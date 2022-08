Comment Sydney Sweeney a-t-elle commencé? Retour sur la carrière de la star d'”Euphoria”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sydney Sweeney est devenu célèbre après avoir joué dans la série HBO “Euphoria” en tant que Cassie. La comédie n’est pas l’endroit où Sweeney passe tout son temps, et elle a partagé ses autres passe-temps avec les fans.

Sweeney a révélé à travers plusieurs interviews et via Instagram qu’elle était une combattante MMA. Lors d’une interview avec Marie Claire, Sweeney a déclaré qu’elle avait commencé à s’entraîner à l’âge de 14 ans et qu’elle avait concouru à l’âge de 18 ans. Sur son Instagram, elle a posté une vidéo de sa boxe avec la légende “j’ai raté ça”. Elle a également exprimé son amour pour les voitures à travers ses plateformes de médias sociaux. Elle a même un compte TikTok où elle a partagé comment elle a réparé un Ford Bronco.

Sydney Sweeney était-il dans “Grey’s Anatomy?”

Sweeney était dans un épisode de “Grey’s Anatomy” pendant la saison 11 de la populaire émission de télévision. Elle était une star invitée dans un épisode intitulé “Don’t Let’s Start” en 2014 où elle jouait Erin Weaver.

Sydney Sweeney est-elle en couple ?

Sweeney est en couple avec Jonathan Davino. Les deux ont été liés pour la première fois en 2018, bien qu’ils n’aient jamais rendu public leur relation. Il y avait une bague au doigt de Sweeney et People a confirmé ses fiançailles en mars 2022. Davino est un homme d’affaires qui vit à Chicago et a 13 ans de plus que l’actrice “Euphoria”. Elle a dit à plusieurs reprises qu’elle ne sortait pas avec des personnes sous les projecteurs.

Était Sydney Sweeney dans “The Handmaid’s Tale?”

Sweeney a joué Eden Spencer, épouse de Nick Blaine, dans la deuxième saison de l’émission télévisée Hulu “The Handmaid’s Tale”.

Pourquoi Sydney Sweeney est-elle célèbre ?

Sweeney a fait ses débuts à Hollywood en tant qu’invitée dans de nombreuses émissions de télévision, notamment “Criminal Minds”, “90210”, “Kickin’ It” et “Grey’s Anatomy”. Au début de sa carrière, elle a fait des apparitions dans les films “Angels in Stardust”, “Vikes” et “Dead Ant”.

En 2017, Sweeney était dans l’émission télévisée “In the Vault” qui a duré une saison. Peu de temps après, elle a joué Emaline dans l’émission télévisée Netflix “Everything Sucks!” L’émission a suivi un groupe de lycéens dans les années 90 dans l’Oregon.

Elle a joué Eden Spencer dans l’émission télévisée “The Handmaid’s Tale” et Alice dans “Sharp Objects”. Elle a également joué le rôle d’Olivia Mossbacher dans l’émission HBO “The White Lotus” avec Jennifer Coolidge et Alexandra Daddario. Sweeney a également joué dans des films tels que “Once Upon a Time… In Hollywood” et “The Voyeurs”.

L’un des rôles pour lesquels Sweeney est devenu largement connu est Cassie Howard dans “Euphoria” de HBO. Le drame télévisé mettant en vedette Zendaya, Hunter Schafer, Angus Cloud, Jacob Elordi, Maude Apatow, Alexa Demie et Barbie Ferreira a reçu une attention massive et a rapidement gagné en popularité.

Sweeney a été nominée pour deux Emmy Awards en 2022, l’une pour l’actrice de soutien dans une série dramatique pour sa performance dans “Euphoria” et l’autre pour la série limitée exceptionnelle pour “The White Lotus”.