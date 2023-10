Comment tenir un « journal de la douleur » peut améliorer votre bonheur général

« Inévitablement, vous finissez par écrire des choses dans ces espaces, et après un certain temps, vous commencez à avoir hâte d’écrire dans votre journal de la douleur », a déclaré Brooks lors du panel de deux heures.

« Parce que vous pouvez examiner la manière dont vous avez appris, grandi et bénéficié. »

Et la recherche soutient la tenue d’un journal en général pour améliorer la santé mentale.

Tenir un journal aussi peu que 15 minutes par jour a été associé à une augmentation de la clarté de vos pensées et de vos sentiments, à de meilleures compétences en résolution de problèmes et même à un soutien pour sortir des expériences traumatisantes, selon le gourou du bien-être Deepak Chopra et Kabir Sehgal, un nouveau Auteur à succès du York Times.

Exprimer sur papier vos sentiments à propos d’une expérience douloureuse peut également conduire à l’acceptation. « La recherche a toujours établi un lien entre la tendance habituelle à accepter ses expériences mentales et une meilleure santé psychologique », selon une étude de 2018. étude publié dans le Journal de personnalité et de psychologie sociale.

