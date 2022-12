Comment Ted Danson et d’autres ont changé – Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : The Everett Collection/AP

Acclamations s’est déroulé de 1982 à 1993 et ​​est devenu l’un des spectacles les plus appréciés de tous les temps. La série comique a fait des noms familiers à partir de Ted Danson72, Shelly Long71, Kelsey Grammaire, 65 et plus. La chanson thème est l’une des chansons thématiques télévisées les plus emblématiques de tous les temps.

Cela fait 38 ans que la série a été créée et il y a 27 ans que les acteurs ont fait leurs adieux à la finale de la série. Pour de nombreux membres de la distribution, Acclamations n’était que le début de leur carrière. Voyez comment le casting a changé et ce qu’il fait après près de 40 ans.

Ted Danson

Ted Danson a joué le barman emblématique Sam Malone sur Acclamations pour les 11 saisons. Il a remporté un Emmy pour sa performance. Ted a ensuite joué dans la populaire sitcom Beckeraussi bien que CSI : Enquête sur les scènes de crime. Il a joué dans le drame juridique Dégâts et la deuxième saison de Fargo. Son dernier rôle jouait Michael dans la sitcom acclamée par la critique Le bon endroit aux côtés de Kristen Bell. Il devrait jouer dans une toute nouvelle sitcom intitulée Monsieur le Maire en 2021.

Shelly Long

Shelly Long a joué la bien-aimée Diane Chambers. Elle a remporté l’Emmy 1983 de la meilleure actrice principale dans une série comique. Elle a également remporté deux Golden Globes. Shelley a quitté la série après la saison 5 en 1987, mais elle est revenue pour la finale de la série 1993. Elle a également repris son rôle dans Acclamations retombées, Fraser. Après son départ AcclamationsShelley a joué dans un certain nombre de films notables comme Troupe Beverly Hills, Le groupe Brady Film, Une suite très Brady, et Dr T et les femmes. Elle a joué DeDe Pritchett sur Famille moderne pour plusieurs épisodes. Elle a récemment interprété le rôle de grand-mère Murphy dans la série télévisée La loi de Milo Murphy.

Woody Harrelson

Woody Harrelson a joué le barman Woody Boyd à partir de la saison 4. Il a remporté un Emmy pour son rôle dans la série. Woody est devenu un acteur très accompli. Il a été nominé pour 3 Oscars pour son rôle dans Le peuple contre Larry Flynt, Le Messageret Trois panneaux d’affichage à l’extérieur d’Ebbing, Missouri. Il a joué aux côtés Matthieu McConaughey dans la première saison acclamée par la critique Vrai détective. Ses derniers films incluent À mi-chemin et Zombieland : appuyez deux fois. Il a également joué Joe Biden pour trois épisodes de Saturday Night Live en 2019. Il jouera dans le prochain Venin suite.

Rhéa Perlman

Rhéa Perlman a joué la serveuse Carla Tortelli pour les 275 épisodes de Acclamations. Elle a remporté 4 Emmy Awards pour son interprétation de Carla. Après Acclamationselle a ensuite joué dans des films comme Mathilde, Bacon Canadienet Pompons. Elle s’est retrouvée avec elle Acclamations co-vedette Allée Kirstie sur la sitcom Kirstie en 2013. Elle a également joué Annette Castellano sur Le projet Mindy. Ses derniers rôles étaient sur Les Goldberg et Harley Quinn.

Allée Kirstie

Allée Kirstie rejoint le casting de Acclamations en 1987 sous le nom de Rebecca Howe. Elle a remporté un Emmy et un Golden Globe pour sa performance. Au milieu de sa course Acclamationselle a joué dans le film à succès Regardez qui parle et ses deux suites. L’actrice a également joué dans Il faut être deux, Déconstruire Harry, et plus. Elle a ensuite joué dans la sitcom Le placard de Veronica pendant 3 saisons. Elle est apparue sur Danser avec les étoiles dans la saison 12 et la saison 15. Elle a joué le rôle d’Ingrid Hoffel dans la saison 2 de Scream Queens. Elle a récemment joué dans le film 2020 Lifetime Vous ne pouvez pas prendre ma fille. En plus d’agir, Kirstie a été la porte-parole de Pier One et Jenny Craig. Malheureusement, Kirstie est décédée le 5 décembre 2022 à l’âge de 71 ans après une courte bataille contre le cancer du côlon. Ses deux enfants, William et Liliea annoncé son décès Twitter Compte.

« À tous nos amis, partout dans le monde… Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment », a déclaré le déclaration a commencé. “Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant avec une certitude de sa joie de vivre sans fin et quelles que soient les aventures à venir. Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyable.

Kelsey Grammaire

Kelsey Grammaire est apparu pour la première fois sous le nom de Frasier Crane en 1984. Il a joué le personnage jusqu’à la fin de la série en 1993. Après AcclamationsKelsey a eu son propre spin-off. Fraser diffusé de 1993 à 2004. Il a remporté 4 Emmys pour son rôle dans Fraser. En plus de jouer Frasier, Kelsey est connue pour avoir interprété le rôle de Sideshow Bob sur Les Simpsons et jouant le maire Tom Kane sur Chef. Côté cinéma, Kelsey a notamment incarné le Dr McCoy / Beast dans X-Men: L’Affrontement final. Il est également un acteur de théâtre accompli. Il a récemment joué dans un épisode de Deuxième acte de Carol et dans le film Avion d’argent.

Georges Wendt

Georges Wendt joué le rôle de Norm Peterson dans Acclamations. Il lui a valu six nominations consécutives aux Emmy pour le meilleur second rôle masculin dans une série comique. Après Acclamations terminé en 1993, George a joué dans sa propre émission, Le spectacle de George Wendt, mais cela n’a duré que 6 épisodes. George est apparu dans un certain nombre d’émissions de télévision et de films au fil des ans. Il a joué le rôle d’Edna Turnblad dans la production de Broadway de Laque pour les cheveux. Il est récemment apparu dans un épisode de Les Goldbergle téléfilm Noël 9 à 5et filmer Voler un survivant.

Jean Ratzenberger

Jean Ratzenberger a joué le facteur Cliff Clavin sur Acclamations. Après la série de 11 saisons de AcclamationsJohn a continué à exprimer le rôle de Hamm dans Histoire de jouet, ainsi que les 3 suites. Il est le seul doubleur à apparaître dans tous les films Pixar. Il est également apparu dans plusieurs émissions de télévision au fil des ans, notamment 8 règles simples, Drop Dead Diva, Légitime, et plus. Jean a notamment remplacé Vincent Pastore sur Danser avec les étoiles après l’arrêt de Vincent après une semaine d’entraînement. Il a été l’animateur de la série documentaire Fabriqué en Amérique de 2004 à 2008. Le travail le plus récent de John était dans la série Disney Channel Il suffit de rouler avec et le film Pixar En avant.

Bebe Neuwirth

Bebe Neuwirth a joué le rôle du Dr Lilith Sternin, la femme de Frasier, dans les deux Acclamations et Fraser. Elle a remporté deux Emmy Awards pour sa performance. En plus de la télévision, elle est une actrice notable de Broadway. Après AcclamationsBebe a joué le rôle de Velma Kelly dans la reprise de Chicago en 1996. Elle a également joué Morticia Addams dans La famille Addams à Broadway. Elle a joué le rôle de Nadine Tolliver dans la série CBS Madame la secrétaire. Bebe a interprété Nora Shepherd dans le film de 1995 Jumanji et a repris le rôle dans le film de 2019 Jumanji : le niveau supérieur.