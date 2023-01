Comment tenir sa résolution du Nouvel An

Le moment est venu d’inaugurer un autre mois de janvier et une autre année.

Pour de nombreuses personnes, janvier est l’occasion de donner un ton positif à l’année à venir en prenant des résolutions. Mais pour les personnes qui ne sont pas naturellement axées sur les objectifs, elles peuvent avoir des attentes élevées et une peur de l’échec.

Selon Simon Sherry, professeur au département de psychologie et de neurosciences de l’Université Dalhousie, il existe une certaine prédisposition – une combinaison de personnalité et d’éducation – qui détermine la capacité d’une personne à atteindre ses objectifs.

“Par exemple, si vous êtes caractérisé par un trait de personnalité appelé conscience, vous êtes meilleur pour fixer et atteindre des objectifs”, a déclaré Sherry à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “Les personnes consciencieuses sont, par nature, par disposition, organisées, fiables, ponctuelles et axées sur la réussite.”

D’un autre côté, a déclaré Sherry, des traits comme le perfectionnisme peuvent constituer un obstacle à la réalisation des objectifs, paralysant certaines personnes avec la perspective d’un échec avant d’avoir eu la chance d’essayer.

Sandra McDermid, une coach de vie canadienne pratiquant au Royaume-Uni, dit qu’il est courant que les gens rejettent leurs propres objectifs comme étant inaccessibles alors qu’en réalité, ils sont parfaitement réalistes.

“Nous considérons ces résolutions comme un objectif impossible que nous allons essayer d’atteindre, au lieu de les considérer comme très réalistes”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi. “C’est juste une série d’étapes que nous devons franchir pour y arriver.”

Que vous soyez un maître à fixer des objectifs ou simplement quelqu’un qui souhaite commencer 2023 sur une note positive, voici les meilleurs conseils de Sherry et McDermid pour tenir vos résolutions du Nouvel An.

SOYEZ SPÉCIFIQUE SUR CE QUE VOUS VOULEZ

En ce qui concerne les aspirations comme économiser de l’argent, améliorer les relations ou se mettre en forme, McDermid a déclaré que des objectifs spécifiques sont plus faciles à atteindre que des objectifs vagues.

Si vous voulez économiser de l’argent, réfléchissez à la raison pour laquelle vous épargnez, au montant que vous voulez économiser et au temps que vous vous accordez pour atteindre cet objectif. Visualisez à quoi cela ressemblera pour atteindre votre objectif. Si votre objectif est lié au poids, le résultat ressemble-t-il à une certaine taille de vêtements ou à un chiffre spécifique sur la balance ?

“C’est juste voir quelque chose que vous voulez vraiment, avoir des raisons de le vouloir et de le planifier”, a déclaré McDermid.

“Donc, plus vous pouvez visualiser quelque chose, mieux c’est.”

La spécificité est le premier élément de la stratégie SMART, une technique d’établissement d’objectifs qui, selon Sherry, peut aider à atteindre des résolutions. SMART est un acronyme pour des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et opportuns. Les personnes qui fixent des objectifs SMART définissent ce qu’elles veulent accomplir, déterminent comment elles mesureront leurs progrès, s’assurent que leurs objectifs sont réalisables et réalistes et fixent un calendrier pour les atteindre.

“Non seulement je le recommande, mais je le fais pour moi-même”, a déclaré Sherry. “C’est une stratégie utile.”

SACHEZ POURQUOI VOUS LE FAITES

Les résolutions ne sont généralement pas des objectifs qui peuvent être atteints immédiatement ou sans effort constant, et dans le temps qu’il faut pour les suivre, il est courant que des obstacles surgissent.

Lorsque travailler vers un objectif semble particulièrement difficile, McDermid a déclaré qu’il était important de savoir pourquoi cela en valait la peine.

“Écrivez une liste de 20 raisons pour lesquelles vous voulez cela”, a-t-elle dit, “parce qu’à tout moment, ce sera une raison différente qui vous maintiendra sur la bonne voie.”

McDermid a déclaré que plus vous pouvez énumérer de raisons, mieux c’est. Ainsi, si une raison ne vous motive plus, il y en a d’autres qui le feront. Par exemple, se sentir à l’aise dans son jean préféré peut être une raison impérieuse de se mettre en forme, mais cela maintiendra-t-il vos nouvelles habitudes saines à long terme ?

“Cela ne suffira peut-être pas”, a déclaré McDermid. “Il se peut que vous vouliez éviter le cancer à l’avenir, ou que vous vouliez pouvoir vous pousser plus loin en gravissant une colline ou que vous vouliez être plus fort.”

Lorsqu’il devient inévitablement difficile de rester sur la bonne voie, revenez aux raisons que vous avez écrites pour vous rappeler pourquoi vous faites l’effort.

