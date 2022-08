Comment survivre (et profiter) d’une fête en tant qu’introverti

Partie de la Problème d’amitié de Le point culminantnotre maison pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

Appelez cela le paradoxe du parti de l’introverti. Vous avez été invité à un grand événement social – par exemple, le mariage d’un ami. Vous êtes plein de sentiments chaleureux à propos de leurs noces et vous avez hâte de voir des gens avec qui vous n’avez pas été en contact depuis un moment. Vous avez prévu une tenue incroyable.

La nuit passe en mode fête, mais à un certain moment, quelques heures avant la fin de la fonction, vous vous rendez compte avec une embardée malvenue que votre énergie et votre enthousiasme à interagir avec les gens ont commencé un déclin précipité. À chaque présentation d’un membre de la famille de l’heureux couple, chaque ami souriant vous invitant à venir danser, vous ressentez l’envie croissante de disparaître dans la cage d’escalier la plus proche et de vous asseoir tranquillement seul pendant un moment. Pour profiter de la fête, semble-t-il, vous devez échapper à la fête.

Lorsque nous parlons de la capacité d’une personne à socialiser, nous faisons souvent référence à son degré d’introversion ou d’extraversion. Laurie Helgoe, psychologue clinicienne et auteur du livre Pouvoir introverti : pourquoi votre vie intérieure est votre force cachéedécrit l’introversion, dans ses termes les plus simples, comme une orientation interne.

« Nous allons vers l’intérieur pour donner un sens au monde. Un extraverti est plus susceptible de résoudre les problèmes grâce à l’interaction et à l’expérience directe », explique Helgoe, qui s’identifie comme un introverti. Les personnes introverties ont tendance à être plus efficaces lorsqu’elles sont confrontées à moins de stimulation externe, tandis que les extravertis aiment beaucoup de rétroaction externe.

Parmi les psychologues de la personnalité, l’introversion et l’extraversion sont considérées comme des traits généraux qui incluent plusieurs composants plus étroits, qui ne traitent pas tous explicitement de l’intérêt d’une personne à socialiser. Il n’y a pas une seule liste de travail de ces facettes, mais l’extraversion comprend généralement “des choses comme l’affirmation de soi, un niveau d’activité élevé, une certaine dominance et de la gaieté, une certaine sociabilité, une certaine jovialité”, explique John Zelenski, professeur de psychologie à l’Université Carleton à Ottawa. qui étudie l’extraversion, le bonheur et le comportement social. L’introversion est souvent définie par des scores inférieurs sur ces mêmes mesures.

Bien qu’il soit souvent gratifiant de se catégoriser comme un type de personne ou un autre, la plupart d’entre nous possèdent à la fois des nuances d’introversion et d’extraversion. Ces traits existent sur un continuum, dit Zelenski, la majorité des personnes se situant quelque part au milieu de la courbe en cloche et un plus petit nombre d’introvertis et d’extravertis extrêmes à chaque extrémité.

Si vous avez tendance à être plus introverti, la prise de conscience que votre batterie sociale ne tient pas la charge pendant toute la durée d’une réunion sociale peut susciter des sentiments d’inconfort ou de honte. Vous craignez peut-être de faire baisser l’ambiance ou que les gens repartent avec une impression médiocre de vous, même si votre propre besoin de calme n’est pas satisfait. Mais en acceptant la durée de vie de votre batterie pour ce qu’elle est et en apprenant à connaître les différents facteurs qui la soutiennent ou la mettent à rude épreuve, vous avez de meilleures chances de passer la nuit sans stress – et de vous amuser réellement dans le processus.

Apprenez à connaître les dimensions de votre batterie sociale par essais et erreurs

Il n’y a rien de fondamentalement bon ou mauvais à être introverti ou extraverti, dit Jennifer Kahnweiler, l’auteur de Créer des lieux de travail conviviaux pour les introvertis. Pourtant, de nombreux introvertis reçoivent le message que lors d’un événement, ils devraient être dans la foule, se mêler et faire la fête – et qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez eux s’ils ne se sentent pas à la hauteur. Cela n’aide pas que la plupart des rassemblements de grands groupes soient en effet orientés vers les extravertis. “La façon dont nous planifions toutes sortes d’événements, qu’ils soient sociaux ou professionnels, tend à être très biaisée vers l’idéal extraverti d’être stimulé tout le temps”, explique Kahnweiler.

