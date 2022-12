Comment TCU a construit une liste digne de CFP sans compter sur les classes 5 étoiles et les mieux classées

SCOTTSDALE, Arizona – En ce qui concerne le recrutement, la liste de TCU n’est pas tout à fait comme celle de ses homologues des éliminatoires de football universitaire.

Les Blue Bloods Georgia, Ohio State et Michigan recrutent tous à un niveau supérieur. Tous les trois ont un classement moyen de recrutement dans le top 12 des cycles de recrutement 2018-2022, selon le 247Sports Composite. Le classement moyen de recrutement de TCU dans cette période est de 35e.

Les Bulldogs, Buckeyes et Wolverines se classent dans le top 13 de 247Sports Team Talent Composite. Le TCU est 32e. La Géorgie compte 68 anciennes recrues combinées quatre et cinq étoiles sur sa liste, Ohio State 66 et Michigan 44. TCU en a 17 combinés, dont quatre étaient des transferts.

La liste des Horned Frogs regorge de recrues moins bien notées, dont beaucoup ont été négligées par les programmes des grandes marques, même dans leur pays d’origine. Cela signifie qu’il est plein d’histoires de voyages sinueux, d’offres de dernière minute et d’actes de foi. L’athlétisme a parlé à quatre grenouilles cornues cette semaine de leur parcours vers TCU.

Le porteur de ballon du TCU, Kendre Miller, pourrait être le joueur le plus précieux des Horned Frogs cette saison, non nommé Max Duggan. Mais en tant que recrue, l’attention des programmes Power 5 était difficile à attirer.

Miller s’est précipité pour 2 508 verges et 34 touchés alors qu’il jouait le quart-arrière sa dernière année à Mount Enterprise High dans l’est du Texas, mais les entraîneurs universitaires se sont interrogés sur son niveau de compétition dans la classe 2A, l’une des plus petites classifications. L’effectif actuel de l’école est inférieur à 200 élèves. Miller, un trois étoiles classé comme athlète, était le joueur n ° 220 au Texas, selon le 247Sports Composite.

Jeff Traylor, un autre natif de l’est du Texas et trois fois entraîneur de championnat d’État à Gilmer High, a entendu parler de Miller par l’intermédiaire de son entraîneur de lycée. Traylor était intrigué par la taille, les compétences brutes et le comportement de Miller. Leur origine géographique commune a aidé à former un lien, et Miller s’est engagé à UTSA après que Traylor a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef.

“Je savais qu’il était un excellent entraîneur et qu’il allait renverser la vapeur à l’UTSA”, a déclaré Miller. “Je lui ai fait confiance.”

TCU avait manifesté son intérêt pendant la saison senior de Miller mais ne l’avait pas proposé au départ. À l’approche du jour de la signature en février 2020, les Horned Frogs avaient besoin d’un porteur de ballon, alors Bryan Applewhite, l’entraîneur des porteurs de ballon à l’époque, et l’entraîneur de la ligne offensive de l’époque, Jarrett Anderson, ont poursuivi Miller.

Bien qu’intéressé, Miller a déclaré que lorsque TCU avait initialement proposé moins de deux semaines avant le jour de la signature en février, il leur avait dit non merci. Après avoir été convaincu par Applewhite et Anderson, Miller a effectué une visite officielle à TCU, le seul programme Power 5 à lui proposer.

“Je suis tombé amoureux”, a déclaré Miller.

Il aimait le campus et la possibilité d’un diplôme TCU l’attirait. Les rêves de la NFL semblaient exagérés. Deux jours avant le jour de la signature, il s’est engagé auprès de TCU. Lorsque Miller et ses parents ont appelé Traylor pour l’informer, le cœur de l’entraîneur s’est serré.

“C’est toujours la perte de recrutement la plus déchirante de ma carrière”, a déclaré Traylor.

Miller a déclaré que l’appel était difficile. Mais son parcours professionnel valide sa décision. En première année, il a en moyenne 7,2 verges par course dans un rôle à temps partiel. Il est devenu le demi offensif n ° 2 derrière Zach Evans en deuxième année en 2021. Il a enregistré trois matchs de 100 verges la saison dernière en relève d’Evans, qui a lutté contre des blessures.