SACHEZ COMMENT VOUS LE FAITES

Définir des intentions et savoir pourquoi elles sont importantes pour vous est un bon début pour atteindre un objectif important comme une résolution du Nouvel An. Mais la plupart des objectifs impliquent de changer votre comportement de manière significative et durable, ce qui nécessite une planification et un travail cohérent.

Lorsque Sherry veut atteindre un objectif, il établit un plan d’action appelé « intention de mise en œuvre ». Considérez les intentions de mise en œuvre comme des instructions de comportement très spécifiques et basées sur les circonstances.

“Vous pourriez penser à une intention de mise en œuvre comme une série de plans si-alors”, a déclaré Sherry. “Donc, si je mets des fruits au réfrigérateur, je suis plus susceptible de faire un choix alimentaire sain. Si je jette les chips du placard, je suis moins susceptible de les manger.”

L’établissement de ces règles si-quand peut aider à créer des habitudes saines qui transforment l’intention en nouveau comportement.

«Vous écrivez ces petites séquences d’action. Et bien que cet exercice d’écriture ne garantisse en aucun cas que vous combliez l’écart entre l’intention et le comportement, il a été démontré qu’il aide à la recherche”, a déclaré Sherry.

PROFITEZ DU PROCESSUS

Trouvez un moyen de transformer le processus d’atteinte de votre objectif en une expérience gratifiante plutôt que punitive. Si vous pouvez le faire, McDermid dit que vous avez pris un bon départ.

“Je pense que c’est embrasser le plaisir du processus d’y arriver”, a-t-elle déclaré. Elle a donné l’exemple des coureurs de marathon qui passent plus de temps à s’entraîner pour les marathons qu’à les courir, mais tirent satisfaction de chaque séance d’entraînement.

“Les gens qui le font vraiment bien sont ceux qui disent:” Je vais ressentir de la gratification chaque semaine où je vais bien, pas une fois que j’y serai “”, a déclaré McDermid.

Une façon de faire de la réalisation de votre objectif une expérience gratifiante, a déclaré Sherry, est d’intégrer d’autres personnes dans le processus. Si votre objectif est la sobriété, passez du temps avec des amis sobres. Si votre objectif est de courir plus, trouvez quelqu’un avec qui courir.

“C’est ce qu’on appelle la facilitation sociale”, a déclaré Sherry. “Si vous avez un copain de gym, vous êtes plus susceptible de suivre car cela introduit un effet de groupe où vous vous entraînez mutuellement, et il y a un niveau de responsabilité pour tout cela.”

AVOIR UN PLAN POUR LORSQUE VOUS DÉROULEZ

McDermid a déclaré qu’il est naturel de déraper lorsque vous essayez de changer de comportement, mais cela ne doit pas faire dérailler vos objectifs. En fait, elle a déclaré que tout objectif devrait inclure un plan d’urgence sur la façon de se remettre sur la bonne voie après un laps de temps.

“Les gens oublient de planifier comment ils pourraient déraper pour ensuite s’y remettre”, a-t-elle déclaré, ajoutant que cela aide à identifier les déclencheurs ou les circonstances qui pourraient conduire à une défaillance avant qu’ils ne surviennent.

Lorsqu’une défaillance se produit, Sherry a déclaré qu’il était important de pratiquer la compassion plutôt que l’autocritique.

“Une réponse d’auto-compassion est d’être gentil avec vous-même, en reconnaissant que vous n’êtes pas le seul à avoir lutté pour perdre du poids ou manger plus sainement”, a déclaré Sherry. “Et cela est souvent associé à un sentiment d’acceptation. Une voix compatissante, gentille et acceptante est importante pour atteindre les objectifs.”

N’ATTENDEZ PAS JAN. 1

Si vous savez à la mi-décembre que vous souhaitez vous fixer un nouvel objectif d’épargne, commencer une routine de remise en forme, prendre rendez-vous avec un thérapeute ou travailler à toute autre résolution, il n’est pas nécessaire d’attendre le 1er janvier pour agir. Après tout, ce n’est qu’une journée.

Commencer tôt peut même vous donner un coup de pouce supplémentaire, selon McDermid.

“C’est vous apprendre que vous pouvez faire n’importe quoi à tout moment”, a-t-elle déclaré. “C’est donc en fait plus puissant que toute autre chose.”

L’année prochaine, plutôt que de reporter le début de votre nouveau plan au 1er janvier, essayez de faire les premiers pas dès que vous vous sentez motivé.

“C’est là que nous commençons à dire ‘Oh, écoutez, je suis une personne qui peut faire ces choses'”, a déclaré McDermid. “Et puis nous avons un peu de fierté en nous-mêmes.”