La mise à jour logicielle annuelle (et gratuite) d’Apple apporte de nouvelles fonctionnalités pour les iPhones, et après des mois de tests bêta, la grande mise à jour est enfin disponible en téléchargement.

Voici comment l’obtenir et les points à surveiller. Pour en savoir plus sur le contenu de la mise à jour, lisez notre guide sur iOS 16.

Mon iPhone peut-il exécuter iOS 16 ?

Très probablement – bien qu’Apple ait interrompu la prise en charge de l’iPhone SE, de l’iPhone 6s et de l’iPhone 7 d’origine avec la sortie d’iOS 16.

Voici une liste de tous les modèles éligibles. La gamme iPhone 14 sera livrée avec iOS 16 préinstallé, alors ne vous inquiétez pas de la mise à jour si vous prenez le nouveau smartphone au lancement.

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE 2020

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

Ouvrez simplement Paramètres, appuyez sur Général, puis sur Mise à jour logicielle.

Si vous avez activé les mises à jour automatiques, une vérification est effectuée pour voir si une nouvelle version est disponible et vous devriez alors voir apparaître iOS 16, avec une option de téléchargement et d’installation.

Appuyez simplement dessus, acceptez les conditions générales et la mise à jour sera d’abord demandée, puis téléchargée. Le temps que cela prendra dépendra de la vitesse de votre connexion Internet, mais cela peut également prendre plus de temps le premier jour ou les deux premiers jours en raison du grand nombre de personnes qui le téléchargent à partir des serveurs d’Apple.

Lewis Peintre / Fondeur

Une fois téléchargé, le bouton devrait changer pour Installer maintenant. Le fichier de mise à jour sera vérifié et, si tout va bien, il sera installé.

Pendant le processus de mise à jour, votre iPhone ou iPad redémarrera et une fois que vous aurez tapé votre mot de passe, vous pourrez essayer les nouvelles fonctionnalités.

Dois-je installer iOS 16 ?

Si vous possédez l’un des appareils les plus anciens pris en charge, cela vaut la peine de patienter une semaine ou deux juste pour voir ce que les autres propriétaires disent des performances. Certaines mises à jour iOS améliorent les performances, mais d’une manière générale, les mises à jour exigent davantage du matériel iPhone et – dans le passé – certains ont regretté la mise à niveau car le nouveau logiciel a causé des problèmes et rendu leur appareil moins réactif.

Il n’est pas facile de rétrograder vers une version antérieure d’iOS, la prudence est donc recommandée.

Avant de mettre à jour, cela vaut la peine de faire une sauvegarde de votre iPhone – ou iPad – en utilisant iCloud ou iTunes. Le risque que quelque chose se passe mal est très faible mais, comme toujours, vous devez sauvegarder tout ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, comme les photos et les vidéos de votre pellicule.

Ceux-ci doivent être sauvegardés bien sûr, au cas où votre téléphone serait volé ou endommagé, mais c’est juste du bon sens !