Tish a demandé à Abby et Glennon si elle pouvait prendre des leçons, et ils ont accepté. « Elle a commencé à porter cette guitare aux cours chaque semaine. Toujours une chanson de Taylor dans sa main », a poursuivi Glennon. « En demandant à son professeur: » Pouvons-nous apprendre celui-ci? Maintenant celui-ci? » Toujours, toujours Taylor. «

Un soir, Glennon a entendu Tish jouer une chanson qu’elle ne reconnaissait pas. « J’ai dit: » Je ne connais pas cette chanson de Taylor « », a-t-elle écrit. « Elle a dit: » Celui-ci n’est pas Taylor. » J’ai dit: « Qui est-ce? » Elle a dit: « C’est moi. C’est ma chanson. » «

Glennon a été surpris par la « beauté » de la chanson. «Juste une chose qui arrête le cœur d’une maman», expliqua-t-elle. « C’était comme voir l’âme de ma fille à l’extérieur d’elle pour la première fois. »

On dirait que Tish continue aussi de créer sa propre musique. «Et maintenant, quand je vais embrasser ma fille pour lui souhaiter une bonne nuit, je me tiens à sa porte et je l’écoute jouer ses propres chansons», a déclaré Glennon. « Ses propres chansons. Ses propres chansons. Remplir notre maison. Notre maison est toujours remplie de l’âme de Tish maintenant. »

À la fin de son message, Glennon a exprimé son appréciation pour le gagnant de 10 Grammy Awards. « Taylor Swift: Votre art a conduit ma fille vers le sien. Et maintenant nous pouvons la voir, comme vraiment la voir. Tout le temps », écrit-elle. « Et pour cela: je vous serai toujours reconnaissant, @taylorswift. »