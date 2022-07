Comment télécharger la version bêta d’iOS 16 dès maintenant

Il existe de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans iOS 16, notamment une nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage, un flux de notifications amélioré comprenant des activités en direct et de meilleurs contrôles parentaux. Il est disponible pour essayer sous forme bêta dès maintenant avant la sortie complète plus tard cette année.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la version bêta d’iOS 16, y compris comment la télécharger et l’installer dès maintenant et les risques encourus. Pour en savoir plus sur la prochaine mise à jour logicielle, consultez les dernières actualités iOS 16.

Puis-je télécharger et installer iOS 16 sur mon iPhone ?

Tant que vous avez un iPhone 8 ou une version ultérieure, vous pouvez essayer iOS 16.

Apple gère un programme bêta public gratuit pour ceux qui souhaitent tester iOS 16 avant sa sortie officielle plus tard cette année, et la première version bêta a été mise à disposition le 11 juillet 2022.

Juste pour confirmer, voici tous les appareils qui peuvent obtenir iOS 16 :

iPhone SE (troisième génération)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone SE (deuxième génération)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Les risques liés à l’installation d’un logiciel bêta

Avant d’expliquer comment télécharger des versions bêta d’iOS sur votre iPhone, nous devons d’abord expliquer la situation avec le logiciel bêta. Pour ceux qui ne le savent pas, les versions bêta ne sont pas terminées, ce qui signifie que vous rencontrerez probablement des bogues, des problèmes et même des plantages qui vous empêcheront d’accéder à diverses zones de votre smartphone.

En d’autres termes, ne vous attendez pas à ce que la version bêta d’iOS 16 soit aussi stable que le logiciel actuel d’Apple. Cela peut être vrai non seulement pour le logiciel iPhone lui-même, mais aussi pour les applications que vous avez installées – certaines peuvent fonctionner parfaitement dans iOS 15, mais se bloquer lors de l’ouverture dans iOS 16.

Si vous décidez de sauter le pas, nous ne pouvons pas souligner à quel point il est important de sauvegarder votre iPhone à l’aide d’une sauvegarde archivée avant la mise à niveau. Sans sauvegarde archivée, vous ne pourrez pas restaurer à partir d’une sauvegarde si vous décidez de revenir à iOS 15, car Apple ne prend pas en charge la restauration des données à partir de mises à jour logicielles plus récentes. Essentiellement, si vous sauvegardez votre iPhone sous iOS 16, vous ne pourrez pas restaurer à partir de cette sauvegarde si vous souhaitez revenir à iOS 15.

Pour archiver une sauvegarde, ouvrez iTunes (ou Finder dans macOS Big Sur) et cliquez sur Préférences > Appareils. Vous verrez alors une liste de toutes vos sauvegardes – cliquez avec le bouton droit sur votre sauvegarde la plus récente et sélectionnez Archiver pour l’empêcher d’être écrasée.

Comment installer la version bêta publique d’iOS 16

N’importe qui peut le faire : c’est parfaitement légitime, sans enfreindre les règles et ce n’est pas un secret.

Assurez-vous cependant de lire les avertissements ci-dessus avant l’installation.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Sur votre iPhone, dans le navigateur Web Safari, rendez-vous sur beta.apple.com.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur S’inscrire. (Appuyez uniquement sur Connexion si vous vous êtes déjà inscrit pour obtenir les versions bêta d’iOS.)

Entrez votre identifiant Apple – cela peut être aussi simple que d’utiliser Face ID si vous avez un iPhone plus récent.

Faites défiler la page et dans la section Commencer, appuyez sur le lien “Inscrire votre appareil iOS” (illustré ci-dessus).

Faites défiler vers le bas et appuyez sur le bouton “Télécharger le profil”

Vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez télécharger le profil sur votre iPhone. Cliquez sur Accepter.

Dirigez-vous vers l’application Paramètres et appuyez sur Profil téléchargé juste en dessous de votre identifiant Apple.

Appuyez sur Installer dans le coin supérieur droit pour installer le profil bêta iOS 16.

Acceptez le formulaire de consentement du développeur.

Redémarrez votre iPhone pour terminer l’installation du profil bêta.

Une fois redémarré, revenez à l’application Paramètres et dirigez-vous vers Général> Mise à jour logicielle.

Vous devriez voir apparaître la version bêta d’iOS 16 – appuyez sur Télécharger et installer, et attendez que votre iPhone télécharge la mise à jour.

Une fois téléchargé, vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle vous demandant d’installer la mise à jour. Appuyez sur Installer pour installer la mise à jour bêta d’iOS 16.

Ce processus prendra environ une heure au total, en fonction de la vitesse de votre connexion Internet. La première version bêta publique fait plus de 5 Go et son installation prend également un certain temps.

Comment installer la version bêta du développeur iOS 16

Si vous êtes un développeur iOS enregistré, voici comment installer la version bêta du développeur iOS 16 :

Sur votre iPhone, rendez-vous sur developer.apple.com dans Safari et connectez-vous avec les détails de votre identifiant Apple. Dirigez-vous vers la section Téléchargements, répertoriée dans le menu de gauche. Faites défiler jusqu’à la version bêta d’iOS 16 et appuyez sur le bouton Installer le profil. Vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez télécharger un profil sur votre iPhone. Cliquez sur Accepter. Dirigez-vous vers l’application Paramètres et appuyez sur Profil téléchargé en haut de la liste. Si cela n’apparaît pas, accédez à Général> Profil et appuyez sur le profil bêta iOS 16. Appuyez sur Installer en haut à droite pour installer le profil bêta iOS 16. Acceptez le formulaire de consentement du développeur. Redémarrez votre iPhone pour terminer l’installation du profil bêta. Une fois redémarré, revenez à l’application Paramètres et dirigez-vous vers Général> Mise à jour logicielle. Vous devriez voir apparaître la version bêta d’iOS 16 – appuyez sur Télécharger et installer, et attendez que votre iPhone télécharge la mise à jour. Une fois téléchargé, vous verrez apparaître une fenêtre contextuelle vous demandant d’installer la mise à jour. Appuyez sur Installer pour installer la mise à jour bêta d’iOS 16.

