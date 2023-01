Comment Tchaïkovski a créé l’un des ballets les plus célèbres au monde — RT Games & Culture

Cette année, « Casse-Noisette » a fêté son 130e anniversaire. Il est largement reconnu que ce chef-d’œuvre, mis en musique par le compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski, est le ballet le plus célèbre au monde. En effet, il est difficile d’imaginer une célébration de Noël ou du Nouvel An sans les airs universellement connus de la danse de la fée Dragée ou de la danse russe. Il est donc étonnant que, lors de sa première présentation au public, « Casse-Noisette » ait reçu un accueil plutôt glacial.

“Débarrassez-vous du ballet »

Le travail sur ‘Casse-Noisette’ n’a pas été facile pour Tchaïkovski. En 1890, il reçoit une commande pour un opéra en un acte et un ballet en deux actes du directeur du Théâtre impérial (actuellement le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg) Ivan Vsevolozhsky. L’année suivante, Tchaïkovski s’est mis au travail – et, à en juger par ses lettres, ce fut une période assez stressante pour lui.

Le compositeur était apparemment plus absorbé par l’opéra que par le ballet. Il a choisi la pièce danoise ‘King René’s Daughter’ d’Henrik Hertz et a commencé à composer un opéra intitulé ‘Iolanta’. Dans ses lettres, Tchaïkovski a écrit qu’il était “amoureux” avec ‘Iolanta’. Il a noté à quel point le travail était fascinant et qu’il s’attendait “pour les faire [the audience] cri.” Pendant ce temps, il a déploré comment «fatigué” qu’il était devenu de ‘Casse-Noisette’ et comment il voulait “se débarrasser” de celui-ci.

Tchaïkovski n’a pas choisi lui-même l’intrigue du ballet – il a eu l’idée de Vsevolozhsky et du chorégraphe des Théâtres Impériaux Marius Petipa. Le conte de Casse-Noisette a été initialement écrit par l’auteur romantique allemand ETA Hoffmann et publié pour la première fois en 1816. C’est un conte beaucoup plus sombre et effrayant que ne l’imaginent ceux qui ne connaissent que le ballet. En 1844, l’écrivain français Alexandre Dumas a raconté à nouveau l’histoire, la rendant plus légère et plus appropriée pour les enfants.

Le chorégraphe Marius Petipa, qui était français de nationalité et ne parlait pas allemand, a utilisé la version française pour le ballet. Dans ses premières ébauches de livret, Petipa a même voulu faire référence à la Révolution française et a inclus la Carmagnole – une chanson et une danse populaires pendant la Révolution française. Plus tard, cependant, le concept a été modifié et tout lien avec la Révolution a disparu.

« Iolanta » et « Casse-Noisette » devaient tous deux être joués en décembre 1891. Cependant, Tchaïkovski avait besoin de plus de temps. En avril de cette année-là, il écrivit à son frère au sujet d’un “crise” il souffrait et a révélé qu’il avait demandé à Vsevolozhsky “ne pas être en colère” avec lui et qu’il présente l’opéra et le ballet durant la saison 1892-1893. “Ils pensent que je peux m’asseoir et composer un opéra en cinq minutes”, s’écria Tchaïkovski. En fait, cela avait été une période chargée pour le compositeur. En mai de la même année, il se rend aux États-Unis et participe à l’ouverture du Carnegie Hall à New York.

Un instrument aux effets uniques

Pourtant, le travail sur “Casse-Noisette” englobait plus qu’une simple déception. Lors d’une visite à Paris, Tchaïkovski découvre un tout nouvel instrument de musique appelé le célesta, inventé par le facteur d’harmonium parisien Auguste Mustel et utilisé pour la première fois par le compositeur français Ernest Chausson.

« Je préférerais qu’il [celesta] ne serait montré à personne », Tchaïkovski a écrit dans une lettre tout en donnant des ordres sur le transport de l’instrument à Saint-Pétersbourg. “Je crains que Rimsky-Korsakov et Glazunov n’en prennent conscience et n’utilisent ses effets uniques avant moi.” Il convient de noter que les deux personnes mentionnées dans la lettre sont des compositeurs russes très célèbres.

Tchaïkovski a utilisé le célesta dans la musique de la danse de la fée Dragée.

Réaction mixte

Tchaïkovski a rappelé qu’il avait terminé le projet de son ballet “avec une hâte fébrile” et “avec des doutes constants” dans sa compétence.

J’ai composé le ballet avec effort, sentant une baisse d’ingéniosité.

Le compositeur a déploré que ‘Casse-Noisette’ soit “infiniment pire” que son précédent ballet, ‘La Belle au Bois Dormant’.

En 1892, Petipa a confié le travail sur “Casse-Noisette” au maître de ballet adjoint Lev Ivanov, qui a terminé la chorégraphie. Le ballet a été présenté en décembre et a suscité des réactions très mitigées. Les critiques l’appelaient “puéril” et “ennuyeuse” et a également fustigé le “manque de sens”.















