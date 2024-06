Comment Taylor Swift a soutenu Cara Delevingne pendant sa tournée Eras

Oui, la rumeur est vraie. Taylor Swift s’est envolée pour Londres pour s’occuper de son bon ami Cara Delevingnec’est un jeu, Cabaret.

Swifties se demandait s’il y avait du vrai dans la rumeur selon laquelle elle aurait fait une apparition vendredi soir à la production du West End au célèbre KitKatClub. Et c’est Arthur Jones, un responsable du lieu, qui s’est rendu sur les réseaux sociaux pour confirmer la présence de Swift. Un Swiftie a tweeté : « Taylor Swift ?? Soutenait Cara Delevingne ?? Au Cabaret ?? CE SOIR ??!! »

Jones a répondu« je peux confirmer. une soirée spéciale. »

L’apparition de Swift est intervenue après des performances consécutives à Madrid, en Espagne. Lorsqu’elle atterrit à Londres, le Département des poètes torturés La chanteuse a assisté à l’avant-dernière représentation de Delevingne avant de terminer la production samedi.

Swift, qui est ami avec l’actrice pendant des années et des annéesse rendra ensuite à Lyon, en France, où elle se produira au Groupama Stadium à partir de dimanche, suivie de voyages à Édimbourg, en Écosse et à Liverpool, en Angleterre.

Swift n’offre pas seulement son soutien inconditionnel à ses amis, elle en est aussi une bénéficiaire. Et cela était évident lors de son arrêt au stand à Madrid, où Blake Lively et Ryan Reynolds a montré son soutien sur jours consécutifs.

Cara Delevingne, Taylor Swift et Brittany Mahomes arrivant à Nobu lors d’une sortie à New York en janvier. – DAMEBK/Bauer-Griffin/GC Images

Taylor Swift se produit lors de sa tournée Eras à Madrid, en Espagne. – Getty

Taylor Swift et Cara Delevingne traînent dans le West Village le 27 septembre 2016 à New York. – Getty

Le couple a été aperçu dans plusieurs publications du concert sur les réseaux sociaux, et le joli couple semblait assister au spectacle comme des fans ordinaires alors qu’ils applaudissaient et chantaient tout au long du spectacle.

Le couple partage James, 9 ans, Inez, 7 ans, Betty, 4 ans et un quatrième enfant dont le nom n’a pas été révélé. Swift a nommé les filles de Lively et Reynolds dans son 2020 Folklore chanson « Betty ». Dans le conte fictif d’amour au lycée, la pop star de 34 ans a nommé les trois personnages clés d’après ses amis de longue date enfants. Elle a interprété cette chanson lors de son premier concert à Madrid.

Après son concert à Madrid, Swift a rendu hommage à ses fans et les a remerciés pour le « nuits magiques« .

« Je t’aime pour toujours MADRID !!! Aucune capacité à transmettre mes pensées autrement que de simplement CRIER ça », a-t-elle écrit dans une légende Instagram, partageant un carrousel d’images des défilés. « Nous venons de passer 2 nuits magiques à danser et à chanter avec un public des plus électrisants et passionnés et je n’oublierai jamais une seconde de cela. Je ne vous remercierai jamais assez. A bientôt 🔜 Lyon ! »

