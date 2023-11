Comment Talent Company Toast élimine les préjugés sexistes dans le recrutement de technologies

getty

Selon un rapport du MIT de 2023, les femmes occupent seulement 28% des emplois dans les domaines STEM. Non seulement cela, mais ils ont arrêté tranquillement et se pencher depuis plusieurs années maintenant. Malgré un récent boom technologique au Canada, les femmes sont toujours confrontées à un écart salarial entre hommes et femmes de 20 000 $ par année dans l’industrie.

Ces sombres statistiques sont ce qui a inspiré April Hicke et Marissa McNeelands à cofonder Griller, le premier partenaire de talents féminin au Canada visant à placer des femmes dans des entreprises technologiques. Toast est soutenu par le gouvernement fédéral pour aider les organisations qui ont intégré la diversité des genres dans leurs rapports ESG pour 2024. Bien qu’elle n’ait été lancée qu’en 2022, Toast compte déjà plus de 6 000 femmes et 70 organisations partenaires à Calgary, Vancouver et Toronto. Ils lanceront leurs opérations aux États-Unis en 2024.

Ce qui les distingue, c’est la façon dont Toast s’associe à des entreprises désireuses de diversifier leurs équipes techniques, en fournissant un outil de recrutement unique basé sur l’IA, exempt de préjugés sexistes et socio-économiques. Lorsque Toast présente des candidats, ils suppriment les noms des individus (éliminant les préjugés sexistes et raciaux), les entreprises pour lesquelles ils ont travaillé auparavant (car pour les personnes ayant une expérience de travail à l’étranger, cela introduit des préjugés) et les écoles fréquentées (car cela introduit des préjugés socio-économiques). . Toast a reçu une attention particulière de la presse pour ses efforts, avec une couverture dans Le Globe and MailBNN Bloomberg et Le poste financier.

“Nos algorithmes sont méticuleusement formés sur divers ensembles de données, remettant en question le statu quo des industries technologiques à prédominance masculine et favorisant une main-d’œuvre plus inclusive”, a déclaré McNeelands, cofondateur et PDG de Toast, dans une interview exclusive avec moi. Elle est titulaire d’une maîtrise en IA et a elle-même construit les algorithmes utilisés par Toast.

GENEVIEVE RENÉE PHOTOGRAPHIE

En outre, Toast gère un collectif de membres visant à éliminer le syndrome du « solitaire », en aidant les femmes travaillant dans le secteur de la technologie à trouver du mentorat, du soutien et des opportunités de croissance. « Toast est plus qu’une plateforme de carrière : c’est un mouvement vers l’égalité des sexes dans la technologie », déclare Hicke. « Elle est née d’un réel besoin de diversifier les équipes techniques. En réalité, nous essayons d’égaliser les règles du jeu pour les femmes et de changer la façon dont les gens envisagent l’embauche. Nous n’aidons pas seulement les femmes à décrocher des emplois dans le secteur technologique ; nous veillons à ce qu’ils s’épanouissent et s’épanouissent en eux.

McNeelands ajoute : « Toast aide les femmes du secteur technologique à obtenir les emplois qu’elles souhaitent, le salaire qu’elles méritent et une communauté qui les soutient. Nous y parvenons en créant un espace en ligne sécurisé permettant aux femmes de discuter de manière transparente de leur salaire, de se recommander mutuellement et de s’appuyer les unes sur les autres tout au long de leur parcours professionnel. En fin de compte, nous donnons une voix à la dissonance cognitive que vivent les femmes travaillant dans un domaine si largement dominé par les hommes.

Hicke dit que l’adversité lui a donné le mantra selon lequel elle vit désormais : « On nous a donné ce bagage pour montrer aux autres comment le déballer. » Elle a grandi sans beaucoup de soutien ni de mentorat. Lorsqu’elle a assumé son premier rôle de leadership au travail à la fin de la vingtaine, elle a décidé qu’elle voulait que les femmes ne se sentent jamais aussi défavorisées qu’elle. «J’utilise ma propre expérience, ma force et mon espoir pour soutenir et élever d’autres femmes», dit-elle.

getty

Selon McNeelands, les plus grands défis auxquels elles sont confrontées sont d’encourager davantage de filles à poursuivre des études STEM à l’école et de créer un environnement de travail où les compétences des femmes sont valorisées au même niveau que celles de leurs pairs masculins. « Parfois, la lenteur des progrès peut être frustrante », explique-t-elle. « Lorsque vous faites quelque chose qui vous passionne autant, les enjeux sont très élevés. Une mauvaise journée chez Toast n’a pas seulement un impact sur moi ou mon équipe, mais j’ai l’impression que cela a un impact sur toutes les femmes du secteur de la technologie qui se tournent vers nous pour apporter un changement.

Cela dit, les deux cofondateurs trouvent leur travail extrêmement enrichissant. « Vivre exactement comme je suis censé être chaque jour est le plus grand sentiment », déclare Hicke. «C’est le travail de mes rêves. Non seulement nous pouvons faire une différence dans la vie des femmes, mais nous sommes en fait à l’origine d’un changement systémique dans une industrie pleine de préjugés et de stigmatisations.

McNeelands offre ce conseil aux femmes qui cherchent à réussir dans les emplois STEM. « Si vous ne trouvez pas la bonne opportunité, créez-la. Si vous ne vous sentez pas épanoui, cherchez pourquoi et cherchez les autres. En exprimant ce que vous ressentez, vous constaterez probablement qu’il y en a d’autres au même endroit. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre que les systèmes changent à notre place. Nous devons les changer.

“Tout est possible”, ajoute Hicke. « Il est tout à fait possible de faire de petits pas chaque jour pour créer la vie de rêve dont vous avez toujours rêvé. Et puis, lorsque vous vivez la vie de vos rêves, rêvez encore plus.

