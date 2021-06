Comment Tencent de la Chine a évité une poussée antitrust, pour l’instant.

Quelques mois après que Wang Xing ait fondé un service de commerce électronique de type Groupon appelé Meituan, il a appris que la plus grande société Internet de Chine, Tencent, avait lancé une entreprise similaire. « Y a-t-il des affaires que Tencent ne ferait pas ? » Il a demandé. La citation de M. Wang a mené un article de magazine de 2010 sur Tencent avec un titre si notoirement profane – pensez à l’équivalent chinois approximatif d’une bombe F – que deux rédacteurs en chef ont été licenciés peu de temps après sa publication. La couverture représentait la mascotte de Tencent, un pingouin joufflu portant une écharpe rouge, poignardé avec des couteaux, du sang coulant sur le sol. Dramatique, peut-être, mais à l’époque, l’industrie technologique chinoise considérait Tencent comme l’ennemi public n ° 1. Elle n’hésiterait pas à copier l’idée de quelqu’un d’autre et à chasser l’entreprise naissante. Ses dirigeants ont été confrontés lors de conférences sectorielles et d’interviews dans les médias. Les entrepreneurs l’ont appelé le copieur le plus effronté de l’industrie. Plus d’une décennie plus tard, le gouvernement chinois contrôle enfin les entreprises technologiques les plus puissantes du pays, mais pas, du moins pour l’instant, Tencent. Alors que la société a tiré de petites sanctions, le gouvernement a concentré l’essentiel de son attention sur le grand rival de Tencent, l’empire Alibaba de Jack Ma. La prochaine cible du gouvernement ? C’est peut-être celui de Tencent ancien rival, Meituan.

Seuls les régulateurs antitrust chinois savent pourquoi Tencent n’a pas attiré toute leur attention jusqu’à présent. En tant que société technologique la plus grande et la plus puissante de Chine, avec un pouvoir démesuré pour choisir les gagnants et les perdants, elle pourrait toujours – et devrait probablement le faire. (Reuters a signalé que le gouvernement chinois envisage une amende d’au moins 1,54 milliard de dollars contre Tencent pour avoir omis de déclarer correctement les acquisitions et les investissements passés pour les examens antitrust. Si cela est vrai, ce serait moins que l’amende record de 2,8 milliards de dollars que le gouvernement a imposée à Alibaba en avril.)

Mais l’une des raisons peut être que l’industrie ne réclame plus que quelqu’un supprime Tencent. En fait, elle est devenue à bien des égards la pom-pom girl la plus grande et la plus riche de l’industrie. L’entreprise a réussi à relooker son image en jetant de l’argent sur les petits gars et en rachetant des concurrents plutôt que de les chasser des affaires. N’étant plus l’ennemi public n°1, Tencent bénéficie désormais d’un statut semblable à celui d’un dirigeant éclairé d’un vaste empire technologique. Une grande partie de l’industrie Internet chinoise appartient désormais à ce que l’on appelle l’écosystème Tencent. Cela inclut les centaines d’entreprises dans lesquelles il a investi, y compris celle de M. Wang — Tencent est désormais le plus gros actionnaire de Meituan, avec une participation de 21%. (Meituan n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

Les entreprises technologiques chinoises « ne sont pas tombées lorsque Tencent les copiait », a écrit un article largement partagé Blog Publier. « Ils ont perdu leur volonté de riposter et se sont rendus lorsque Tencent a tendu un chèque. » Les relations chaleureuses de Tencent avec de nombreux acteurs de l’industrie peuvent bien servir l’entreprise. Mais cela pourrait encore freiner la concurrence et finalement nuire au milliard d’internautes chinois. « Alibaba et Tencent contrôlent tous deux de nombreuses ressources en ligne », a déclaré Yin Sheng, consultant en technologie à Pékin. « Les deux peuvent causer un tort énorme à notre société s’ils choisissent de faire le mal. » Tencent a refusé de commenter cette chronique. Dans le passé, il a déclaré qu’il investit dans des entreprises innovantes et de haute qualité et qu’il adhère à une concurrence loyale. Peu d’investisseurs et de dirigeants technologiques parleront publiquement de l’une ou l’autre entreprise. Mais même en toute confidentialité, lorsque je pose mon stylo et mon cahier, j’entends beaucoup de grognements sur la façon dont Alibaba traite les entreprises dans lesquelles il investit et les commerçants qui utilisent ses plateformes – des plaintes qu’Alibaba conteste vivement. En revanche, ces mêmes personnes décrivent souvent Tencent et ses fondateurs comme décents, humbles et bien élevés. Une partie de cette gentillesse vient de la nécessité commerciale. Des relations chaleureuses aident à cimenter le pouvoir de Tencent en Chine. Il n’y a aucune entreprise au monde comme Tencent. C’est un véritable monopole à plusieurs niveaux. Il exerce le genre d’influence en Chine à laquelle Facebook, Amazon, Apple et Google ne peuvent qu’aspirer.

Tencent est une méga plate-forme de divertissement. C’est la plus grande société de jeux en ligne au monde, détenant des participations dans Riot Games et Epic Games. Il possède également les plus grandes entreprises chinoises de vidéo, de musique et de littérature en ligne. Tencent est un investisseur en capital-risque. En 2020, il n’a traîné que Sequoia Capital, la société d’investissement de la Silicon Valley, en termes de le nombre of licornes – des start-ups évaluées à plus d’un milliard de dollars – elle a investi, selon le Hurun Report, une société de recherche de Shanghai. Par lui-même Compte, il a investi dans plus de 800 entreprises, dont 12% du capital de Snap et 5% de Tesla. Par comparaison, GV, anciennement Google Ventures et la branche de capital-risque d’entreprise la plus active aux États-Unis, a investi dans plus de 500 entreprises.