Les chercheurs ont accordé beaucoup d’attention aux aspects négatifs du temps passé seul, et avec raison, dit Robert Coplan, un collègue de Zelenski au département de psychologie de l’Université Carleton. “La solitude indésirable vous fait vous sentir seul, et nous savons que la solitude chronique n’est pas seulement mauvaise pour votre santé mentale, c’est mauvais pour votre santé physique”, dit Coplan.

Mais nous pouvons aussi obtenir beaucoup moins de solitude que nous en rêvons, un phénomène que Coplan, qui étudie les avantages de la solitude, appelle «la solitude». Lorsque les gens veulent passer du temps seuls mais sont contraints à des situations sociales prolongées, ils peuvent devenir grincheux, tristes, stressés et épuisés.

Tout le monde a besoin d’un temps différent passé à socialiser et de temps passé seul. Bien que la recherche sur la solitude n’ait pas avancé au point que Coplan puisse dire combien de temps les gens ont généralement ou de manière optimale besoin d’être seuls, une étude approfondie de votre propre comportement et de votre humeur pourrait vous aider à déterminer votre équilibre idéal. “Ce que nous disons aux gens de faire, c’est simplement de suivre vos expériences solitaires et sociales sur une période de quelques semaines – combien de temps ai-je passé seul, combien de temps ai-je passé avec d’autres personnes et comment me sentais-je?” dit Coplan. « Et ensuite, vous pouvez calibrer. Ça va vraiment être des essais et des erreurs pour chaque personne.

Le nombre de doses de solitude et la durée de ces doses peuvent jouer un rôle dans la sensation de fraîcheur d’une personne par la suite. “Tout le monde n’a pas le temps de faire une promenade de deux heures dans la forêt, mais si vous prenez une micro-dose de solitude de 10 minutes pour reprendre votre souffle et vous recentrer, cela pourrait être tout aussi efficace pour certaines personnes”, explique Coplan.

Bien que le suivi de vos expériences avec la solitude puisse vous aider à mieux comprendre vos besoins – et à son tour vous donner une meilleure idée de la façon de vous préparer et de naviguer dans de longs engagements sociaux – il y a une complication importante à la question des introvertis qui ont besoin de temps seuls : les introvertis ont tendance à sous-estimer combien ils apprécieront d’être entourés d’autres personnes.

Selon Zelenski, lui-même introverti, les recherches suggèrent que les personnes introverties peuvent en fait ressentir beaucoup d’émotions positives lorsqu’elles agissent de manière extravertie. Certains de ses propres travaux s’appuient sur cette notion : son équipe a découvert que les émotions positives des introvertis n’étaient pas teintées de sentiments négatifs ou de fatigue mentale après des poussées d’activité extravertie. Mais, note Zelenski, la recherche a également montré que lorsqu’on demandait aux gens d’agir de la manière la plus extravertie possible pendant une semaine, les introvertis commençaient à montrer des signes de tension. “Cela me fait penser qu’il est probablement possible d’en faire trop”, déclare Zelenski. “Cela résonne certainement avec mon expérience personnelle.”

Avant un événement, passez du temps à vous préparer à socialiser

Lorsqu’il s’agit de gérer votre batterie sociale lors d’un événement, dit Kahnweiler, “la vraie clé est la préparation”. Réfléchir à l’avance à la façon dont vous pouvez rendre une fête moins écrasante soulage une partie de la pression sur le moment, alors que vous commencez déjà à vous sentir stressé et épuisé.