Evans a été transféré à Ole Miss avant cette saison, poussant Miller dans le rôle principal. Il est devenu la vache cloche de l’équipe, se précipitant pour 1 342 verges et 17 touchés. Ses 6,2 verges par course sont deuxièmes dans le Big 12, et ses 6,36 verges par course en seconde période et en prolongation sont les plus élevées parmi les arrières du Big 12 avec au moins 100 courses.

“Il fait partie de ces arrières qui deviennent plus forts au fil du match”, a déclaré le coordinateur offensif du TCU, Garrett Riley.

À une certaine époque, Miller pouvait compter ses offres de bourses d’études sur une seule main. Il est maintenant un élément clé d’une équipe des séries éliminatoires en compétition pour un championnat national.

“Cela semble toujours irréel”, a déclaré Miller. « Je ne pensais vraiment pas que j’allais avoir cet impact à l’université. Je venais passer mon diplôme. Mais tout s’est bien passé. »

Tre’Vius Hodges-Tomlinson porte un nom de famille reconnaissable. Son oncle est la légende des Horned Frogs et le porteur de ballon du Pro Football Hall of Famer LaDainian Tomlinson.

Mais TCU a pris son temps pour offrir Tomlinson, alors un arrière défensif de 5 pieds 9 pouces et 171 livres de Waco, au Texas, qui s’est classé 113e à son poste.

L’État du Texas a été le premier à offrir Hodges-Tomlinson. L’État du Kansas a suivi, tout comme Baylor. Hodges-Tomlinson a communiqué avec TCU tout au long, “parce que c’était un endroit où je voulais être”, a-t-il déclaré. Au-delà du lien familial, il admirait la façon dont TCU jouait sous l’entraîneur de l’époque Gary Patterson et respectait l’esprit défensif de Patterson.

Hodges-Tomlinson a déclaré que TCU avait rempli sa classe de demi défensif; les grenouilles cornues avaient cinq engagements de cornerbacks et de sécurités dans sa classe 2019 avant d’entrer en scène. Au lieu de marcher à Fort Worth comme TCU l’avait espéré, il s’est engagé à Baylor en décembre de sa dernière année.

LaDainian Tomlinson a fait un plaidoyer tardif à Patterson, selon le Star-Telegram de Fort Worth. TCU a finalement offert Hodges-Tomlinson, qui se souvient où il se trouvait lorsque l’entraîneur des cornerbacks de l’époque, Jeremy Modkins, a appelé.

“J’étais en ligne à Whataburger”, a déclaré Hodges-Tomlinson.

Hodges-Tomlinson a remporté le prix Jim Thorpe cette année, qui récompense le meilleur demi défensif du pays.

Il joue constamment plus gros que son cadre de 5-9 et 180 livres actuellement répertorié. C’est un tacleur solide et physique avec des receveurs adverses, ne reculant jamais devant un défi, quels que soient la taille et le poids d’un joueur adverse.

Il a dit qu’aucun entraîneur universitaire ne lui avait explicitement dit qu’il aurait plus d’offres s’il mesurait quelques centimètres de plus, mais il s’en doutait.

“Je savais quel type de joueur j’allais être”, a déclaré Hodges-Tomlinson. « J’ai eu autant de succès que n’importe qui d’autre. J’ai gagné des choses et fait des choses et j’ai été constant. La taille ne devrait plus être un sujet.

Dans le thriller 29-28 de TCU contre Baylor en novembre, le receveur Gunnar Henderson a effectué deux attrapés critiques lors du retour des Horned Frogs. Ses prises consécutives de 20 et 26 verges, dont la dernière a abouti à un touché au troisième quart, ont donné à TCU sa première avance ce jour-là.

Quatre ans auparavant, Henderson jouait au football FCS à Incarnate Word à San Antonio.

Henderson a connu une carrière productive à McAllen (Texas) High, mais il a surtout reçu l’attention du recrutement dans les rangs du FCS. Incarnate Word et Yale lui ont proposé, et il a choisi de rester près de chez lui pour jouer pour UIW, alors dirigé par Eric Morris. Il a passé deux saisons avec les Cardinals, puis a raté la saison 2020 avec un poignet cassé qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Au printemps 2021, il a été transféré à TCU en tant que figurant.

