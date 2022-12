Comment Taylor Swift a incité les fans à s’inscrire pour leurs premières cartes de crédit

La dévotion de Halie Smith envers Taylor Swift est si profonde qu’elle a l’impression de pouvoir lui faire confiance comme une amie. Après que la pop star ait encouragé les fans à voter aux élections de mi-mandat de 2018, Mme Smith s’est inscrite. Le rite de passage le plus récent de la jeune femme de 23 ans – obtenir sa première carte de crédit – a également été incité par la chanteuse.

Lorsque la gagnante de 11 Grammy Awards a annoncé sa tournée Eras, sa première en cinq ans, Mme Smith a déclaré qu’elle savait qu’elle devait “faire tout ce qui était en mon pouvoir pour pouvoir obtenir des billets”. Elle a donc souscrit une carte via Capital One, qui s’est associée à Mme Swift pour promouvoir la tournée et a offert aux fans un accès préférentiel aux billets en prévente.

“Taylor Swift a encore une fois été cette poussée”, a déclaré Mme Smith, qui vit à Pittsburgh. En plus d’obtenir des billets de concert, elle espérait que la carte l’aiderait à se constituer un bon crédit. “En m’inscrivant, à cause de la prévente de Taylor, j’ai réalisé l’importance de la littératie financière et peut-être qu’elle devrait être davantage poussée dans les écoles et les collèges”, a-t-elle déclaré. Mme Smith, atteinte de paralysie cérébrale, a pu obtenir quatre sièges accessibles pour elle et ses amis pour environ 1 013 $, bien qu’elle ait utilisé sa carte de débit car le total dépassait la limite de sa carte de crédit.

Pourtant, obtenir une carte de crédit était déjà un objectif pour Mme Smith, en partie parce que sa mère l’avait encouragée à commencer à se constituer un crédit afin qu’elle ait une bonne cote de crédit lorsqu’elle emménagerait dans son propre appartement, et l’accord de concert de Mme Swift a conduit Mme Smith de prendre cette mesure financière.