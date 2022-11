Comment télécharger votre historique Twitter

Twitter a été un réseau social incroyable, mais la récente acquisition par Elon Musk a plongé la plateforme dans le chaos. Les licenciements massifs, les licenciements volontaires et d’autres problèmes internes sont synonymes de problèmes, et beaucoup prédisent que cela pourrait échouer dans un proche avenir.

Si vous pensez qu’il est peut-être temps de lever l’ancre et de mettre les voiles vers d’autres rivages – peut-être Mastodon – alors sachez que vous pouvez emporter un enregistrement de vos tweets avec vous.

On vous explique comment c’est fait.

Comment télécharger vos données Twitter

Cachée dans les paramètres du compte sur Twitter se trouve une fonctionnalité qui vous permet de télécharger une archive de votre compte qui, selon la société, comprend « les informations sur le compte, l’historique du compte, les applications et les appareils, l’activité du compte, les intérêts et les données des annonces ». Pour ce faire, vous devrez suivre ces étapes simples.

1. Connexion Fonderie Connectez-vous à la version Web de votre compte Twitter et cliquez sur le Suite option. 2. Aller aux paramètres Fonderie Sélectionner Paramètres et assistance > Paramètres et confidentialité > Votre compte. 3. Téléchargez vos données. Fonderie Dans le Votre compte section, cliquez sur Télécharger une archive de vos données 4. Vérifiez que c’est bien vous Fonderie Vous devrez vérifier votre compte pour continuer, alors entrez le code. 5. Demande d’archives Fonderie Une fois votre code entré, cliquez sur le Demande d’archives bouton.

Vous devriez voir apparaître un message vous informant que Twitter prépare votre téléchargement, mais cela peut prendre jusqu’à 24 heures. Donc, espérons que Twitter fonctionne toujours au moment où le fichier Zip de votre archive apparaît dans votre boîte de réception.

Lorsqu’il apparaît, vous devriez constater qu’il comprend quelques dossiers, nommés des atouts et Les donnéesainsi qu’un fichier HTML appelé Votre archive.html. Si vous souhaitez consulter votre historique Twitter, ouvrez ce dernier dans une fenêtre de navigateur et sélectionnez l’option Tweets dans la colonne de gauche. Maintenant, vous pouvez voir toutes les choses que vous avez dites au fil des ans. Espérons que Twitter ne disparaisse pas, mais au moins si c’est le cas, vous aurez une trace du temps que vous y avez passé et des conversations que vous avez eues.

Si vous ne voulez laisser aucune trace, nous vous conseillons également de supprimer également votre compte Twitter.