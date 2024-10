Comment Sutton Foster et Hugh Jackman gardent leur relation privée

Maintenant que la star de Broadway, Sutton Foster, a demandé le divorce, la star de « Younger » et son nouveau copain, Hugh Jackman, pourraient-ils fouler le tapis rouge ensemble ?

Une source raconte à Page Six que Foster, 49 ans, et la star de « The Greatest Showman », 56 ans, sont « amoureux », mais ont gardé leur romance secrète.

Mais même si nous apprenons que les deux hommes ont pris soin de rester hors de la vue du public, ils sont inséparables, selon des sources.

Hugh Jackman et Sutton Foster font profil bas, selon des sources. CBS via Getty Images

Une source raconte à Page Six qu’ils passent « tout leur temps libre ensemble ». FilmMagie

« Ils passent tout leur temps libre ensemble », explique une source. « Ils forment un couple régulier, ils sont juste en privé. »

La source dit que pour rester sous le radar, « ils se faufilent ».

Le couple a joué dans « The Music Man » à Broadway. Getty Images pour Tony Awards Productions

Jackman a vu la dernière émission à succès de Foster, « Once Upon A Mattress », en août.

Page Six a rapporté en exclusivité que Foster avait demandé le divorce de son mari depuis 10 ans, le scénariste d' »Ocean’s Eleven », Ted Griffin, cette semaine. Les ex ont un enfant ensemble.

En décembre, Foster a installé son Tuxedo Park, NY, maison sur le marché pour 2,2 millions de dollars.

Foster a demandé le divorce de Ted Griffin cette semaine. Bruce Glikas/FilmMagic

Jackman s’est séparé de Deborra-Lee Furness en septembre 2023. lehughjackman/Instagram

Des sources avaient déjà déclaré à Page Six que Foster et Jackman avaient une connexion lorsqu’ils ont joué ensemble dans « The Music Man » de Broadway, qui s’est déroulé de décembre 2021 à janvier 2023.

« Ils sont à 100% ensemble, amoureux et veulent passer le reste de leur vie ensemble », avait déclaré une source à Page Six.

Une source nous a récemment confié : « Ils sont toujours ensemble. Ils font tout leur possible pour le cacher, mais c’est de notoriété publique.

Pourrait-on bientôt voir Jackman et Foster sur un tapis rouge ? Getty Images

Une source avait précédemment déclaré à Page Six qu’ils étaient « amoureux ». Getty Images pour Tony Awards Productions

Jackman a demandé le divorce de Deborra-Lee Furness, avec qui il était marié depuis 27 ans, en septembre 2023.

Le couple, qui a deux enfants, a déclaré dans un communiqué qu’ils « avaient décidé de se séparer pour poursuivre leur croissance individuelle ».

Favoriser auparavant a dit à Vogue qu’il travaillait avec Jackman, « Il a la réputation irréprochable d’être l’homme le plus travailleur, incroyablement gentil et généreux – et tout cela est vrai. Il désarme tout le monde et il ne fait rien de lui.»

Foster avait précédemment déclaré à Vogue que Jackman était devenu l’un de ses meilleurs amis. AFP via Getty Images

Elle a même dit qu’il serait devenu l’un de ses meilleurs amis, déclarant au magazine de mode de sa co-vedette : « Il est maintenant devenu l’un de mes meilleurs amis, ce qui était une surprise, car vous abordez généralement ces choses en pensant : « Eh bien, j’espère que nous se débrouiller.’ Mais nous venons de passer le Memorial Day avec nos familles. C’est vraiment amusant de rencontrer de nouveaux amis après 40 ans.