Comment survivre en tant qu’éthicien de l’IA

Il n’a jamais été aussi important pour les entreprises de s’assurer que leurs systèmes d’IA fonctionnent en toute sécurité, d’autant plus que de nouvelles lois pour les tenir responsables entrent en vigueur. Les équipes d’IA responsables qu’elles ont mises en place pour le faire sont censées être une priorité, mais l’investissement dans ce domaine est être à la traîne.

Les gens qui travaillent sur le terrain en souffrent, comme je l’ai constaté dans mon dernier article. Les organisations exercent une énorme pression sur les individus pour qu’ils résolvent de gros problèmes systémiques sans un soutien approprié, alors qu’ils sont souvent confrontés à un déluge quasi constant de critiques agressives en ligne.

Le problème semble également très personnel – les systèmes d’IA reflètent et exacerbent souvent les pires aspects de nos sociétés, tels que le racisme et le sexisme. Les technologies problématiques vont des systèmes de reconnaissance faciale qui classent les Noirs comme des gorilles aux logiciels deepfake utilisés pour faire des vidéos porno de femmes qui n’ont pas consenti. Traiter ces problèmes peut être particulièrement éprouvant pour les femmes, les personnes de couleur et d’autres groupes marginalisés, qui ont tendance à se tourner vers les emplois éthiques de l’IA.

J’ai parlé avec un groupe de praticiens de l’IA éthique des défis auxquels ils sont confrontés dans leur travail, et une chose était claire : l’épuisement professionnel est réel et il nuit à l’ensemble du domaine. Lisez mon histoire ici.

Deux des personnes à qui j’ai parlé dans l’histoire sont des pionnières de l’éthique appliquée de l’IA : Margaret Mitchell et Rumman Chowdhury, qui travaillent maintenant respectivement chez Hugging Face et Twitter. Voici leurs meilleurs conseils pour survivre dans l’industrie.

1. Soyez votre propre défenseur. Malgré une prise de conscience croissante des risques posés par l’IA, les éthiciens se battent toujours pour être reconnus par leurs collègues. La culture de l’apprentissage automatique n’a jamais été excellente pour reconnaître les besoins des gens. “Peu importe à quel point les personnes présentes à la réunion sont confiantes ou bruyantes [who are] parler ou parler contre ce que vous faites, cela ne veut pas dire qu’ils ont raison », dit Mitchell. “Vous devez être prêt à être votre propre défenseur de votre propre travail.”

2. Lent et régulier gagne la course. Dans l’histoire, Chowdhury explique à quel point il est épuisant de suivre chaque débat sur les réseaux sociaux sur les éventuels effets secondaires néfastes des nouvelles technologies d’IA. Son conseil : ce n’est pas grave de ne pas s’engager dans tous les débats. “Je suis dans ce domaine depuis assez longtemps pour voir le même cycle narratif encore et encore”, déclare Chowdhury. “Vous feriez mieux de vous concentrer sur votre travail et de proposer quelque chose de solide même s’il vous manque deux ou trois cycles de battage médiatique.”

3. Ne soyez pas un martyr. (Ça ne vaut pas le coup.) Les éthiciens de l’IA ont beaucoup en commun avec les militants : leur travail est alimenté par la passion, l’idéalisme et le désir de rendre le monde meilleur. Mais il n’y a rien de noble à accepter un emploi dans une entreprise qui va à l’encontre de ses propres valeurs. « Quelle que soit la renommée de l’entreprise, cela ne vaut pas la peine d’être dans une situation de travail où vous n’avez pas l’impression que toute votre entreprise, ou du moins une partie importante de votre entreprise, essaie de faire cela avec vous », déclare Chowdhury. “Votre travail ne consiste pas à être payé beaucoup d’argent pour signaler des problèmes. Votre travail consiste à les aider à améliorer leur produit. Et si vous ne croyez pas au produit, alors n’y travaillez pas.

Apprentissage plus approfondi

L’apprentissage automatique pourrait accélérer considérablement la recherche de nouveaux métaux

L’apprentissage automatique pourrait aider les scientifiques à développer de nouveaux types de métaux dotés de propriétés utiles, telles que la résistance aux températures extrêmes et à la rouille, selon de nouvelles recherches. Cela pourrait être utile dans une gamme de secteurs – par exemple, les métaux qui fonctionnent bien à des températures plus basses pourraient améliorer les engins spatiaux, tandis que les métaux qui résistent à la corrosion pourraient être utilisés pour les bateaux et les sous-marins.

Pourquoi c’est important : Les résultats pourraient aider à ouvrir la voie à une plus grande utilisation de l’apprentissage automatique en science des matériaux, un domaine qui repose encore fortement sur l’expérimentation en laboratoire. En outre, la technique pourrait être adaptée pour la découverte dans d’autres domaines, tels que la chimie et la physique. En savoir plus sur Tammy Xu ici.

LeCun est souvent appelé l’un des “parrains de l’apprentissage en profondeur”. Will et moi avons parlé avec LeCun plus tôt cette année lorsqu’il a dévoilé sa proposition audacieuse sur la façon dont l’IA peut atteindre l’intelligence au niveau humain. La vision de LeCun consiste à rassembler de vieilles idées, telles que les architectures cognitives inspirées par le cerveau, et à les combiner avec des technologies d’apprentissage en profondeur.

Bits et octets

Shutterstock va commencer à vendre des images générées par l’IA

La société d’images s’associe à OpenAI, la société qui a créé DALL-E. Shutterstock lance également un fonds pour rembourser les artistes dont les œuvres sont utilisées pour former des modèles d’IA. (Le bord)

Le commissaire à l’information du Royaume-Uni déclare que la reconnaissance des émotions est BS

Dans une première d’un régulateur, le commissaire à l’information du Royaume-Uni a déclaré que les entreprises devraient éviter la technologie d’IA “pseudoscientifique”, qui prétend être capable de détecter les émotions des gens, sous peine d’amendes. (Le gardien)

Alex Hanna a quitté Google pour essayer de sauver l’avenir de l’IA

MIT Technology Review a présenté Alex Hanna, qui a quitté l’équipe d’IA éthique de Google plus tôt cette année pour rejoindre le Distributed AI Research Institute (DAIR), qui vise à remettre en question la compréhension existante de l’IA grâce à une approche de recherche ascendante axée sur la communauté. L’institut est une idée originale de l’ancien patron de Hanna, Timnit Gebru, qui a été licencié par Google fin 2020. (MIT Technology Review)

