par mois. McGurk, un vétéran des studios hollywoodiens, affirme que la compagnie renforce désormais sa présence en salles. Il dit que seulement 500 000 $ ont été dépensés pour commercialiser Terrifiant 3 en raison de la vaste empreinte de l’entreprise dans le domaine de l’horreur, notamment Sanglant dégoûtantun site Web incontournable pour les fanatiques de l’horreur. En plus de ses chaînes de streaming, Cinverse dispose d’un réseau de 40 podcasts. Au total, la promotion sur les propriétés de Cinveverse équivalait probablement à 5 à 10 millions de dollars en valeur médiatique, estime McGurk. La société a publié deux bandes-annonces, une « gentille » et une « coquine » (la première était une bande-annonce à bande rouge). La plupart des exposants ont opté pour la jolie remorque à bande verte.

McGurk estime qu’il a participé à la sortie de 500 films au cours de sa carrière, mais il n’a jamais rien vu de tel.

«Je n’ai jamais vu de film dans lequel les dépenses marketing réelles par rapport au box-office étaient ce ratio. C’est tout simplement hors du commun, dit McGurk, attribuant le succès à « une approche différente pour trouver un public et tirer parti de tout, sauf des médias nationaux ».

La première à ultra petit budget Terrifiant n’a pas eu de lancement en salles, mais celui de 2022 Terrifiant 2 a fait. Cependant, il a fait ses débuts dans beaucoup moins d’endroits que le trio, soit 770 cinémas. Et de nombreux lieux n’offraient qu’une seule séance le soir et refusaient de la diffuser le dimanche.

McGurk a déclaré qu’il s’attendait à ce que les 250 000 $ budgétisés Terrifiant 2 être un événement d’un week-end, puis passer rapidement au numérique, mais sa diffusion a été prolongée en fonction de la demande. Il a finalement été joué dans plus de 1 500 cinémas et a rapporté 10 millions de dollars au niveau national. ce qui justifie largement le budget plus important de 2 millions de dollars pour le trio.

« Cette fois-ci, nous n’avons eu aucun problème à obtenir les écrans que nous avions », explique McGurk. Les exploitants savaient que le film ferait des affaires grâce à la vente anticipée de billets, aux tendances des médias sociaux et au suivi. « Nous savions que cela allait bien se passer, mais nous n’imaginions pas que cela allait réussir », ajoute-t-il. « Vous avez affaire à un animal inconnu, parce que les gens n’avaient jamais vu un film non classé comme celui-ci. »

L’exécutif croit Terrifiant 3qui se déroule à Noël, jouera pendant les vacances de fin d’année et prépare un événement spécial pour le réveillon de Noël.

Le film se termine sur un cliffhanger et le cinéaste Leone a déclaré vouloir maintenir la franchise.

McGurk, qui a refusé de commenter les projets d’un quatrième Terrifiant film, note que cela ressemble beaucoup à un film sur les angoisses de notre époque : « Il y a quelque chose à propos de l’environnement dans le monde en ce moment, avec toute la guerre en cours et la confusion autour des élections. Les films d’horreur fonctionnent généralement très bien dans des moments comme celui-ci parce que les gens veulent partir et s’échapper de tout.