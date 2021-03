Le festival Holi n’est qu’à une journée et les utilisateurs peuvent déjà partager des autocollants Holi-centric avec leur famille et leurs amis pour ajouter de la vie aux messages texte de célébration au milieu de la pandémie COVID-19. Chaque plate-forme appartenant à Facebook Inc – WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram permet aux utilisateurs d’ajouter des autocollants Holi (ou GIF) partageables personnalisés qui présentent des salutations colorées et des pichkari (pistolets à eau) aux messages ou aux histoires. Facebook a récemment déployé des avatars Holi personnels qui peuvent être partagés sur l’application Facebook et Messenger, tandis qu’Instagram comprend à la fois des GIF et des autocollants spéciaux. WhatsApp n’est pas livré avec des autocollants Holi-centric nativement, bien que les utilisateurs puissent les télécharger séparément et les partager avec leurs amis et leur famille. Des autocollants WhatsApp spécifiques à Holi peuvent également être ajoutés aux histoires qui peuvent être consultées par tous les contacts.

Comment envoyer des autocollants Holi Avatar sur Facebook, Messenger: Pour créer votre avatar spécifique à Holi, ouvrez l’application Facebook ou Messenger sur le smartphone Android ou iOS et accédez à n’importe quelle section de commentaires. Cliquez sur le bouton ‘smiley’> onglet Autocollant> Créez votre avatar. Les nouveaux autocollants Holi apparaîtront dans la bibliothèque d’autocollants lorsque les utilisateurs publient ou commentent des publications Facebook ou lorsqu’ils utilisent Messenger. Les utilisateurs peuvent également trouver le créateur d’avatar dans la section Signets de votre application Facebook. Au cas où les utilisateurs ne pourraient pas trouver les nouveaux avatars Holi personnalisés, assurez-vous d’utiliser la dernière application.

Comment utiliser les autocollants Holi sur Instagram: Instagram prend en charge les autocollants natifs et ils peuvent être ajoutés à des messages publicitaires Instagram (messages directs) ou à des histoires. Pour ajouter des autocollants Holi à une histoire: Accédez à la section Appareil photo> Cliquez ou ajoutez une photo ou une vidéo> Balayez du bas de l’écran vers le haut pour accéder à la bibliothèque> Rechercher Holi. De même, pour ajouter un autocollant spécifique à Holi à DM: Ouvrez une discussion> Sélectionnez l’option d’autocollant dans le coin inférieur droit de la barre de texte> Rechercher Holi.

Comment télécharger Holi Sticker sur WhatsApp: L’envoi d’autocollants Holi sur WhatsApp est un peu délicat par rapport à d’autres homologues appartenant à Facebook. Les utilisateurs de WhatsApp Android devront ouvrir l’application> Ouvrir le chat> Sélectionner la section Autocollants WhatsApp en cliquant sur l’icône emoji sur le côté gauche de la barre de chat> Rechercher Holi. Si vous ne parvenez pas à trouver des autocollants en mode natif, sélectionnez l’icône plus et faites défiler vers le bas pour trouver «Obtenir plus d’autocollants». Cela mènera à Google Play Store et les utilisateurs peuvent rechercher des autocollants Holi. Téléchargez n’importe quelle application d’autocollants Holi tierce, ajoutez-la à WhatsApp et partagez-la avec vos contacts. WhatsApp pour iOS, en revanche, ne permet pas aux utilisateurs de télécharger des autocollants partageables tiers. Cependant, ils peuvent enregistrer les autocollants envoyés par d’autres, puis les partager à nouveau.