Comment télécharger une vidéo YouTube sur un ordinateur portable, un téléphone ou une tablette

Voici une statistique intéressante pour vous : YouTube est le deuxième site Web le plus visité sur Internet, après Google lui-même. Rien qu’en août 2022, le site comptait 66,6 milliards de visiteurs, selon Semrush.

La plupart d’entre eux regardent des vidéos sur le site Web ou via l’application YouTube.

Le streaming de vidéos à partir de YouTube ne pose aucun problème si vous disposez d’une connexion Internet rapide et fiable. Alors que pouvez-vous faire si ce n’est pas le cas ?

Peut-être êtes-vous sur le point d’embarquer dans un avion pour un vol long-courrier. Bien sûr, vous pouvez regarder les divertissements en vol, mais vous pouvez plutôt vous rattraper sur vos chaînes YouTube préférées.

La question est, sans connexion internet, comment est-il possible de regarder des vidéos YouTube ?

Et la réponse évidente est de les télécharger lorsque vous avez une bonne connexion. Ainsi, avant de vous rendre à l’aéroport ou où que vous alliez, utilisez l’une des méthodes ci-dessous pour enregistrer des vidéos YouTube sur votre téléphone, votre ordinateur portable ou votre tablette, puis vous pourrez les regarder quand vous le souhaitez.

Cela signifie également que vous pouvez toujours la regarder si la vidéo est supprimée de YouTube.

Le moyen le plus simple de télécharger des vidéos YouTube est de payer pour YouTube Premium, un service d’abonnement qui vous permet de télécharger des vidéos dans l’application YouTube. Premium présente également d’autres avantages, tels que l’absence de publicité et la possibilité d’écouter de la musique en arrière-plan afin que vous puissiez utiliser d’autres applications sur votre téléphone.

YouTube Premium n’est pas bon marché à 11,99 £ / 11,99 $ par mois, et si vous souhaitez simplement télécharger un clip occasionnel, c’est probablement trop pour justifier de payer.

La deuxième façon officielle de télécharger des vidéos de YouTube est via l’application YouTube Go qui est disponible dans les pays où les données mobiles sont trop chères pour les diffuser.

La bonne nouvelle est qu’il est facile de télécharger des vidéos YouTube en utilisant non officiel méthodes. Tout d’abord, nous vous recommandons de lire notre guide pour savoir s’il est légal de télécharger des vidéos YouTube.

N’oubliez pas non plus que regarder des vidéos dans l’application YouTube (ou sur le site Web) et ne pas ignorer les publicités est le meilleur moyen de soutenir vos chaînes préférées afin qu’elles puissent créer plus de vidéos.

1. Téléchargez des vidéos avec YouTube Premium

Si vous êtes abonné à YouTube Premium, le téléchargement de vidéos ne pourrait pas être plus simple. Il y a cependant une grosse mise en garde : vous ne pouvez le faire qu’en utilisant les applications officielles YouTube ou YouTube Gaming, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser Premium pour télécharger des vidéos sur votre ordinateur — c’est possible uniquement sur un téléphone ou une tablette.

Pour télécharger quelque chose, ouvrez simplement l’application et appuyez sur une vidéo que vous souhaitez télécharger. Sous le lecteur, vous devriez voir une icône “Télécharger” – appuyez dessus, choisissez la qualité vidéo que vous souhaitez télécharger, et c’est tout.

Une fois la vidéo téléchargée, l’icône ci-dessous se transformera en une coche bleue – appuyez dessus si vous souhaitez supprimer le téléchargement.

Vous pouvez trouver toutes vos vidéos téléchargées dans les onglets Bibliothèque ou Compte.

2. Téléchargez des vidéos YouTube sous Windows

Si vous souhaitez vous aventurer sur la voie non officielle, l’option suivante la plus simple consiste à télécharger des vidéos avec une application Windows. Certains sont gratuits, mais ont des limites, et certains coûtent de l’argent. Normalement, il existe une excellente option gratuite – c’est Windows, après tout – mais dans ce cas, nous vous recommandons de payer pour ByClick Downloader. Il possède une interface facile à utiliser, est régulièrement mis à jour et facilite extrêmement le téléchargement de vidéos – ou simplement d’audio – à partir de YouTube et de nombreuses autres plates-formes.

Tout ce que vous avez à faire est de copier l’URL d’une vidéo et une fenêtre contextuelle vous demandera si vous souhaitez télécharger l’audio ou la vidéo. Ou vous pouvez définir une valeur par défaut et il ne vous demandera même pas : il téléchargera automatiquement le MP3 ou MP4 avec la qualité par défaut.

Son prix est raisonnable de 9,99 $ (environ 7,40 £) et vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 24 heures sans entrer de détails de paiement.

Si vous n’êtes pas sûr, testez d’abord certains des téléchargeurs gratuits, et nous sommes sûrs que vous conviendrez que c’est de loin l’option préférable.

L’une de ces options gratuites est WinX YouTube Downloader. Cela vous incitera à passer à la version complète qui inclut la conversion vers d’autres formats (y compris MP3), mais si vous pouvez les supporter, cela ne vous coûtera rien.

Le processus est pratiquement identique à ByClick Downloader : copiez et collez l’URL de la vidéo dans l’application. Ensuite, vous choisissez la résolution à télécharger, cliquez sur OK, puis sur le bouton Télécharger.

La plupart des applications de téléchargement YouTube vous permettent de créer une liste de vidéos, puis de les télécharger en une seule fois. Certains vous permettent même de copier et coller l’URL d’une playlist YouTube et de télécharger automatiquement toutes les vidéos en une seule fois.

