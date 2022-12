Comment “Teacher Li” de Twitter est devenu la plaque tournante des informations sur les manifestations en Chine

Il est difficile de décrire le sentiment qui a suivi. C’est comme si tout le monde venait vers vous et que toutes sortes d’informations du monde entier convergeaient vers vous et [people are] vous disant : Hé, qu’est-ce qui se passe ici; hé, qu’est-ce qui se passe là-bas; savez-vous, c’est ce qui se passe à Guangzhou; Je suis à Wuhan, Wuhan fait ça; Je suis à Pékin, et je suis le grand groupe et je marche ensemble. Soudain, toutes les informations en temps réel me sont soumises, et je ne sais pas comment décrire ce sentiment. Mais il n’y avait pas non plus le temps d’y penser.

Mon cœur battait très vite, et mes mains et mon cerveau basculaient constamment entre plusieurs logiciels, car vous savez, vous ne pouvez pas enregistrer une vidéo avec la version Web de Twitter. Je changeais donc constamment de logiciel, montais la vidéo, l’exportais, puis la publiais sur Twitter. [Editor’s note: Li adds subtitles, blocks out account information, and compiles shorter videos into one.] À la fin, il n’y avait plus de temps pour éditer les vidéos. Si quelqu’un filmait et envoyait une vidéo WeChat de 12 secondes, je l’utiliserais simplement telle quelle. C’est ça.

J’ai obtenu la plus grande quantité de [private messages] vers 18h00 le dimanche soir. À cette époque, il y avait beaucoup de monde dans la rue dans cinq grandes villes de Chine : Pékin, Shanghai, Chengdu, Wuhan et Guangzhou. Je recevais donc une douzaine de messages privés chaque seconde. Au final, je ne pouvais même plus filtrer les informations. Je l’ai vu, j’ai cliqué dessus, et si ça valait la peine d’être posté, je l’ai posté.

Partout au pays, des gens me parlent de leur situation en temps réel. Pour que plus de personnes ne soient pas en danger, ils sont allés au [protest] sites eux-mêmes et m’ont envoyé ce qui s’y passait. Par exemple, certains adeptes faisaient du vélo près du palais présidentiel à Nanjing, prenaient des photos et me parlaient de la situation dans la ville. Et puis ils m’ont demandé d’informer tout le monde d’être prudent. Je pense que c’est vraiment émouvant.

C’est comme si j’étais progressivement devenu un présentateur assis dans un studio de télévision, obtenant des informations sans fin des journalistes sur la scène dans tout le pays. Par exemple, lundi à Hangzhou, il y avait cinq ou six personnes qui me tenaient simultanément au courant des dernières nouvelles. Mais il y a eu une pause car tous étaient en fuite lorsque la police a dégagé le lieu.

Sur l’importance de rester objectif

Il y a beaucoup de tweets qui embellissent la vérité. De leur point de vue, ils pensent que c’est la bonne chose à faire. Ils pensent qu’il faut maximiser l’indignation pour qu’il y ait une révolte. Mais pour moi, je pense que nous avons besoin d’informations fiables. Nous devons savoir ce qui se passe réellement, et c’est la chose la plus importante. Si on avait fait ça pour l’émotion, alors au final j’aurais vraiment fait partie du “influence étrangère,” droit?

Mais s’il existe un compte d’information en dehors de la Chine qui peut enregistrer ce qui se passe de manière objective, en temps réel et avec précision, alors les personnes à l’intérieur du Grand Pare-feu n’auront plus de doutes. En ce moment, dans cette situation assez extrême de panne d’actualité continue, pouvoir avoir un compte qui peut continuer à publier des nouvelles de tout le pays à une vitesse de près d’un tweet toutes les quelques secondes est en fait un regain de moral pour tout le monde.

Les Chinois grandissent avec le patriotisme, alors ils deviennent timides ou n’osent pas dire quelque chose directement ou s’opposer directement à quelque chose. C’est pourquoi la foule chantait l’hymne national et agitait le drapeau rouge, le drapeau national [during protests]. Vous devez comprendre que le peuple chinois sommes patriotique. Même quand ils exigent des choses [from the government]ils le font avec ce sentiment.