Comment Taiwan a repoussé la désinformation et préservé l’intégrité de ses élections

WASHINGTON (AP) — Les rumeurs sur la fraude électorale ont commencé à tourbillonner lorsque les bulletins de vote de l’élection présidentielle étroitement surveillée de Taiwan ont été comptabilisés le 13 janvier. Des allégations sans fondement ont circulé selon lesquelles des personnes avaient fabriqué des votes et que les responsables avaient mal compté et faussé les résultats.

Dans une vidéo largement partagée, une femme enregistrant les votes en inscrit par erreur un dans la colonne pour le mauvais candidat. Le message était clair : on ne pouvait pas faire confiance à l’élection. Les résultats ont été falsifiés.

Cela aurait pu être le moment fort de Taiwan le 6 janvier. Mais ce n’était pas le cas.

Les craintes que la Chine n’utilise la désinformation pour porter atteinte à l’intégrité du vote taïwanais ont présidé aux récentes élections, un moment clé dans le développement de la jeune démocratie qui a mis en évidence les tensions avec son voisin beaucoup plus grand.

En repoussant la désinformation, chinoise et nationale, Taiwan offre un exemple aux autres démocraties qui organisent des élections cette année.

Cette année plus de 50 pays qui abritent la moitié de la population de la planète doivent organiser des élections nationales. De l’Inde au Mexique, du Royaume-Uni à la Russie, les résultats des élections mettront à l’épreuve les forces des démocraties et des pays aux dirigeants autoritaires.

À Taïwan, la réponse à la désinformation a été rapide. Des groupes de vérification des faits ont démenti les rumeurs, tandis que la Commission électorale centrale a tenu une conférence de presse pour repousser les allégations de divergences électorales. Des influenceurs comme @FroggyChiu, avec plus de 600 000 abonnés, ont également publié des explications sur YouTube expliquant comment les votes sont comptabilisés.

La vidéo montrant le travailleur électoral décomptant mal les votes avait été montée de manière sélective, ont découvert les vérificateurs des faits. Les électeurs présents au bureau de vote ont repéré l’erreur de la femme et les agents électoraux ont rapidement corrigé le décompte, selon MyGoPen, un chatbot taïwanais indépendant de vérification des faits.

Ce n’était qu’une des dizaines de vidéos que les vérificateurs des faits ont dû démystifier.

«Je crois que certaines personnes y croyaient sincèrement. Et quand les résultats des élections sont sortis, ils ont pensé que quelque chose se passait », a déclaré Eve Chiu, rédactrice en chef du FactCheck Center de Taiwan, une organisation de journalisme à but non lucratif.

Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste au pouvoir, a remporté les élections le 13 janvier contre Ko Wen-je, du Parti populaire de Taiwan, et Hou Yu-ih, du Parti nationaliste (Kuomingtang), lors d’élections considérées comme un référendum sur les relations de l’île avec la Chine.

Les partisans du candidat présidentiel du Parti du peuple taïwanais, dont beaucoup sont jeunes, ont largement partagé les vidéos sur TikTok, qui ont ensuite été partagées sur Facebook. Avant les résultats des élections, beaucoup pensaient qu’il y avait une chance que Ko soit bouleversé dans la course, étant donné que le candidat avait attiré beaucoup d’attention en ligne. Le FactCheck Center de Taiwan a démystifié plusieurs vidéos de fraude électorale présumée, dont une autre dans laquelle des responsables du vote commettent une erreur humaine filmée. La source de ces vidéos n’est pas claire.

Notamment, Taïwan a résisté aux appels en faveur de lois plus strictes qui obligeraient les plateformes de médias sociaux à contrôler leurs sites ; une proposition visant à instituer de telles règles a été retirée en 2022 après que des préoccupations en matière de liberté d’expression aient été soulevées.

La Chine, qui revendique Taiwan comme sienne, a ciblé l’île avec un flux de désinformation avant son élection, selon une étude du DoubleThink Lab.

Une grande partie de cette campagne visait à saper la confiance dans le Parti démocrate progressiste au pouvoir et à le présenter comme belliqueux et susceptible de déclencher une guerre que Taiwan ne pourra pas gagner. D’autres discours ciblaient le soutien américain à Taiwan, arguant que l’Amérique était un partenaire peu fiable, uniquement intéressé par les exportations de semi-conducteurs de Taiwan et qu’il ne soutiendrait pas l’île si elle entrait en guerre avec la Chine.

Les messages laissés à l’ambassade de Chine à Washington n’ont pas été immédiatement renvoyés samedi.