“Je sentais que je pouvais jouer à ce niveau”, a déclaré Henderson. “Je n’ai pas eu l’opportunité que je voulais en sortant du lycée, mais j’ai toujours pensé qu’un jour, au fond de moi, j’allais jouer dans le Big 12 sur une grande scène.”

Au cours de sa première saison avec les Horned Frogs, Henderson a joué principalement dans l’équipe de lancement. Il a reçu une poignée de clichés en attaque. Après que Sonny Dykes a pris la relève avant cette saison, Henderson a fait une forte impression sur le personnel d’entraîneurs lors du football de printemps, et Dykes lui a décerné une bourse.

Ceux-ci ne vieillissent jamais❗️ (Twitterless) Gunnar Henderson a définitivement GAGNÉ sa bourse.#GoFrogs #DFWBig12Team pic.twitter.com/40taUE0v0C – TCU Football (@TCUFootball) 26 mars 2022

En octobre, il a attrapé son premier touché en carrière : une passe de 62 verges lors de la victoire 55-24 de TCU contre l’Oklahoma. Deux mois plus tard, il a aidé TCU à survivre à Baylor. Henderson a 11 attrapés pour 223 verges et deux touchés cette saison.

“Je suis juste très reconnaissant d’être sur cette scène”, a déclaré Henderson. “Quand j’étais à Incarnate Word, je jouais devant 3 000 personnes ici et là, et maintenant je joue au (AT&T Stadium) ou devant 100 000 personnes au Texas et maintenant dans les éliminatoires de football universitaire. Ça a été un voyage.

Avant que Dylan Horton ne joue comme ailier défensif de 275 livres pour TCU, il était un safety de 210 livres à Frisco (Texas) High.

Classé n ° 1 999 dans le 2018 247Sports Composite et n ° 291 au Texas, Horton a reçu des offres du groupe de 5 et des programmes FCS. Il s’est engagé à l’origine avec SMU lorsque Chad Morris était entraîneur-chef, mais s’est désengagé après le départ de Morris pour occuper le poste dans l’Arkansas.

Horton a atterri au Nouveau-Mexique, où les Lobos l’ont aidé à peser jusqu’à 222 livres et l’ont transféré au poste de secondeur extérieur. Il a disputé 17 matchs en deux saisons avant d’entrer sur le portail de transfert après l’éviction de l’entraîneur de l’époque, Bob Davie, après la saison 2019.

Patterson et l’entraîneur de la ligne défensive de l’époque du TCU, Zarnell Fitch, ont tendu la main et Horton a été transféré au TCU. Ils l’ont imaginé encore plus près de la ligne de mêlée, en tant que rusher de bord dans la défense 4-2-5 de Patterson. Horton a ajouté 10 livres de plus et a joué un rôle à temps partiel en 2020 avant de commencer huit matchs en 2021, lorsqu’il a mené TCU avec neuf plaqués pour perte.

Après le changement d’entraîneur de TCU, Dykes a embauché l’ancien coordinateur défensif de Tulsa, Joe Gillespie, qui préfère un alignement 3-3-5. Horton est passé à une fin défensive dans le front à trois, ce qui nécessitait plus de masse. Horton a estimé qu’il avait ajouté “40 livres en bonne santé” à son cadre cette intersaison en travaillant avec l’entraîneur de force du TCU, Kaz Kazadi.

“L’accent mis sur la nutrition a été la clé de tout ce sur quoi repose notre programme”, a déclaré Horton. “Ce que vous mangez, comment vous mangez, le type d’entraînement que nous faisons qui implique de mettre l’accent sur la puissance et l’explosion. Cela a vraiment aidé mon corps.

Horton a maintenu sa production, totalisant 9,5 plaqués pour perte, 6 sacs, 6 quarts pressés et 3 ruptures de passes.

Étant donné où sa carrière a commencé, Horton est reconnaissant d’être maintenant sur la grande scène des séries éliminatoires.

“C’est un sentiment spécial”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose que je n’oublierai jamais.”