Freeform, la nouvelle application de canevas flexible multi-appareils d’Apple qui permet aux utilisateurs de voir, de partager et de collaborer en un seul endroit, est désormais disponible pour les appareils iPhone, iPad et Mac exécutant iOS 16.2, iPadOS 16.2 et macOS Ventura 13.1.

Disponible maintenant sur l’App Store, les utilisateurs peuvent ajouter des photos, des vidéos, de l’audio, des documents, des PDF, des liens Web, des stickies et bien plus n’importe où sur un tableau Freeform. L’application dispose d’une bibliothèque de plus de 700 formes et guides d’alignement pour créer des visuels, et permet aux utilisateurs de numériser des documents papier avec le scanner de documents intégré pour archiver des documents et les annoter, directement sur le tableau.

Les tableaux de forme libre peuvent être partagés par e-mail, lien ou à l’aide de Messages avec jusqu’à 100 collaborateurs dans le même tableau. Les utilisateurs peuvent utiliser leur doigt ou Apple Pencil sur un iPad compatible pour dessiner n’importe où sur la toile, avec une variété de styles et de couleurs de pinceaux.

Comment télécharger l’application Freeform sur iPhone

Assurez-vous que votre iPhone dispose d’iOS 16.2 ou d’une version ultérieure

Ouvrez l’App Store et recherchez Freeform

Appuyez sur installer

Freeform permet aux collaborateurs de démarrer une session à partir de FaceTime et de voir les mises à jour des autres directement dans le fil Messages. Et avec iCloud, tous les tableaux restent synchronisés, qu’ils aient été créés sur un Mac, un iPad ou un iPhone.