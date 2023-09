Comment Taylor Swift pourrait changer l’industrie du cinéma

Swift est membre de la Screen Actors Guild et de la Fédération américaine des artistes de télévision et de radio, mais les syndicats lui ont accordé une dérogation car le concert filmé d’Eras ​​Tour n’est pas scénarisé et n’a aucun acteur ou écrivain associé.

Bien qu’elle ait placé ses précédents documentaires et films de concerts sur des services de streaming dans le passé, la pop star emblématique a choisi de livrer son film Eras Tour directement aux cinéphiles en octobre. Le concert filmé bat déjà des records dans les salles de cinéma et devrait dépasser les 100 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture.

« Le besoin existe depuis de nombreuses années, devenant plus évident au début de la période de reprise après la pandémie, lorsque le public a commencé à revenir mais qu’il n’y avait pas assez de contenu sur grand écran prêt à être diffusé sur une base hebdomadaire », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice. .com.

Alors que les blockbusters potentiels fuient la programmation de l’automne et de l’hiver, conséquence directe des règles de grève qui empêchent les meilleurs talents de promouvoir les films à venir, les chaînes de cinéma comme AMC Royal et Cinémamark recherchent désespérément des offres uniques. Même IMAX qui a commencé comme lieu de projection de documentaires et de programmes éducatifs, devrait bénéficier d’un contenu théâtral alternatif.

Warner Bros.’ « Barbie » et Universel « Oppenheimer », deux films au spectre opposé des expériences cinématographiques, sont sortis le même week-end de juillet. La combinaison de ces sorties a enthousiasmé le public, attirant des millions de personnes dans les cinémas pour voir des films doubles. Vêtus de rose ou chaussés de fedoras, les spectateurs ont poussé les deux films à établir des records de fréquentation. Ils gagnent toujours aussi beaucoup d’argent. « Barbie » a rapporté 600 millions de dollars au box-office national, tandis que le drame historique « Oppenheimer » a engrangé plus de 300 millions de dollars.

Sony et Marvel « Spider-Man : No Way Home », sorti fin 2021, est l’un de ces films. Cependant, peu de films de super-héros qui ont suivi ont suscité le même enthousiasme, probablement en raison d’une surabondance de contenu, dont une grande partie était considérée comme terne. Disney et « Ant-Man and the Wasp: Quantumania » de Marvel, ainsi que « The Flash » et « Blue Beetle » de DC, tous ont été déçus au box-office cette année.

Tout récemment, le public a été attiré en masse par des films de super-héros à gros budget le week-end d’ouverture. L’urgence était motivée par le besoin de voir ce qui se passerait ensuite dans la tapisserie géante de la narration et par la crainte que ne pas le voir le plus tôt possible risquerait de révéler des spoilers.

Cet engouement a conduit les cinémas à concevoir des seaux spécialisés pour le pop-corn, à créer des cocktails en boutique et même à installer des tables de fabrication de bracelets d’amitié. , illustre qu’il y a une soif de faire quelque chose de plus grand et de plus mémorable à partir d’un voyage au cinéma.

L’industrie du théâtre n’est pas étrangère aux contenus alternatifs. Les cinémas diffusent souvent des concerts, des pièces de théâtre et des comédies musicales enregistrées, ainsi que des événements sportifs en direct d’organisations telles que la Ligue nationale de football et l’Ultimate Fighting Championship. Ensuite, il y a des projections de films classiques, des projections d’anime et des jeux Donjons et Dragons diffusés en direct.

C’est pourquoi, lorsque Swift a dévoilé pour la première fois que son film de concert allait être projeté dans les trois principaux cinémas – AMC, Regal et Cinemark – le 13 octobre, des dizaines de petites chaînes de cinéma ont également cherché à présenter le film. C’est aussi pourquoi Universal a choisi de supprimer « Exorcist: Believer » de la même date de sortie et de le déplacer au 6 octobre, tuant ainsi l’espoir éphémère d’un double événement Exorswift de type Barbenheimer.

« De véritables diffusions à l’échelle nationale peuvent avoir un impact significatif », a déclaré Robbins. « Même si Taylor Swift peut s’avérer placer la barre très haute, il n’est pas difficile d’imaginer le succès potentiel de davantage de concerts avec des superstars comme Beyoncé ou Adele, d’événements sportifs majeurs diffusés dans des formats premium, de campagnes promotionnelles synergiques et de nombreuses autres sorties spécialisées. idées. »

Fait rare, Swift a choisi de distribuer le film via AMC, et non via un studio partenaire traditionnel. Il est prévu que les 43 % des recettes des billets resteront avec des théâtres et 57 % seront répartis entre Swift et AMC. Swift conservera probablement une grande partie de cette part, selon les initiés du secteur.

Bien entendu, la compagnie de théâtre générera bien plus que cela en ventes de concessions, peut-être le véritable avantage de la sortie du film de Swift. La chaise de théâtre fait déjà la promotion de pots de pop-corn à collectionner à 14,99 $ et de tasses à 11,99 $.

AMC, en particulier, a besoin de ce type de revenus, car la société continue de dépenser plus en frais de licence de films et de location de salles qu’en ventes de billets et de concessions. En fait, la société a récemment enregistré un bénéfice au cours de son deuxième trimestre cette année, après avoir généré un bénéfice net de seulement 8,6 millions de dollars.

En fin de compte, les analystes du box-office prévoient que le film rapportera environ 400 millions de dollars au cours de sa diffusion. Seuls « Barbie » et « The Super Mario Bros. Movie » ont rapporté plus que cela au niveau national cette année.