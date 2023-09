Comment Tamara Lich est devenue représentante du mouvement « Freedom Convoi »

OTTAWA –

C’est une journée ensoleillée de juillet sur une patinoire extérieure à l’extérieur de North Bay, en Ontario. Un guitariste acoustique entonne une ballade sur la liberté. Une foule en adoration chante.

Tamara Lich, montée sur le dos d’un cheval brun et blanc et brandissant un grand drapeau canadien, entre dans l’arène.

« J’adore une grande entrée », dit avec enthousiasme la quinquagénaire avec un large sourire et des rires, sous les huées et les sifflets des supporters rassemblés pour l’entendre parler, comme le montre une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Pour ses fans, Lich est une fière Canadienne, une lionne du mouvement à l’origine des manifestations du « Freedom Convoi » et la cible d’un système judiciaire qui ne respectera pas ses convictions antigouvernementales. Pendant les 49 jours qu’elle a passés en prison, d’abord après sa première arrestation lors des manifestations de 2022, puis à la suite d’une prétendue violation de sa liberté sous caution l’été dernier, elle était à leurs yeux une « prisonnière politique ». C’est un titre qu’elle aussi a adopté.

Pour la Couronne, Lich est un acteur néfaste qui a délibérément contribué à organiser des blocus qui ont tourmenté les habitants, défié les ordres de la police, fermé des entreprises et poussé le pays à l’état d’urgence nationale.

Pour cela, elle fait face à des accusations de méfait, d’entrave à la police, de conseil à d’autres de commettre des méfaits et d’intimidation. Elle doit comparaître mardi pour sa première journée au tribunal, aux côtés de son collègue organisateur de la manifestation, Chris Barber.

L’avocat de Lich, l’éminent avocat de la défense pénale d’Ottawa, Lawrence Greenspon, a déclaré que le dossier de son client ne devrait pas porter sur le convoi lui-même.

Mais ces trois semaines du début de 2022 sont exactement le prisme à travers lequel des millions de Canadiens en sont venus à juger Lich. Bien qu’elle soit devenue une héroïne populaire de droite pour certains, elle reste une figure que beaucoup d’autres préféreraient oublier.

Lich a refusé une demande d’entretien par l’intermédiaire de son avocat. Mais elle n’a pas hésité à s’exprimer publiquement.

Au printemps, elle a publié un livre intitulé « Hold the Line », faisant référence à la phrase qu’elle a criée à ses partisans alors que quelqu’un filmait son arrestation le dernier jour de la manifestation à Ottawa. Amazon classe actuellement les 220 pages lues en tête de sa liste de best-sellers dans la catégorie de l’histoire du Canada.

Le livre semble également avoir eu un effet sur les débats à venir.

Un document judiciaire montre Moiz Karimjee, le procureur adjoint de la Couronne qui était le procureur principal pour de nombreuses enquêtes sur la libération sous caution liées au convoi, lisait le livre alors qu’il se préparait pour le procès. Le document indique qu’il s’est récusé de l’affaire après avoir découvert que le livre mentionnait son nom environ 60 fois, « certaines d’entre elles étant diffamatoires ».

Lich a voyagé à travers l’Amérique du Nord pour une tournée promotionnelle qui comprenait des dédicaces de livres, des collectes de fonds et des interviews en ligne. Cela comprenait une conversation de deux heures avec le commentateur et animateur de droite Jordan Peterson, qui compte des millions de fans internationaux.

Apparaissant sur son podcast, Lich a parlé des klaxons interminables auxquels les résidents étaient soumis pendant que de grosses camionnettes envahissaient le centre-ville d’Ottawa. Elle a déclaré que cela la frustrait d’entendre des plaintes à ce sujet et qu’« un certain niveau de perturbation » était nécessaire. Elle a ajouté qu’elle pensait que les manifestants n’avaient pas reçu suffisamment de crédit pour l’absence de violence physique qui avait éclaté.

« Si nous avions été là avec un programme visant à prendre le pouvoir à Ottawa et à renverser le gouvernement, nous aurions pu le faire », a-t-elle déclaré.

Aucune prise de pouvoir violente n’a été tentée, mais certains acteurs d’extrême droite se sont attachés aux manifestations. Lors de son témoignage lors d’une enquête publique l’automne dernier sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la loi sur les situations d’urgence pour réprimer les manifestations, Lich s’est distanciée d’une faction au sein du convoi de protestation qui avait déclaré son objectif de renverser les libéraux du pouvoir.

L’objectif plus large qui semblait rassembler des milliers de manifestants à travers le mouvement était d’exiger l’élimination de toutes les restrictions de santé publique liées au COVID-19, en particulier l’obligation de porter un masque et de vacciner.

Bethan Nodwell, participante au convoi, a déclaré que voir Lich apparaître dans l’émission de Peterson cet été n’avait fait qu’accroître sa légitimité en tant que personnalité publique qui figure désormais dans la « cour des grands » de ce que ses partisans appellent la « liberté » ou le « mouvement patriote ».