Taiwan a été en mesure de répondre efficacement à la désinformation chinoise en partie grâce à la gravité de la menace qui y est perçue, selon Kenton Thibaut, chercheur principal et expert en désinformation chinoise au laboratoire de recherche médico-légale numérique de l’Atlantic Council. Au lieu d’une approche fragmentaire – se concentrant uniquement sur l’éducation aux médias, par exemple, ou s’appuyant uniquement sur le gouvernement pour vérifier les fausses rumeurs – Taiwan a adopté une approche multiforme, ce que Thibaut a appelé une « réponse de l’ensemble de la société » qui s’appuyait sur le gouvernement, des acteurs indépendants. des groupes de vérification des faits et même des citoyens privés pour dénoncer la désinformation et la propagande.

Dans une interview accordée à l’Associated Press, Alexander Tah-Ray Yui, le représentant économique et culturel de Taipei aux États-Unis, a déclaré que le gouvernement avait appris qu’il devait identifier et démystifier les fausses informations le plus rapidement possible afin de contrer les faux récits. Yui est l’ambassadeur de facto de Taiwan aux États-Unis

« Trouvez-le tôt, comme une tumeur ou un cancer. Coupez-le avant qu’il ne se propage », a déclaré Yui à propos de la désinformation étrangère.

Les groupes de la société civile taïwanaise comme MyGoPen et le Taiwan FactCheck Center, qui ont reçu un financement d’un million de dollars de Google, se sont concentrés sur la sensibilisation du public en démystifiant les rumeurs individuelles rapportées par des membres du public.

L’île possède une société civile forte. De nombreux groupes de vérification des faits ont été fondés par des individus dévoués, comme MyGoPen, dont le fondateur, Charles Yeh, a lancé le service de chatbot parce qu’il pensait que ses proches seraient désorientés par les rumeurs en ligne. D’autres, comme le Taiwan FactCheck Center, veillent à ne pas prendre l’argent du gouvernement afin de préserver leur indépendance, a déclaré Chiu.

L’éducation aux médias sur les fausses nouvelles et l’environnement numérique se développe, disent ceux qui sont en première ligne, mais lentement.

“C’est comme dans le passé, quand tout le monde jetait les bouteilles et les canettes à la poubelle et que maintenant ils les triaient, cela se faisait à travers une période d’éducation sociétale”, a déclaré Chiu. « Tout le monde doit développer lentement cette prise de conscience, et cela prend du temps. »

Aux États-Unis, les efforts du gouvernement pour dénoncer la désinformation sont eux-mêmes devenus politisés et critiqués comme étant une censure gouvernementale ou un contrôle de la pensée.

Avec une population plus de 10 fois supérieure à celle de Taiwan et des années de polarisation croissante, les États-Unis connaissent de profondes fractures politiques et sociales internes qui créent de bonnes conditions pour que la désinformation s’enracine – et rendent plus difficile pour le gouvernement de réagir sans être inquiété. accusé de censurer des opinions politiques légitimes.

Aux États-Unis, de nombreux discours diffusés par la Russie, par exemple, sont adoptés avec enthousiasme par des groupes nationaux qui se méfient du gouvernement. Donald Trump, l’ancien président, et d’autres républicains ont fait à plusieurs reprises des déclarations similaires à propos des États-Unis, comme celles véhiculées par les médias d’État russes, par exemple.

“Nous avons une dynamique dans la politique américaine où, que vous soyez la Russie, la Chine ou l’Iran, vous n’avez pas besoin d’introduire des sujets qui divisent, car ils sont déjà là”, a déclaré Jim Ludes, un ancien analyste de la défense nationale qui dirige aujourd’hui le Centre Pell pour les relations internationales de l’Université Salve Regina.

“L’appel vient de l’intérieur de la maison”, a-t-il déclaré, utilisant une métaphore populaire des films d’horreur.

Cette dynamique peut également être observée à Taiwan. Bien que Ko, le candidat à la présidentielle, ait déclaré publiquement qu’il ne croyait pas à une fraude électorale, les législateurs du TPP ont tenu mercredi une conférence au cours de laquelle ils ont partagé des vidéos de décomptes erronés qui s’étaient répandues en ligne et qui avaient déjà été démystifiées, pour appeler à une plus grande adhésion. aux règles de vote.

Même si les élections se sont déroulées sans crise majeure, le défi continue d’évoluer. Les efforts chinois de désinformation sont devenus de plus en plus localisés et sophistiqués, selon l’analyse post-électorale de DoubleThink Lab.

Par exemple, une page Facebook chinoise appelée C GaChuDao a réalisé une vidéo décrivant une liaison qu’un législateur du DPP aurait eue avec une femme chinoise. Contrairement aux années passées, où la désinformation chinoise était facilement reconnue et moquée pour son utilisation de caractères simplifiés et de vocabulaire chinois, cette vidéo présentait un homme parlant avec un accent taïwanais et d’une manière qui semblait complètement locale.

“En choisissant des sujets, ils choisiraient quelque chose qui existe dans votre société, et c’est alors relativement plus convaincant”, a déclaré Wu.

___

Wu a rapporté de Bangkok. L’écrivain d’Associated Press Didi Tang a contribué à ce rapport.