Pourtant, le ballet est resté au répertoire et a finalement déménagé au-delà de Saint-Pétersbourg. En 1919, “Casse-Noisette” est joué pour la première fois au Théâtre Bolchoï de Moscou. Il a ensuite subi de nombreuses transformations, chaque nouvelle version modifiant légèrement le conte. De nombreux critiques pensent que l’une des versions les plus réussies de “Casse-Noisette” a été mise en scène par le directeur artistique de longue date du Bolchoï Theatr, Yuri Grigorovich, en 1966. Cette version est toujours en cours au Bolchoï et procure un billet pour une représentation. pendant la saison du Nouvel An est une tâche ardue.

Quant au Théâtre Mariinsky, la version de “Casse-Noisette” créée par Vasily Vainonen en 1934 est toujours jouée sur la scène historique, tandis que la nouvelle scène du lieu présente une version moderne créée par l’artiste Mikhail Chemiakin et le chorégraphe Kirill Simonov.

Cette dernière adaptation est un peu plus sombre que l’interprétation traditionnelle. Les versions Grigorovich et Vainonen sont de doux contes de fées dans lesquels une jeune fille Marie (parfois appelée par son nom russe Masha, ou Clara dans d’autres versions) s’endort et rêve qu’elle rejoint la bataille de Casse-Noisette contre une armée de souris. Casse-Noisette se transforme alors en prince, qui emmène Marie au royaume des sucreries. La version de Chemiakin et Simonov, cependant, présente l’histoire d’un enfant solitaire incompris par les adultes. Masha tente de s’évader dans son imagination et à la fin de son périple avec Casse-Noisette, elle se transforme en figurine en sucre sur un gâteau géant.















“Casse-Noisette” à travers le monde

Le public étranger n’a découvert « Casse-Noisette » qu’au XXe siècle. Au départ, seuls des fragments du ballet ont été interprétés par la ballerine de renommée mondiale Anna Pavlova et sa troupe, ainsi que par les membres de la compagnie des Ballets russes de Sergey Diaghilev. Le pionnier Diaghilev a eu l’idée de monter un ballet traditionnel qui pourrait être un blockbuster de longue date, dans le but de renforcer ses finances perpétuellement désespérées, mais il a misé son pari sur un autre ballet de Tchaïkovski : “La Belle au bois dormant”. Sa production n’a pas abouti. Son protégé George Balanchine, cependant, réaliserait une telle vache à lait avec “Casse-Noisette”.

Avant Balanchine, entre-temps, en 1934, « Casse-Noisette » a été mis en scène à Londres par Nicholas Sergeyev, un chorégraphe qui a fui le pays pendant la Révolution russe. La version actuellement interprétée par le Royal Ballet est celle de Peter Wright de 1984, qui suit de près la tradition de la chorégraphie originale de Lev Ivanov.

Aux États-Unis, c’est la version Balanchine du “Casse-Noisette” de 1954 qui fait sensation. Ce n’était en fait pas la première version du ballet à être vue sur le sol américain : en 1944, il fut mis en scène par William Christensen pour le San Francisco Ballet. Mais c’est la version de Balanchine qui a fait de « Casse-Noisette » un hit qui est maintenant joué chaque année dans tout le pays avec un succès retentissant. En 1993, cette version a été utilisée pour le film de Noël mettant en vedette la star de “Home Alone” Macaulay Culkin dans le rôle de Casse-Noisette.

Victime de “Annuler la culture”

Malgré tout le succès et une histoire de plus d’un siècle, “Casse-Noisette” a rejoint les rangs des œuvres d’art classiques qui ont récemment souffert de la “culture d’annulation”. En 2021, le Berlin State Ballet a retiré le ballet de son répertoire de Noël au milieu des inquiétudes suscitées par les danses chinoises et orientales. On craignait que la performance ne contienne “éléments racistes”. La même année, le Scottish Ballet décide également de s’attaquer à ce qu’il appelle « stéréotypes culturels inappropriés ». Dans ce but, la compagnie a mis à jour les costumes et la chorégraphie des scènes d’inspiration chinoise et arabe pour “supprimer les éléments de la caricature.”

Pourtant, malgré les conflits et les obstacles, “Casse-Noisette” ne semble pas près de disparaître des scènes du monde entier. Quel est le secret de son succès ? Fyodor Lopukhov, un important chorégraphe soviétique des débuts à qui l’on attribue la préservation d’une grande partie de l’héritage du ballet classique après la Révolution, l’a expliqué ainsi : « ‘Casse-Noisette’ est très compliqué. Le problème n’est pas de savoir comment interpréter l’histoire, mais comment l’interpréter. Vous devriez plonger dans les profondeurs. Sinon, vous échouerez.