Si vous êtes introverti, vous savez déjà que prendre des pauses périodiques loin de la foule est l’un des moyens les plus efficaces de vous recentrer. Au début d’un événement, Kahnweiler recommande de rechercher dans le lieu des endroits où vous pourrez vous détendre par vous-même. Dans la mesure où vous avez un horaire formel pour la soirée, vous pouvez également planifier lorsque vous saisirez ces opportunités.

Lorsque vous assistez à un événement avec un rendez-vous ou d’autres personnes, il peut être utile de leur faire part de vos plans pour vous échapper, à la fois pour qu’ils sachent ce qui se passe et pour normaliser le fait, pour vous-même et pour les autres. « Vous pouvez leur dire : ‘Vous pourriez ne pas me voir plusieurs fois. Je vais bien, j’ai juste besoin de faire des pauses », déclare Kahnweiler, un extraverti autoproclamé. Au début de sa relation avec son mari, qui est introverti, Kahnweiler ne comprenait pas pourquoi il disparaissait lors de fêtes et était frustré lorsqu’il le faisait. Maintenant, elle sait qu’il a juste besoin de souffler un peu, et leurs amis s’y attendent également. “Il le possède”, dit-elle.

Au-delà de la création d’espace pour la solitude, Helgoe suggère de vous familiariser avec le contexte social d’une fête avant votre arrivée, ce qui peut rendre l’événement lui-même moins écrasant. Si vous êtes proche de l’hôte, cela peut se traduire par demander une copie de la liste des invités, afin que vous puissiez comprendre à quoi ressemblera la scène et avec qui vous avez hâte de parler. Si vous connaissez d’autres personnes présentes, contactez-les pour leur demander qui d’autre sera là.

Naturellement, il est également avantageux de recharger votre batterie avant le début de l’événement. Si je pouvais tracer ma préparation de fête parfaite, cela impliquerait de ne parler à personne d’autre que mon petit ami pendant environ quatre heures, pendant lesquelles je m’allongerais sur le canapé en faisant défiler TikTok tout en buvant du thé, en allant courir, puis en prenant un long douche. Parfois, la vie se met en travers de nos après-midi silencieux et rêveurs, évidemment. C’est là que la suggestion de Coplan de suivre vos expériences avec la solitude est utile : si vous avez une idée du type de temps seul qui vous fait vous sentir le plus centré, vous pouvez le prioriser avant de sortir.

Lors de l’événement, prenez vos pauses – et rappelez-vous que personne ne se soucie que vous ayez disparu aux toilettes pendant 20 minutes

Vous vous êtes préparé, vous êtes arrivé sur les lieux et lorsque vous aurez besoin de vous évader, vous prendrez ces pauses tranquilles que vous avez intégrées à votre plan mental pour la soirée. En attendant, vous pouvez garder à l’esprit que pour de nombreux introvertis, toutes les conversations ne sont pas aussi épuisantes. Selon Kahnweiler, les introvertis préfèrent souvent des conversations plus approfondies en tête-à-tête plutôt que de se faufiler dans la foule.

Helgoe dit que parler d’idées plutôt que de personnes peut également être légèrement moins éprouvant. “Les données sociales sont assez exigeantes, et nous aimons parfois avoir plus d’une expérience côte à côte avec une personne, où nous examinons une idée ou un intérêt commun”, déclare Helgoe.

Cela ne signifie certainement pas que vous devez éviter les conversations de groupe ou les histoires personnelles au nom de la tenue d’une fête. C’est plutôt une suggestion de jouer un rôle actif dans votre expérience. Pour de nombreux introvertis, les grands événements peuvent avoir un côté combatif, comme si nous devions protéger la petite flamme de notre santé mentale contre les impositions de la foule sociale. Il est facile d’oublier que, dans de nombreuses situations, nous avons le choix de qui nous parlons, quand nous prenons des pauses et combien de temps nous restons.

La vérité est que ces décisions comptent généralement beaucoup pour nous et beaucoup moins pour les autres. «Nous nous mettons beaucoup plus de pression», explique Kahnweiler. “Les gens ne pensent pas toujours à nous.”