3. Téléchargez des vidéos YouTube dans un navigateur Web

Si vous souhaitez enregistrer des vidéos sans installer d’application, il existe de nombreux sites Web sur lesquels vous pouvez coller l’URL de la vidéo YouTube, puis cliquer sur la résolution que vous souhaitez télécharger. Ces sites sont souvent fermés, car ils sont régulièrement bombardés d’avis de cessation et d’abstention de la part des titulaires de droits d’auteur.

De plus, ces sites Web ont tendance à vous rediriger vers d’autres sites qui peuvent ou non être sûrs et pourraient présenter un risque pour votre ordinateur. C’est pourquoi, premièrement, il est important d’exécuter des logiciel antivirus et deuxièmement, pourquoi nous ne recommandons pas d’utiliser cette méthode de téléchargement.

Les sites précédents que nous utilisions depuis des années, tels que SaveFrom, ne fonctionnent plus au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Même si vous trouvez un site “sûr” qui vous permet de télécharger des vidéos, il existe généralement des restrictions ennuyeuses.

En règle générale, vous serez limité au téléchargement d’une version 720p de qualité inférieure, même si la vidéo est en 1080p ou 4K. Et vous n’aurez peut-être pas la possibilité de télécharger uniquement l’audio (à partir d’un clip vidéo, par exemple).

Parfois, vous constaterez que les vidéos sont téléchargées au format WebM. Vous pouvez convertir ces vidéos en MP4 – ou n’importe quel format que vous aimez en utilisant Freemake et Any Video Converter, ou vous pouvez télécharger et installer VLC, qui est un lecteur vidéo gratuit qui peut lire à peu près n’importe quel fichier.

Comment télécharger des listes de lecture YouTube

Parfois, vous devez payer pour un logiciel si vous voulez une vie facile. Encore une fois, ByClick Downloader pour Windows est ce que nous recommandons pour télécharger des listes de lecture.

Une fois installé, ouvrez un navigateur Web et accédez à YouTube.

Trouvez une vidéo qui fait partie d’une liste de lecture. Vous devriez voir un bouton “Télécharger la playlist” à côté du bouton “Télécharger la vidéo”. Vous pouvez également choisir les vidéos que vous souhaitez dans la liste de lecture. Un simple clic sur le bouton Télécharger suffit ensuite.

Comment puis-je télécharger de la musique depuis YouTube ?

Parfois, vous souhaiterez peut-être télécharger uniquement l’audio d’une vidéo sur YouTube. Pour ce faire, le moyen le plus simple consiste à utiliser l’une des méthodes ci-dessus et à choisir MP3 (ou le format audio proposé). De cette façon, vous ne téléchargerez que la piste audio, pas la vidéo. C’est idéal si vous souhaitez simplement télécharger de la musique ou l’audio d’un podcast YouTube, et ne pas avoir à ouvrir et à exécuter YouTube sur votre téléphone pendant que vous écoutez.

Il est possible d’écouter YouTube en arrière-plan avec cette solution de contournement pour les iPhones et celle-ci pour les téléphones Android.

Si cela ne vous dérange pas de payer, vous pouvez également télécharger de la musique dans le cadre de YouTube Music Premium, qui coûte 9,99 £ / 9,99 $ par mois. En utilisant cela, vous pouvez télécharger des chansons et même des vidéos musicales, mais cela est limité à la musique – vous ne pourrez pas télécharger d’autres vidéos comme vous le pouvez avec un abonnement YouTube Premium.

Comment télécharger des vidéos YouTube sur un téléphone ou une tablette

Il y a le service officiel YouTube Premium que nous avons déjà mentionné, mais il existe d’autres applications qui vous permettent de télécharger des vidéos directement sur votre téléphone Android (y compris gratuitement), mais c’est plus délicat sur l’iPhone. Nous avons rédigé des guides distincts pour les deux types d’appareil :

Mais n’oubliez pas que vous pouvez télécharger des vidéos en utilisant les méthodes ci-dessus sur un PC ou un ordinateur portable, puis les transférer sur votre téléphone ou votre tablette via un câble USB, ou les télécharger sur un service de stockage en nuage, où vous pourrez ensuite les télécharger (ou les rendre disponible hors ligne) sur votre téléphone.

Pour copier des fichiers de Windows vers un téléphone Android, connectez les deux avec un câble USB et utilisez l’Explorateur de fichiers Windows pour copier les fichiers vidéo dans le dossier approprié, généralement nommé Films. Ensuite, vous pouvez lire la vidéo à l’aide de l’application Galerie ou d’un autre lecteur vidéo sur votre téléphone.

Si vous avez un iPhone ou un iPad, importez le fichier dans iTunes, puis synchronisez-le sur votre appareil mobile. Vous pouvez également faire glisser et déposer le ou les fichiers sur votre iPhone ou iPad via l’onglet Applications lorsque vous cliquez sur votre appareil dans iTunes. Tout ce dont vous avez besoin est une application, telle que Good Reader ou une autre application de lecture vidéo qui peut transférer des fichiers en utilisant cette méthode.

Si vous ne voulez pas utiliser iTunes et que vous êtes heureux de payer, Waltr 2 est un excellent petit utilitaire pour copier des vidéos, de la musique et d’autres fichiers sur votre appareil iOS afin qu’ils apparaissent dans les applications natives. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur le transfert de vidéos sur iPad et iPhone.

Enfin, voici comment télécharger n’importe quelle vidéo en ligne – pas seulement YouTube, bien que presque toutes les applications et services mentionnés ici téléchargent également des vidéos à partir d’autres services de streaming et plateformes de médias sociaux, notamment Facebook et DailyMotion.