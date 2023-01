Comment télécharger les anciennes versions des applications Microsoft Office

Office 365 a été renommé Microsoft 365 en 2020, mais il a conservé les mêmes fonctionnalités de base depuis sa création en 2011. L’accès à toutes les dernières applications Office est inclus dans l’abonnement, ainsi que de nombreux espaces de stockage dans le cloud et un accès aux mises à jour régulières.

Mais Microsoft publie toujours des versions autonomes des applications Office, avec un support officiel remontant à une décennie (au moment de la rédaction). Vous pouvez toujours utiliser ces anciennes versions, mais que se passe-t-il si vous avez perdu le disque ou l’avez supprimé de votre machine ?

Heureusement, Microsoft permet de déplacer facilement votre copie et de recommencer à l’utiliser. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quelles versions de Microsoft Office sont encore disponible?

Au moment de la rédaction, toutes les versions d’Office de 2010 et antérieures ne sont plus prises en charge, ce qui signifie que vous ne pouvez pas les télécharger à partir du site Web de Microsoft.

Vous pouvez toujours obtenir des copies de tous les éléments suivants, mais la prise en charge varie considérablement entre Windows (11 et 10) et macOS :

Office 2021 pour Windows – le support prend fin le 13 octobre 2026

Office 2021 pour Mac – fin du support le 13 octobre 2026

Office 2019 pour Windows – le support prend fin le 14 octobre 2025

Office 2019 pour Mac – fin du support le 10 octobre 2023

Office 2016 pour Windows – le support prend fin le 14 octobre 2025

Office 2013 pour Windows – le support prend fin le 11 avril 2023

Jusqu’aux dates ci-dessus, vous pouvez utiliser toutes ces versions en toute sécurité. Après cela, aucun bogue ne sera corrigé et cela représente un risque pour la sécurité.

Comment télécharger les anciennes versions de Microsoft Office

Pour obtenir votre ancienne version d’Office, accédez au site Web de Microsoft et cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit pour vous connecter à votre compte Microsoft. Assurez-vous qu’il s’agit du même compte que celui que vous avez utilisé pour acheter la version précédente d’Office.

1. Connectez-vous à votre compte Microsoft Anyron Copeman / Fonderie Allez sur le site Web de Microsoft et cliquez sur le bouton dans le coin supérieur droit et suivez les instructions. Assurez-vous qu’il s’agit du même compte que celui que vous avez utilisé pour acheter la version précédente d’Office. 2. Ouvrez la page de résumé de votre compte Anyron Copeman / Fonderie Cliquez sur l’icône au même endroit qu’avant (elle devrait maintenant être remplacée par votre photo de profil) et choisissez “Mon compte Microsoft”. 3. Trouvez “Produits que vous avez achetés” et installez la version appropriée Anyron Copeman / Fonderie Dans l’écran qui s’affiche, cliquez sur l’onglet “Services & abonnements”. Faites défiler jusqu’au sous-titre “Produits que vous avez achetés”, où vous verrez toutes les versions d’Office que vous avez précédemment installées. Cliquez sur “Installer” à côté de celui que vous souhaitez utiliser et le téléchargement commencera. Une fois terminé, double-cliquez sur le fichier et suivez les instructions à l’écran. Vous ne devriez pas tarder à être opérationnel.

Si vous avez initialement acheté une version 32 bits, cliquez sur le menu déroulant à côté du bouton “Installer” et voyez s’il existe une option pour la version 64 bits. C’est également là que vous pourrez changer la langue.

Si vous ne voyez pas la version que vous recherchez, consultez notre article séparé sur la façon de trouver votre clé de produit Microsoft.

Puis-je télécharger gratuitement les anciennes versions d’Office ?

Bien que vous puissiez sans aucun doute localiser des sites qui vous permettront de télécharger gratuitement une version de Microsoft Office, vous ne pourrez pas (légalement) utiliser le produit à moins d’avoir noté la clé de produit.

Ces sites hébergent Office sans autorisation, nous n’en recommanderons donc aucun. Si vous voulez vraiment le faire, assurez-vous que votre ordinateur est protégé par un bon logiciel antivirus.

Microsoft n’a jamais rendu Office disponible en tant que produit entièrement gratuit, alors attendez-vous à payer si vous souhaitez accéder à ses fonctionnalités. Les anciennes copies physiques sont susceptibles d’être disponibles sur eBay et des sites similaires, mais assurez-vous qu’elles n’ont pas déjà été activées. Chaque licence ne couvre généralement qu’une seule machine.

La bonne nouvelle est que vous pouvez obtenir une alternative gratuite parfaitement bonne qui est toujours compatible avec les formats de document Microsoft Office. Un exemple est LibreOffice, qui est une suite complète, complète avec des alternatives à Word, Excel, PowerPoint et plus encore. Il n’y a pas de piège – c’est un logiciel open source et gratuit.

Vous voulez quelque chose que vous pouvez utiliser dans un navigateur Web sans rien télécharger ? Les applications Google Workspace (anciennement G Suite) sont également gratuites, avec Docs, Sheets et Slides toutes des alternatives capables aux applications Office.

Vous aurez juste besoin d’un compte Google, avec tout stocké dans Google Drive (15 Go de stockage gratuit combiné avec Gmail) et accessible sur tous vos propres appareils. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours imprimer directement à partir d’un document en ligne.