« Elle est devenue un membre très apprécié du mouvement pour la liberté », a déclaré Nodwell, notant que le fait qu’elle soit une femme et qu’elle gère les choses d’une « manière féminine » la distingue. « Elle nous a si bien représenté. Elle ne perd pas son sang-froid. Elle ne se met pas en colère. »

Dans son livre, que le site de droite Rebel News l’a aidée à publier, Lich raconte comment elle est venue aider à la logistique pour acheminer un convoi de grosses plates-formes vers Ottawa en plein hiver.

Elle raconte s’être appuyée sur les compétences qu’elle a développées en coordonnant des équipes de travail dans le secteur pétrolier de l’Alberta. Elle avait déjà contribué à amener un groupe de camionneurs sur la Colline du Parlement quelques années plus tôt pour protester contre les politiques environnementales du premier ministre Justin Trudeau, et c’est à ce moment-là que son activisme politique a pris racine.

Pendant que le convoi était organisé, Lich a également vu la nécessité de collecter des fonds. En quelques jours, la page GoFundMe qu’elle a créée a permis de récolter 10 millions de dollars pour les participants au convoi, même si l’entreprise la fermerait quelques jours après l’arrivée du convoi à Ottawa.

Lich a déclaré au public cet été que les frais juridiques pour sa bataille judiciaire étaient fournis par The Democracy Fund, un organisme de bienfaisance pour les libertés civiles dont l’objectif est d’aider ceux qui se sont opposés aux restrictions liées au COVID-19. L’organisme de bienfaisance utilise le financement participatif pour les 300 000 $ qu’il estime nécessaires.

L’avocat Keith Wilson a déclaré qu’il avait pris connaissance de Lich grâce aux vidéos qu’elle avait diffusées en direct depuis la cabine du camion de Barber en route vers Ottawa. Il pouvait dire que les gens seraient attirés par elle, a déclaré Wilson, qui a agi en tant que conseiller juridique des organisateurs tout au long de la manifestation et qui assiste toujours Lich aujourd’hui.

« Si vous la regardez, vous pouvez dire qu’elle écoute très attentivement ce que vous dites », a-t-il déclaré à La Presse Canadienne. « Elle a juste un caractère compatissant qui permet aux gens de se sentir à l’aise dans leurs situations les plus vulnérables. »

C’est ce charisme qui a amené Wilson à la présenter comme « l’étincelle qui a allumé le feu » du mouvement de protestation lors de la première conférence de presse du convoi à Ottawa.

Lich écrit dans son livre qu’elle n’avait pas pour objectif de devenir le « visage » du convoi, mais que cela s’est produit lorsqu’elle a été chargée de s’adresser aux journalistes.

Elle ne savait même pas ce qu’était un avis aux médias, se souvient Wilson. « Elle capturait et exprimait un sentiment qui semblait être partagé par beaucoup de gens, y compris moi-même », a déclaré Wilson.

Lich a longuement parlé du besoin d’espoir et de la façon dont elle considérait le convoi comme une démonstration d’unité. Elle a déclaré lors de l’enquête publique de l’automne dernier qu’elle n’avait aucune idée du nombre de personnes qui se présenteraient et qu’elle ne pouvait pas contrôler ce que faisaient les manifestants à leur arrivée.

Pourtant, elle est sortie de la crise avec une plus grande notoriété que de nombreux autres organisateurs, dont Pat King et James Bauder, qui font également face à des procès criminels. Et son rôle de premier plan signifiait que beaucoup la considéraient comme une figure clé dans l’orchestration du chaos auquel sont confrontés les résidents locaux et la police.

Au cours d’une de ses audiences de libération sous caution l’été dernier, le tribunal a reçu un message texte envoyé par Lich à Barber peu après le début de la manifestation, après qu’elle ait parlé aux membres de son « centre de commandement ».

Dans ce document, elle affirme que les individus ont « une stratégie pour paralyser la ville », et ajoute : « Je ne veux pas prendre ces décisions par moi-même ».

À l’époque, le juge de paix Paul Harris avait qualifié le message de preuve du pouvoir décisionnel de Lich pendant les blocus. Il a suggéré dans une décision de juillet 2022 qu’il pensait qu’elle devrait rester en prison jusqu’à son procès, car, à son avis, elle « continue de présenter un risque pour la protection et la sécurité du public ».

La décision de Harris a ensuite été annulée après révision et Lich a été autorisé à rentrer chez lui en Alberta.

Au cours de son témoignage quelques mois plus tard à l’enquête, Lich a été interrogée sur le message texte et a déclaré que l’impasse n’était pas quelque chose qu’elle avait défendu.

La partisane Kathy Morrison a déclaré qu’elle avait été surprise de recevoir une longue lettre de Lich après lui avoir écrit à la suite des manifestations. Lorsque Lich s’est arrêtée à Campbell River, en Colombie-Britannique, la ville de Morrison, elle a déclaré avoir sauté sur l’occasion pour aider à la vente de livres et rencontrer son héros.

« Elle m’a donné de l’espoir », se souvient Morrison. « Je n’étais pas vaccinée… Elle était légère dans une période très sombre. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 3 septembre 2023.