Comment télécharger des vidéos YouTube sur votre iPhone et iPad

Il existe de nombreuses façons de télécharger des vidéos YouTube, mais que se passe-t-il si vous voulez le faire directement sur votre iPhone ou iPad sans utiliser d’ordinateur portable ou tout autre appareil ? C’est certainement possible en 2023, la méthode la plus évidente étant d’utiliser l’application YouTube officielle.

Malheureusement, bien que ce soit la manière la plus simple – vous verrez une option de téléchargement sous la vidéo que vous regardez – elle est verrouillée derrière un abonnement dans de nombreux pays. Si vous avez de la chance et que vous pouvez l’utiliser dans votre pays, vous avez déjà votre réponse.

Pour tous les autres, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et dans d’autres pays occidentaux, vous pouvez soit payer l’argent pour un abonnement YouTube Premium et télécharger des vidéos en toute simplicité. Ou vous pouvez lire la suite gratuitement.

Nous verrons les détails dans une seconde, mais le processus repose sur la recherche d’un site Web capable de télécharger des vidéos YouTube. Au fil des ans, nous avons perdu le compte du nombre de sites Web de téléchargement qui ont été supprimés pour avoir enfreint les conditions générales de YouTube – et le droit d’auteur en général.

Et c’est le plus gros problème : YouTube ne veut pas que vous téléchargiez des vidéos en dehors de l’application officielle, car cela rapporte de l’argent à YouTube Premium.

Au moment de la rédaction, début 2023, nous avons pu télécharger avec succès des vidéos en suivant les étapes ci-dessous. Mais si vous trouvez que le site Web que nous mentionnons a été supprimé, vous devrez rechercher une alternative.

Si cela vous intéresse, vous pouvez lire s’il est légal de télécharger des vidéos YouTube.

1. Installer l’application Documents Jim Martin / Fonderie Sur votre appareil, accédez à l’App Store et recherchez “Documents by Readdle”. Il s’agit d’une application de gestion de fichiers gratuite qui vous permettra de télécharger des vidéos YouTube. 2. Aller au navigateur de documents Jim Martin / Fonderie Une fois installé, lancez Documents, appuyez sur les écrans d’introduction, puis appuyez sur l’icône en bas à droite intitulée Navigateur. Cela affichera un navigateur Web où vous devriez voir un raccourci YouTube. Appuyez dessus. Si vous ne le voyez pas, recherchez simplement YouTube dans la barre de recherche. 3. Trouver une vidéo YouTube Jim Martin / Fonderie Recherchez sur YouTube une vidéo que vous souhaitez télécharger et appuyez dessus pour qu’elle commence à jouer. Si vous ne pouvez pas penser à un, alors essayez Le Flex’s Depuis que tu m’as laissé seul. Appuyez maintenant sur le bouton Partager sous la vidéo et appuyez sur Copier dans les options de partage pour copier le lien vers la vidéo. 4. Collez le lien vidéo Jim Martin / Fonderie C’est l’étape qui peut ne pas fonctionner pour vous. Au moment d’écrire ces lignes, cela fonctionnait. Appuyez sur la barre d’URL en haut de l’écran et supprimez ce qui s’y trouve. Tapez maintenant ytload.com et appuyez sur retour sur le clavier. Appuyez dans la case, puis appuyez une deuxième fois pour faire apparaître le menu et appuyez sur Coller. 5. Appuyez sur Démarrer Jim Martin / Fonderie Le lien que vous avez copié de YouTube devrait apparaître dans la boîte. Appuyez maintenant sur Démarrer. 6. Choisissez la résolution – ou simplement l’audio Jim Martin / Fonderie Vous verrez une liste qui propose différentes résolutions, vous pouvez donc choisir la qualité que vous souhaitez. La résolution peut être limitée à 1080p, vous ne pourrez donc peut-être pas télécharger la qualité d’origine si la vidéo est en 4K. Mais pour regarder sur un écran d’iPhone, le 1080p est acceptable. Appuyez sur le bouton Télécharger à côté de la résolution souhaitée. Si vous ne voulez que l’audio, car vous téléchargez de la musique, appuyez sur MP3 au-dessus de la liste. 7. Télécharger la vidéo Jim Martin / Fonderie Après une courte attente, un message devrait vous indiquer que le fichier est prêt à être téléchargé. Appuyez maintenant sur Télécharger. 8. Nommez le fichier Jim Martin / Fonderie Vous pouvez conserver le nom par défaut ou choisir le vôtre. Les noms plus courts sont plus faciles à lire plus tard. Si vous préférez, désactivez la bascule Me demander à chaque fois et, la prochaine fois, le fichier sera téléchargé immédiatement. 9. Attendez le téléchargement Jim Martin / Fonderie Enfin, la vidéo sera téléchargée sur votre iPhone ou iPad. Il est préférable de le faire via le Wi-Fi, et non sur les données mobiles, car les vidéos peuvent rapidement épuiser votre allocation mensuelle de données. dix. Voir la vidéo Jim Martin / Fonderie Lorsque vous souhaitez regarder ou écouter des vidéos ou de la musique téléchargées, appuyez sur l’icône Mes fichiers en bas à gauche de l’application Documents. Vous verrez tout ce que vous avez téléchargé. Appuyez simplement sur celui que vous souhaitez regarder.

L’un des véritables avantages de l’utilisation de l’application Documents est que vous pouvez balayer vers le bas après avoir démarré la lecture d’une vidéo, et elle continuera à jouer.

Vous pouvez éteindre votre iPhone (pas complètement éteint – juste en veille) et l’audio de la vidéo continuera à jouer afin que vous puissiez écouter de la musique ou des podcasts téléchargés depuis YouTube en arrière-plan.

Télécharger via PC ou Mac

Si vous ne pouvez pas utiliser la méthode ci-dessus parce que vous ne pouvez pas trouver un site Web fonctionnel pour télécharger des vidéos YouTube, il existe une alternative si vous avez un PC (ou un Mac).

Rendez-vous sur le site Web de YouTube Converter et téléchargez la version souhaitée – Windows ou Mac. L’inconvénient est que cette application n’est pas gratuite – elle coûte 19,95 $.

Désormais, il téléchargera uniquement des vidéos de YouTube, il prend également en charge de nombreuses autres sources et peut transférer ce que vous téléchargez sur votre iPhone ou iPad via Wi-Fi.

Une autre alternative consiste à utiliser ByClick Downloader qui est un peu moins cher. Cela ne transférera pas les vidéos directement sur votre iPhone ou iPad, vous devrez donc le faire via iTunes ou un autre logiciel.

Pour télécharger une vidéo à l’aide de YouTube Converter 2 ou YouTubeByClick, accédez à un navigateur Web et copiez l’URL d’une vidéo YouTube que vous souhaitez télécharger. La vidéo apparaîtra automatiquement dans l’application et vous pourrez copier plus d’URL et créer une liste de vidéos à télécharger.

Vous devez ensuite choisir la qualité des vidéos. Bien que vous puissiez sélectionner 4K, il est plus judicieux de choisir 720p ou 1080p car aucun iPhone ou iPad n’a encore d’écran 4K, et la vidéo que vous avez choisie peut même ne pas être 4K.

Dans YouTube Converter 2, cliquez sur le bouton Convertir et transférer sur iPhone et les vidéos seront téléchargées et transférées vers l’application Vidéos de votre iPhone. Cela peut prendre un certain temps, alors faites-le bien avant d’avoir besoin des vidéos.

Si vous téléchargez avec YouTubeByClick, vous devrez utiliser iTunes ou une autre application capable de synchroniser la vidéo sur votre iPhone ou iPad.