Comment télécharger des émissions de télévision et des films Disney + à regarder hors ligne

Si vous avez Disney + mais que vous avez besoin de le regarder dans un endroit sans Internet, alors n’ayez crainte. Nous avons trouvé quelques solutions pratiques qui vous permettent de télécharger des émissions et des films sur Disney+. Continuez à lire si vous voulez en savoir plus.

Disney + coûte 7,99 £ / 10,99 $ US par mois pour la version sans publicité et 7,99 $ par mois pour le plan financé par la publicité (actuellement disponible uniquement aux États-Unis). Vous pouvez créer un compte sur le site Web de Disney+.

Avec un abonnement, vous pourrez regarder des films et des films dans le MCU, des émissions classiques telles que Les Simpson et des originaux exclusifs comme Andor. Si vous souhaitez en savoir plus sur la configuration du service de streaming sur votre appareil domestique, consultez notre guide pour regarder Disney+.

Utilisez l’application Disney+ pour télécharger des émissions et des films

Si cela ne vous dérange pas de regarder des enregistrements sur votre mobile ou votre tablette, vous pouvez simplement télécharger l’application Disney+, disponible sur iOS et Android. Voici les étapes que vous devez suivre :

Temps pour terminer : 2 minutes

Matériel requis : application Disney+, appareil iOS ou Android 1. Téléchargez l’application Disney+ et connectez-vous à votre compte Hannah Cowton / Fonderie L’application est gratuite sur iOS et Android, mais vous aurez besoin d’un abonnement actif pour vous connecter 2. Cliquez sur l’émission/le film de votre choix Hannah Cowton / Fonderie Les téléchargements doivent être disponibles sur la majorité du contenu de l’application 3. Cliquez sur l’icône de flèche vers le bas sous la carte de titre intitulée “Télécharger” Hannah Cowton / Fonderie Pour les émissions de télévision, vous pouvez télécharger une saison entière en appuyant sur l’icône à droite de “Saison”. 4. Hannah Cowton / Fonderie La taille de chaque téléchargement s’affichera également ici. Un élément est entièrement téléchargé lorsque l’icône du téléphone avec une coche s’affiche

Il n’y a pas de limite au nombre de téléchargements que vous pouvez avoir, à condition que vous ayez suffisamment de stockage sur votre appareil mobile. Si vous voulez vous débarrasser de quoi que ce soit, allez simplement dans la section ‘Téléchargements’, sélectionnez votre programme ou film et cliquez sur la coche à droite de celui-ci.

D’après mon expérience, la déconnexion de l’application efface également les téléchargements – alors gardez cela à l’esprit si vous prévoyez de regarder quoi que ce soit.

Comment regarder hors ligne sur votre téléviseur

Le long et le court de celui-ci – vous ne pouvez pas. Cependant, vous boîte connectez un appareil avec des films et des émissions téléchargés à votre téléviseur. Pour les téléphones/tablettes, vous pouvez utiliser Google Chromecast, Apple AirPlay ou d’autres options de duplication d’écran pour relier vos écrans et lire les fichiers téléchargés.

Comment regarder hors ligne sur votre ordinateur ou ordinateur portable

Si vous préférez avoir vos téléchargements sur votre ordinateur, vous ne pouvez malheureusement pas le faire directement avec le site Web comme vous le pouvez avec l’application. Le meilleur moyen est d’utiliser votre tablette/mobile, puis de diffuser sur un écran plus grand.